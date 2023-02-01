В последнее время научные праздники приобретают все большую популярность. Для детей занимательные опыты и эксперименты — это что-то магическое, непонятное и интересное. Стать волшебником и устроить детям настоящий праздник просто. Для этого вам понадобится только то, что вы используете ежедневно.



Мы собрали 8 крутых опытов для детей, которые не требуют никакой специальной подготовки и почти никаких материальных затрат.



Ракета из чайного пакетика

Мыльные пузыри на морозе

«Рыбалка»

Вулкан

Крышка из бумаги

Самонадувающийся шарик

Мягкое яйцо

Три слоя жидкости