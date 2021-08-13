5 классических фильмов ужасов, которые основаны на реальных событиях

Когда фильмы ужасов заставляют нас так бояться, что хочется закрыть глаза, советуют вспоминать, что все, происходящее на экране — выдумка, что на самом деле ничего из этого никогда не было и, скорее всего, не будет. Это и правда может отлично сработать, кроме тех случаев, когда фильмы ужасов действительно были основаны на реальных событиях.
Экзорцист (1973)
Кадр из фильма *Экзорцист*.
Этот фильм в свое время вызвал такой переполох, что в Великобритании даже запретили выпускать его на кассетах — запрет сняли только в 1999 году, когда фильм стал слишком «старомодным» и киноприемы, использованные в нем, больше уже не пугали зрителя.
За основу для книги Питера Блатту, по которой позже сняли фильм «Экзорцист», была взята история, опубликованная в газете The Washington Post в 1949 году. Статья называлась «Священник Фриз из Маунт-Рейнир освободил мальчика, в которого вселился дьявол».
В статье рассказывалась история о мальчике (его настоящее имя не называли, дав ему «общее» имя Роланда Доу), живущим у своей тёте, которая увлекалась вызыванием духов через доску Уиджи. Когда тётя умерла, то родственники стали жаловаться, что в доме стали сами по себе двигаться и даже летать предметы. Семья обратилась за помощью к пастору. Мальчик провел ночь в доме пастора, после чего пастор посоветовал семье обратиться к католическому священнику, чтобы тот провел обряд экзорцизма.
В фильме *Экзорцист* главным героем стала девочка, а не мальчик, как в оригинальной истории.
Сначала мальчика отвезли к университет Джорджтауна и провели ритуал экзорцизма там. Роланда связали на время чтения молтив, но он освободился и сильно ранил священника. Затем решили провести обряд в доме тёти, так как все эти события связывали именно с ней. На этот раз пригласили сразу двух священников — и оба рассказывали, что во время чтения молитв кровать, к которой привязали Роланда, тряслась, вещи летали по дому, а Роланд говорил с ними не своим голосом.
После этого мальчика отвезли в больницу, и там такой же ритуал попытались провести уже три священника. Кровать под привязанным Роландом тряслась, а сам мальчик агрессивно реагировал на любой церковный предмет, будь то Библия, крест или святая вода.
Разрешить ситуацию удалось только в четвертый раз, когда священники собрались вокруг иконы архангела Михаила и читали молитвы, пока Роланд не впал в транс. Через семь минут мальчик просто сказал: «Всё, он ушел». После пробуждения Роланд рассказал, что видел, как архангел Михаил дрался с дьяволом и победил его. Больше никаких странных вещей в жизни Роланда не происходило — он прожил обычную жизнь, женился, и назвал своего сына Михаилом (Майклом) в честь своего спасителя.
Психо (1960), Техасская резня бензопилой (1973), Безумие (1974)
Альфред Хичкок на съемках фильма *Психо*.
Девушка крадет крупную сумму у своего начальника и в попытке скрыться, останавливается в придорожном мотеле, где ее убивает некто в женской одежде. Позже сюда приезжает парень девушки и ее сестра, пытаясь выяснить, что же с ней случилось. Сестра находит в подвале труп матери, а владелец мотеля, одетый в такую же одежду, что и мать, пытается убить и сестру, но его останавливает парень.
Кадр из фильма *Техасская резня бензопилой* (1973).
Двое подростков обеспокоены слухами о том, что в их родном городе кто-то портит могилы, они приглашают своих друзей съездить туда и проверить, все ли в порядке с могилой их дедушки. По дороге они останавливаются у заброшенного дома, где одно за другим убивает маньяк, носящий маску на лице, сделанную из кожи.
Энтони Перкинс в роли Нормана Бейтса - убийцы в фильме *Психо*.
Мать мужчины является религиозной фанаткой, которая запрещает своему сыну общаться с женщинами. После ее смерти он начинает убивать женщин и разрушать могилы. Однажды девушка садится к нему в машину и оказывается у него дома. Там она обнаруживает спальню с кучей трупов, а сам мужчина выходит к ней в маске, сделанной из кожи...
Эд Гин.
Сюжеты всех этих трех фильмов основаны на жизни реального человека — Эда Гина, серийного убийцы и похитителя трупов. Отец Эда был алкоголиком, мать — религиозной фанатичкой. Она не разрешала ни Эду, ни его брату заводить друзей и категорично запрещала приводить кого-либо домой. Каждый вечер она читала мальчикам отрывки из Библии и говорила, что пить алкоголь — грех, а все женщины, кроме нее — это воплощение зла.
Полицейское фото Эда Гина, 1957 год.
Отец умер от алкоголизма, брат Эда умер от удушья во время пожара, и след за этим мать хватил удар, так что она больше года оказалась прикованной к постели. После ее смерти Эд начал выкапывать могилы с только что захороненными женщинами, а после начал убивать и сам. Когда в конце-концов полиция зашла к нему в дом, они обнаружили целую коллекцию разных частей тел, а также маску и «костюм», сшитые из кожи людей. Гин сознался, что убивал и выкапывал тех женщин, которые напоминали ему его мать.
«Ужас Амитивилля» (1974)
Вырезка из газеты - статья о доме в Амитивилле.
События в фильме завязываются с ужасного убийства целой семьи — их убил парень по имени Рональд, повинуясь «голосам». Через год в этот дом въезжает новая семья, и отец семейства также начинает слышать голоса, становится злым и агрессивным. Его жена случайно узнает о прошлом этого дома и видит, что ее муж сильно похож внешне на Рональда. Той же ночью он пытается убить своих детей, но жена спасает их. Ей также удается «достучаться» до сознания своего мужа, и они все вместе покидают жуткий дом.
Дом в Амитивилле, в котором произошли убийства.
Действительно, убийство Рональда Дефео-младшего имело место быть. Он жил со своей семьей в Амитивилле, и, следуя указаниям голосов в своей голове, однажды убил отца, мать и четырех своих братьев и сестер, пока те спали. Через год в этот дом действительно, как и в фильме, переехала семья Латцов, но через 28 дней они съехали, узнав о прошлом этого дома. Латцы рассказали об ужасах, которые творились с ними, пока они там жили, и именно основываясь на этих записях позже писатель Джей Энсон написал свой роман, который стал основой для фильма.
Гораздо позже юрист Рональда признался, что он разработал эту историю с Латцами, чтобы позже продать «душещипательную историю» пострадавшей семьи. История второй семьи была выдумкой от начала до конца. Чего, однако, нельзя сказать, про убийство, совершенное Рональдом.
Семья Латцев и Рональд на фоне дома, в котором произошли убийства.
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