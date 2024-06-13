В чём достоинство замороженных овощей и фруктов

Овощи и фрукты являются неотъемлемой частью рациона, без которой организму не обеспечить себя всеми нужными витаминами и микроэлементами. Однако большинство из них являются сезонными, а потому в те же зимние месяцы их употребление резко падает.







И хотя ситуацию могло бы исправить приобретение всегда доступных замороженных продуктов, многие обходят их стороной, считая лишёнными всякой полезности.

Вот только в реальности, в этом мнении больше предубеждений, чем правды.В истории с отсутствием пользы замороженных овощей и фруктов стереотипов больше, чем правды.Эксперты Всемирной организации здравоохранения много лет акцентируют внимание на необходимости ежедневно употреблять овощи и фрукты. Причём одним яблочком в день не обойтись: по информации редакции, специалисты советуют взрослому человеку съедать около 400 граммов данных продуктов, чтобы организм получал необходимый объём витаминов и минералов, поддерживал иммунитет в хорошем состоянии и просто не выказывал плохого самочувствия.Без овощей и фруктов рацион человека нельзя назвать ни полноценным, ни здоровым.При таких показателях очевидно, что есть фруктов и овощей нужно немало и самых разнообразных, вот только проблема состоит в том, что свежесть продуктов означает их скоропортящийся статус. Да и к тому же, многие фрукты, к примеру, являются сезонными, и найти хороший товар в магазине удастся не всегда. Казалось бы, выходом должны были стать замороженные фрукты и овощи, однако отношение к ним, мягко говоря, неоднозначное.Когда с полок магазинов пропадают свежие сезонные продукты, то возможностью перейти на замороженные пользуются не все.Так, среди неоспоримых плюсов замороженных продуктов можно назвать их доступности и относительно невысокую стоимость в сравнении со свежими. Но главным их достоинством является длительность хранения — их можно забросить в домашнюю морозилку на несколько месяцев, и они не испортятся. К тому же, зачастую в упаковках с замороженными овощами и фруктами находятся уже почищенные и порезанные плоды, что ускоряет и облегчает их приготовление.Большинство сезонных фруктов и ягод доступны круглый год в замороженном виде.Само собой, что минусы у замороженных овощей и фруктов также есть: например, даже шоковая заморозка не предполагает сохранение первозданного внешнего вида плода после того, как его разморозят — соответственно, они становятся бесформенными, а порой и малоприятными на вид. Помимо этого, если не обратить внимание на состав конкретной упаковки замороженных овощей или фруктов при покупке, то можно приобрести продукты, в которые добавили соль, сахар или вообще консерванты, а это не сильно добавляет привлекательности товару.У замороженных овощей и фруктов есть как плюсы, так и минусы.Однако самым спорным вопросом относительно замороженных овощей и фруктов становится количество тех полезных микроэлементов, которые сохраняются в них после воздействия экстремально низких температур. Так, в обществе бытует мнение, что замороженные овощи и фрукты вообще нельзя назвать полезными, потому-то они их и не покупают. Однако в реальности наука давно подтвердила, что процесс заморозки не способствует уничтожению большей доли полезных веществ, за редким исключением.Брокколи считается как раз продуктом, который лучше не замораживать, но в случае остальных овощей всё не так страшно.Более того, если некоторые свежие продукты могут как раз утратить часть своей пользы, если их неправильно транспортируют, а вот с замороженными этого не произойдёт. К тому же, если речь идёт об овощах и фруктах, которые привозят издалека, то в свежем виде их долгая перевозка способствует утрате части положительных свойств как раз по причине того, что они долго лежат, перед тем, как попасть в наши холодильники. В свою очередь, замораживают фрукты и овощи обычно сразу после сбора, так что их можно не бояться и смело использовать в качестве альтернативы, чтобы организм ни в чём не нуждался.