7 загадок пустыни Сахара, которые ученые смогли раскрыть лишь недавно

Сахара скрывает в себе массу тайн, которые долгое время невозможно было разгадать.
Сахара - величайшая пустыня на планете, площадь которой больше 9 млн км². Ее габариты можно сравнить со всей территорией США. В древности воины и странники отправлялись в походы через пустыню, но никогда не возвращались., которые долгое время невозможно было разгадать. Но современным ученым это удалось, о чем и расскажет Novate.ru.
1. Кратеры от космических тел
Последствия ударов сохранились в пустыне и по сей день, образовав огромные кратеры / Фото: s.zefirka.net
На Землю неоднократно падали метеориты и оставляли на поверхности большие вмятины. Последствия ударов сохранились в пустыне и по сей день, образовав огромные кратеры. Один из них - кратер Камил, ширинок 45 м. Он расположен в юго-западном Египте. 5000 лет назад там приземлился железный метеорит. И это не единственный случай. Именно в Сахаре обнаружили пятую часть всех падений космических тел. Посоревноваться с ней может разве что Антарктида, которая мало скрывает под глыбами льда.
2. Ливийское стекло
Жук-скарабей на нагруднике фараона был выполнен из зеленого стекла / Фото: i.pinimg.com
Примерно 29 млн лет назад на нашу планету обрушился метеорит, который растопил немалую часть Ливийской пустыни и преобразовал песок в тончайшие листы зеленого стекла. Ученые до сих пор не могут отыскать кратер, зато по-прежнему находят ливийское стекло в самых неожиданных местах. Например, в гробнице Тутанхамона. Жук-скарабей на нагруднике фараона был выполнен из зеленого стекла.
3. Глаз Сахары (Ришат)
Уникальное геологическое образование диаметром 50 км располагается в западно-центральной части Мавритании / Фото: earth.imagico.de
Уникальное геологическое образование диаметром 50 км располагается в западно-центральной части Мавритании. Глаз Сахары (иначе говоря структура Ришат) напоминает серию концентрических колец. Сперва ученые считали, что метеорит «виноват» и тут. Однако современные исследования показали, что Ришат - чередующиеся слои горных пород. По примерным подсчетам, песчанику около 480 млн лет, а самой структуре Ришат перевалило за 2,5 млрд лет.
4. Вымершие киты
В Египте есть Китовая долина, в которой до сих пор сохранились окаменелости 15-метровых китов / Фото: travelask.ru
Когда-то на территории Сахары царил океан Тетис, в котором было много морских жителей, в том числе и китов. Однако земная кора поднялась, и прежний дом стал непригоден для жизни. В Египте даже есть Китовая долина, в которой до сих пор сохранились окаменелости 15-метровых китов. А рядом с ними - зубы огромных акул. По подсчетам ученых, морские обитатели вымерли около 37 млн лет назад.
5. Затерянная река
Когда-то на территории Сахары протекала огромная река, которая могла бы быть двенадцатой по величине на планете / Фото: travelask.ru
Когда-то на территории нынешней Сахары протекала огромная река, которая могла бы быть двенадцатой по величине на планете. Ученые обнаружили остатки водоема в Мавритании с речными отложениями. А спутниковое исследование подтвердило, что река и правда была на этом месте, но высохла примерно 5000 лет назад. Назвали ее Таманрассет.
6. Махимозавр
Это вымерший род рептилий, крупнейший среди всех крокодилов / Фото: 4.bp.blogspot.com
Помимо китов и акул в древнем океане Тетис обитал 9-метровый крокодил Machimosaurus. Это вымерший род рептилий, крупнейший среди всех крокодилов. Махимозавры питались рыбой, морскими черепахами и трупами существ побольше. Жили они примерно 120 млн лет назад. В Сахаре до сих пор сохранилось много свидетельств морской жизни, поскольку пустыня, будто специально, выталкивает в руки палеонтологов все свои секреты.
7. Спинозавр
Спинозавр - крупнейший хищник, которого когда-либо обнаруживали ученые / Фото: live.staticflickr.com
Примерно 95 млн лет назад на территории пустыни обитали динозавры. Спинозавр - крупнейший хищник, которого когда-либо обнаруживали ученые. Представители семейства Spinosauridae достигали в высоту 7 м, а в длину - 16 м. На их фоне даже тираннозавр кажется малышом. По заключению ученых спинозавр - единственный полуводный представитель особи. Об этом свидетельствуют длинные плоские ноги, которыми удобно грести, и высокое расположение ноздрей. На спине у динозавра красовался огромный плавник, напоминающий парус.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии