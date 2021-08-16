Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

На первый взгляд кажется, что это фотографии, и только увидев, как художник Эмануэль Дасканио принимается дорисовывать детали простым карандашом, становится ясно, что речь идет о картинах в стиле гиперреализма. Что ж, технике и мастерству художника действительно можно позавидовать – на каждую из картин, а они, надо заметить, все довольно немалого размера, Дасканио тратит вплоть до 780 часов работы.











Depositio Maddalenae. 100х144 см, бумага. Автор: Emanuele Dascanio.







Написание картины Depositio Maddalenae заняло 780 часов. Автор: Emanuele Dascanio.



33-летний итальянец Эмануэль Дасканио (Emanuele Dascanio) считает себя перфекционистом. Прежде чем решиться на организацию собственной выставки, он проводил дни и месяцы, бесконечно отрабатывая технику рисования, постоянно экспериментируя ради желаемого результата. Однако этот долгий путь учения был определенно не зря: картины Дасканио выглядят настолько детализированными, что можно разглядеть каждый волосок, каждую морщинку или изгиб ткани.







Портрет старика.







Fortuna et Contingentiae. Уголь и графит на бумаге. 60х50 см.







Портрет Моники.







Divina Consonantia. Автор: Emanuele Dascanio.



Подобные сравнения подтолкнули Дасканио усовершенствовать свою технику, и он обратился к одному из самых именитых художников Италии Джанлука Корона, который обучил Дасканио живописи масляными красками в том стиле, который использовали художники Возрождения.

В своих черно-белых работах, выполненных угольным и графитовым карандашами, Дасканио старается совместить технику гиперреализма и стиль работ мастеров Возрождения.Libertas. Автор : Emanuele Dascanio.Агата. Автор: Emanuele Dascanio.Эмануэль Даскани во время работы . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)