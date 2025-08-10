Болт и винт: в чем заключается принципиальное отличие между двумя метизами

В чем заключается принципиальная разница между винтом и болтом? Казалось бы, ответ на данный вопрос знает каждый мужчина. Известное дело – головка болта выполнена под ключ, в то время как головка винта сделана под отвертку. Ведь так? На самом деле нет. В действительности и болт, и винт могут иметь любые головки.
Чаще всего под болтом понимают что-то такое. |Фото: nsk.pulscen.ru.
Головки у винта и болта могут быть любыми. Некоторые наверняка вспомнят еще и про разницу в резьбе. Якобы у винта она всегда выполнена до конца, а у болта – нет. Другим скажут, что разница между метизами заключается в способах фиксации. Наверняка кто-то вспомнит еще и о том, что болт и винт отличаются по способу фиксации… якобы винт просто вкручивается в другую деталь с нарезанной резьбой, в то время как болт нуждается в гайке. И, собственно, последний вариант ответа на поставленный вопрос является самым близким к истине!
Бывают очень разные. |Фото: ptk-bel.by.
Итак, обе детали являются крепежным изделием для фиксации и соединения деталей. И болт, и винт могут иметь любую шляпку и любую резьбу. И винт, и болт известны людям еще со времен Древней Греции. Конечно же, у разных народов крепежные детали носили разные названия. Современное русское слово «винт» пришло из немецкого от «Gewinde», через польский язык «gwint». Слово «болт» пришло из английского от «bolt».
Винт чаще всего выглядит так. |Фото: krep-komp.ru.
С технической точки зрения разница между болтом и винтом заключается только в том, на какие нагрузки рассчитаны данные крепежи.время болты предназначены для работы с нагрузками как на растяжение, так и на сдвиг. Впрочем, с точки зрения современных ГОСТ никаких болтов вообще не существует. Относительно недавно все болты в технической литературе считаются винтами, что в прочем также недалеко от истины.
На самом деле по ГОСТ все есть винты. |Фото: nepalconstructionmart.com.
