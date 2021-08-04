Многочисленная поросль деревьев и кустарников — то, с чем никак не может справиться дачник. Только срежешь и, кажется, вырвешь с корнем, как через неделю росток снова пробивается. Чтобы справиться с этой задачей, нужно подойди к проблеме серьёзно.



Прежде всего, нужно определить, от какого главного пня пошла поросль, так как именно от него идут корни к мелким росткам новых деревьев. Следует спилить его максимально под корень, а внутри самого пня сделать множественные отверстия шуруповертом или электродрелью как можно глубже.



И в отверстия засыпать аммиачную селитру. Именно она убьёт корень главного дерева (пня), а затем — и прилегающие корни новых ростков.



Обязательно чем-то накройте, чтобы дождь не смыл селитру.



Время от времени нужно подсыпать селитру, чтобы процесс пошёл быстрее. Через некоторое время пень «умрёт» (сгниют корни), и можно будет его выкопать, как и остальную поросль.



Подробнее о том, как избавиться от поросли деревьев и кустарников, смотрите в видео ниже:

