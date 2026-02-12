Рецепт супа, который не даст заболеть

Февральские морозы не сдаются: холод, ветер и снег бьют по нашему иммунитету. Чтобы не подхватить простуду, не обязательно пить лекарства для профилактики, иногда достаточно правильно питаться.







Поддержать иммунитет в холодный зимний период помогут продукты, богатые веществами, обладающими иммуномодулирующими свойствами: витамины группы В, С, А и провитамины А, цинк, селен, железо, аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты.

Морковный суп-пюре на курином бульоне

Ингредиенты:

Приготовление:

Как продукты влияют на здоровье

Ведущий бренд-менеджер компании по производству посуды Ольга Пастушенко поделилась рецептом супа, который поможет сохранить здоровье и восстановить силы.«Он хорошо согревает и поддерживает иммунитет. Варить его лучше в мультиварке в режиме тушения. Так продукты готовятся медленно, что позволяет сохранить их витамины», — поясняет Ольга.Морковь — 250 г.Помидоры — 250 г.Куриный бульон — 1 л.Сливочное масло — 25 г.Имбирь, куркума, перец, соль — по вкусу.«Мелко нарежьте морковь, поместите в чашу мультиварки и потушите со сливочным маслом — оно необходимо для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов», — подчеркивает эксперт.Когда морковь станет мягкой, добавьте мелко нарезанные помидоры, очищенные от кожицы, залейте куриным бульоном, посолите, добавьте специи. Томите в режиме тушения около 30 минут.«Готовое блюдо нужно пробить блендером до получения кремообразной консистенции. При подаче суп украсить зеленью. Во время томления крышку лучше не открывать», — добавляет Ольга.Блюдо с такими ингредиентами оказывает благотворное влияние на иммунитет. Морковь — природный источник провитамина А, он вместе с метаболитами ретиноидов играет регуляторную функцию и способствует выработке антител к простудным заболеваниям.«Это жирорастворимые витамины, поэтому для их усвоения морковь нужно обязательно обжаривать на масле. В помидорах содержится витамин С — природный иммуномодулятор. Он отвечает за действие противовоспалительных цитокинов — молекул, которые продуцируют разные виды клеток иммунной системы и передают сигналы между разными органами», — уверена спикер.Мясо курицы и куриный бульон отличаются высокой концентрацией витаминов группы B, которые влияют на обменные процессы, активируют синтез иммунных клеток. В бульоне содержится цинк, который, в свою очередь, влияет на размножение и развитие клеток иммунной системы, например Т-лимфоцитов.«Также куриный бульон богат карнозином — веществом-антиоксидантом, способным подавлять воспалительные процессы. В нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, способные стимулировать защитные функции организма. Специи также богаты веществами, обладающими иммуномодулирующими свойствами», — раскрывает секреты Ольга.Куркума содержит органические кислоты, витамины и микроэлементы. В составе имбиря много аминокислот: лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан. Они оказывают специфическое влияние на иммунную модуляцию.«Например, L-триптофан влияет на активность макрофагов. Эти клетки способны захватывать и переваривать бактерии, чужеродные и токсичные частицы и выступают как первая линия иммунной защиты», — поясняет специалист.