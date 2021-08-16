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Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

На первый взгляд кажется, что это фотографии, и только увидев, как художник Эмануэль Дасканио принимается дорисовывать детали простым карандашом, становится ясно, что речь идет о картинах в стиле гиперреализма. Что ж, технике и мастерству художника действительно можно позавидовать – на каждую из картин, а они, надо заметить, все довольно немалого размера, Дасканио тратит вплоть до 780 часов работы.

Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

Depositio Maddalenae. 100х144 см, бумага. Автор: Emanuele Dascanio.

Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

Написание картины Depositio Maddalenae заняло 780 часов. Автор: Emanuele Dascanio.

33-летний итальянец Эмануэль Дасканио (Emanuele Dascanio) считает себя перфекционистом. Прежде чем решиться на организацию собственной выставки, он проводил дни и месяцы, бесконечно отрабатывая технику рисования, постоянно экспериментируя ради желаемого результата. Однако этот долгий путь учения был определенно не зря: картины Дасканио выглядят настолько детализированными, что можно разглядеть каждый волосок, каждую морщинку или изгиб ткани.

Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

Портрет старика.

Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

Fortuna et Contingentiae. Уголь и графит на бумаге. 60х50 см.

Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

Портрет Моники.

Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

Divina Consonantia. Автор: Emanuele Dascanio.

Подобные сравнения подтолкнули Дасканио усовершенствовать свою технику, и он обратился к одному из самых именитых художников Италии Джанлука Корона, который обучил Дасканио живописи масляными красками в том стиле, который использовали художники Возрождения.

В своих черно-белых работах, выполненных угольным и графитовым карандашами, Дасканио старается совместить технику гиперреализма и стиль работ мастеров Возрождения.

Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

Libertas. Автор: Emanuele Dascanio.

Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

Агата. Автор: Emanuele Dascanio.

Сотни часов работы и годы обучения: портреты карандашом в стиле мастеров Ренессанса

Эмануэль Даскани во время работы.

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