5 классических фильмов ужасов, которые основаны на реальных событиях

Экзорцист (1973)

Кадр из фильма *Экзорцист*.

В фильме *Экзорцист* главным героем стала девочка, а не мальчик, как в оригинальной истории.

Психо (1960), Техасская резня бензопилой (1973), Безумие (1974)

Альфред Хичкок на съемках фильма *Психо*.

Кадр из фильма *Техасская резня бензопилой* (1973).

Энтони Перкинс в роли Нормана Бейтса - убийцы в фильме *Психо*.

Эд Гин.

Полицейское фото Эда Гина, 1957 год.

«Ужас Амитивилля» (1974)

Вырезка из газеты - статья о доме в Амитивилле.

Дом в Амитивилле, в котором произошли убийства.

Семья Латцев и Рональд на фоне дома, в котором произошли убийства.