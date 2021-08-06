Бьюти-проблемы, о которых стесняются говорить многие девушки

Есть ряд вещей, о которых не принято говорить в приличном обществе, а многие из них девушки стесняются обсуждать даже со своим подругами и врачами. Конечно, что естественно, то не безобразно, но в современном мире, где каждая девушка считает своей обязанностью выглядеть идеально, так важно знать о проблемах, обсуждение которых многие считают неприличным.

Далее вы найдёте 9 самых распространённых бьюти-проблем и их решение.

Запах от ног

Стопы потеют у всех, это природная реакция организма. Твой отзывается слишком бурно? Может быть, причиной тому гипергидроз (повышенная потливость) или неверно подобранная обувь.

Что делать? Удели особое внимание гигиене. Мало того, что ноги нужно мыть каждый день, их стоит еще и тереть щеткой, чтобы избавиться от мертвых клеток, именно ими питаются бактерии. Проверь сапоги и туфли: они должны быть из натуральных материалов. Уверена, что тут все чисто? Тогда дело, возможно, в грибке (каждую неделю проверяй кожу между пальцами) либо в плоскостопии. В последнем случае нагрузка увеличивается,стопы пытаются охладиться и сильнее потеют. Выход — ортопедические стельки и антиперспиранты. В самых тяжелых случаях делают инъекции ботулотоксина.

Потеющие ладони

Боишься взять за руку бойфренда, потому что кисти стали предательски влажными?

Поверь, он в такой же ситуации! Именно от нервного напряжения нас бросает то в жар, то в холод.

Что делать? Если это мешает жить, проверься у эндокринолога — бывает, что виновата щитовидная железа. Хотя чаще требуется консультация психолога,который просто научит снимать стресс. Из скорой помощи попробуй контрастные ванночки и антиперспиранты. Они блокируют потовые железы на срок до недели и не смываются.

Несвежее дыхание

О таком мало кто скажет, а самой заметить сложно. Но есть один способ: чайной ложкой снять налет с корня языка и понюхать — именно такой запах чувствуют окружающие.

Что делать? Часто галитоз (официальное название) спровоцирован сухостью во рту, поэтому держи под рукой бутылку с водой. А также дважды в день чисти язык. Но иногда неприятность появляется из-за сахарного диабета,гастрита или болезней носоглотки. И тут надо смотреть на сопутствующие симптомы. Колющая боль в боку или по центру живота, проблемы с дыханием, увеличенные миндалины — вот поводы пойти к врачу.

Вросшие волосы

Возможно, у тебя плотная кожа, которую тонкие экземпляры не в состоянии пробить. Или после удаления они начали расти вбок.

Что делать? Не забывай о пилинге перед эпиляцией, пользуйся кремом,замедляющим рост, увлажняй кожу, а на самые нежные ее участки наноси дезинфицирующее средство. Предотвратить проблему не удалось? Только не ковыряй! Распарь кожу, определи, насколько глубоко засел наш дружок. Когда он практически на поверхности, выручит скраб. В другом случае надо несколько дней подряд обрабатывать участок кремом с салициловой кислотой, она снимет воспаление и даст волосу прорваться наружу.

Бородавки

Эта, казалось бы, детская болезнь на самом деле подстерегает и взрослых. Вирус папилломы человека передается при личном контакте и через вещи. В группе особого риска те, у кого слабый иммунитет.

Что делать? Первое, что надо усвоить: зараза проникает через поврежденные участки и трещинки. Так что главное — превентивные меры. Избегай тесной, натирающей обуви, лечи потливость, тогда на стопах не выскочит то, что в народе называют шипицами. Здесь и на других частях тела вылечить бородавки помогут пластыри и ручки с трихлоруксусной кислотой. Не хочешь ждать? Обратись к врачу, он предложит оптимальный вариант (жидкий азот или лазер в сочетании с противовирусной терапией). Сделай то же, если образование поменяло цвет или размер, стало кровоточить.

Интимный запах

Это естественно, однако когда он меняется, есть повод задуматься.

Что делать? Главное — тщательно соблюдать гигиену,но не переусердствовать, иначе можно нарушить кислотно-щелочной баланс и усугубить проблему. Чтобы избежать размножения бактерий, носи хлопчатобумажное белье, не надевай обтягивающую одежду, сразу снимай купальник после бассейна. Не забывай и о правильном питании, ведь состояние микрофлоры кишечника влияет на запах в секретных местах.

Потемнение кожи

Речь, увы, не о загаре, а об «окрашенности» интимных зон. Вообще она заложена природой, так что не думай, что «там» все должно быть одного цвета.

Что делать? Часто причиной ярких проявлений становится лишний вес и натирание. Поэтому, опять же, советуем избавиться от тесной одежды. Вызвать пигментацию могут и микротравмы от удаления волос, тогда пересмотри подходы в эпиляции. Хуже, если дело в грибках или гормональном сбое (признак — резкие изменения). Беспокоит эстетическая составляющая? Обратись к косметологу, он проведет отбеливание лазером. Обычно необходимо три-четыре процедуры с интервалом в месяц.

Волосы над губой

Наш ночной кошмар — усы! Хотя до этой стадии доходит мало у кого, скорее мы страшимся небольшого пушка.

Что делать? Удалять! Причем самодеятельностью здесь заниматься не стоит: тем, у кого «покрытие» густое и заметное невооруженным глазом, советуем записаться на электроэпиляцию. Процедура болезненная, и за раз уйдет далеко не вся растительность. Потребуется от пяти до десяти сеансов, зато,какие бы гормональные скачки тебя ни ждали (речь о беременности), наблюдать «ворсистость» как у Джонни Деппа не придется.

Слоящиеся ногти

Быстро стал скалываться лак? Не спеши обвинять производителей, а обрати внимание: не удаляется ли с ним кусочек пластины?

Что делать? Тщательно изучи ногти. Если они поменяли цвет, возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой. Появились поперечные полосы? В организме, вероятно, есть инфекция. Хотя чаще всего дело в банальном авитаминозе. Включи в рацион витамины А, Е, C, группы B, а также добавки с кальцием. Делая маникюр, не забывай о базе. Обычную, кстати, сейчас стоит заменить на лечебную.