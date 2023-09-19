Дети, которые умирают от «живой» воды

Человек может прожить без еды до 8 недель. Без воды отведенный ему срок сокращается до трех дней. А что если вода есть, но такая, что под микроскопом в ней обнаруживается столько инфекционных бактерий и другой несовместимой с жизнью «грязи», что вызывает удивление, почему образец до сих пор не разъел колбу?









Проблема недостатка питьевой воды в странах третьего мира — это трагедия, которая может быть приравнена к природному геноциду. В Танзании, Малави, Эфиопии, на Мадагаскаре и в ряде других стран антисанитария приводит к загрязнениям воды, которые позже становятся причиной эпидемий.



Тяжелее всего приходится недавно родившим женщинам и их детям. Проект Deliver Life благотворительной организации Water Aid направлен на то, чтобы обеспечить новорожденных детей безопасной питьевой водой. До 10 февраля проводится сбор средств по всему миру. Фонд надеется собрать деньги для поддержки 130 000 семей — для этого каждое сделанное для организации пожертвование удваивается за счет правительства Соединенного Королевства.



Любая благотворительная кампания держится на людях. Не только на волонтерах, которые помогают собирать деньги и снабжают семьи, но и на историях тех, кто помощь уже получил. Возможно, несколько рассказов о персонажах Deliver Life заставят вас если не сделать пожертвование в пользу конкретно этого фонда, то просто совершить что-то доброе и полезное.



Акушер Дэниэл. Танзания

Хадижа — мать, потерявшая сына. Танзания

Алинаф, которая боялась ходить в душ. Малави

Учия, которая на восьмом месяце беременности ежедневно переносит на себе 20 литров воды. Эфиопия

Мэриан, которая родила, укладывая водопроводные трубы. Мадагаскар