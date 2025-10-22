7 загадок пустыни Сахара, которые ученые смогли раскрыть лишь недавно

Сахара скрывает в себе массу тайн, которые долгое время невозможно было разгадать.

1. Кратеры от космических тел

Последствия ударов сохранились в пустыне и по сей день, образовав огромные кратеры / Фото: s.zefirka.net

2. Ливийское стекло

Жук-скарабей на нагруднике фараона был выполнен из зеленого стекла / Фото: i.pinimg.com

3. Глаз Сахары (Ришат)

Уникальное геологическое образование диаметром 50 км располагается в западно-центральной части Мавритании / Фото: earth.imagico.de

4. Вымершие киты

В Египте есть Китовая долина, в которой до сих пор сохранились окаменелости 15-метровых китов / Фото: travelask.ru

5. Затерянная река

Когда-то на территории Сахары протекала огромная река, которая могла бы быть двенадцатой по величине на планете / Фото: travelask.ru

6. Махимозавр

Это вымерший род рептилий, крупнейший среди всех крокодилов / Фото: 4.bp.blogspot.com

7. Спинозавр

Спинозавр - крупнейший хищник, которого когда-либо обнаруживали ученые / Фото: live.staticflickr.com