Болт и винт: в чем заключается принципиальное отличие между двумя метизами

Чаще всего под болтом понимают что-то такое. |Фото: nsk.pulscen.ru.

Бывают очень разные. |Фото: ptk-bel.by.

Винт чаще всего выглядит так. |Фото: krep-komp.ru.

На самом деле по ГОСТ все есть винты. |Фото: nepalconstructionmart.com.