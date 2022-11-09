7 школьных заблуждений и откровенных мифов о рыцарских доспехах

1. Доспехи были тяжелыми и неудобными

В доспехах можно делать многие вещи. |Фото: YouTube.

2. Все рыцари носили полные доспехи

Долгое время лат вообще не было. |Фото: ekb.tsargrad.tv.

3. Украшения на шлемах

Не для войны. |Фото: Pinterest.

4. Кольчуга плохо защищала рыцаря, а потому от нее отказались

Кольчуга защищает отлично. |Фото: culture.ru.

5. Рыцари блестели на солнце

Доспехи воронят. |Фото: dilijan.livejournal.com.

6. Доспехи сделает любой кузнец

Нужно учиться всю жизнь. |Фото: forum.bioware.ru.

7. Доспехи погубило огнестрельное оружие

Мушкеты не причем. ¦Фото: slovaustareli.ru.