С нами не соскучишься!

7 980 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Не лучше пожарю на сале :)Прямые яйца: нехи...
  • Анна Эржибова
    Не об.быть учоным чтобы понять,что не всё блестящее золото и всё красивое съедобно.....8 занятных фактов...
  • Марат Иванов
    По пивасику- святое дело!!!Польза пива

17 полезностей из пластиковых бутылок

17 полезностей из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день.

Но большинство из нас использует бутылки только как сосуд для воды. В то время как им есть множество очень полезных способов применения.

Мы нашли для вас 17 интересных идей плюс бонус.

17. Держатель для зарядки телефона

17 полезностей из пластиковых бутылок

Держатель очень легко делается. Удобен тем, что телефон не будет валяться на полу и на него никто не наступит.

16. Упаковка для сыпучих продуктов

17 полезностей из пластиковых бутылок

Теперь не придется каждый раз завязывать и развязывать пакеты. Сделать ее очень просто.

15. Корзинка

17 полезностей из пластиковых бутылок

Корзинка, которая делается из большой бутылки, отлично подойдет для игрушек и различной мелочи.

14. Подставка — динамик для телефона

17 полезностей из пластиковых бутылок

Подставка и усилитель звука для телефона. Сделать его очень просто. Подходит для телефонов с динамиками в нижней части.

13. Подставка для губок

17 полезностей из пластиковых бутылок

Подставка с двойным дном позволяет воде вытекать из губки. Губка остается сухой, а значит, отсутствуют плесень и неприятный запах. Сделать подставку можно за минуту.

12. Защита для пальцев

17 полезностей из пластиковых бутылок

Защищает пальцы во время нарезки продуктов.

11. Фильтр для чая

17 полезностей из пластиковых бутылок

10. Милый стаканчик

17 полезностей из пластиковых бутылок

Хорошо подходит для различной канцелярии. Изготовление займет пару минут.

9. Горшок для цветов

17 полезностей из пластиковых бутылок

Оригинальный горшок, сделать который можно за 10 минут.

8. Мини-теплица

17 полезностей из пластиковых бутылок

Защищает растение от холода, а почву — от чрезмерного высыхания.

7. Распылитель

17 полезностей из пластиковых бутылок

Если сломался распылитель, можно быстро сделать его из бутылки. Подойдет для полива или принятия душа.

6. Брызговик

17 полезностей из пластиковых бутылок

Делается из бутылки и кабельных стяжек.

5. Чехол на объектив

17 полезностей из пластиковых бутылок

Если потерялась крышка от объектива фотоаппарата, ее легко заменит бутылочка. Руководство, как сделать.

4. Удлинитель для крана

17 полезностей из пластиковых бутылок

Очень полезный лайфхак, если у вас в умывальнике короткий кран. Сделать его очень просто.

3. Как отделить белок от желтка

17 полезностей из пластиковых бутылок

Обычная бутылка позволит легко отделить желток от белка.

2. Совок

17 полезностей из пластиковых бутылок

Если под рукой нет совка, его можно сделать из пластиковой бутылки или канистры.

1. Защитный чехол для телефона на велосипеде

17 полезностей из пластиковых бутылок

Такой чехол актуален для велосипедистов, которые пользуются картой местности на смартфоне. Легко делается и защищает от дождя и грязи.

Бонус: Лодка

17 полезностей из пластиковых бутылок

Для самых отчаянных.

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх