Секреты безупречной стирки белья

В отелях по всему миру ежедневно стирают тонны постельного белья, чтобы радовать скрипучими простынями и чистыми скатертями постояльцев. Чтобы вывести пятна с белоснежного полотна приходится изрядно потрудиться!



Так управляющая прачечной отеля Хилтона в Лондоне знает как удалить любое пятно с ткани и сделать простыни белоснежно белыми.

КАК СОХРАНИТЬ БЕЛОЕ БЕЛЬЕ ОТ ПОТЕРИ ЦВЕТА

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ЖИРНЫЕ ПЯТНА НА СКАТЕРТЯХ И САЛФЕТКАХ

ЧЕМ УДАЛИТЬ ПЯТНО ОТ ТОМАТНОГО СОКА ИЛИ СОУСА

КАК УДАЛИТЬ МАКИЯЖ С ПОЛОТЕНЕЦ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЯТЕН ОТ ПОРОШКА НА БЕЛЬЕ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ СУШИЛКОЙ

В этом материале вы найдете 5 главных секретов чистоты белья от прачечной Хилтона. Итак…Старое добро кипячение! «Возьмите 3 столовых ложки стружки хозяйственного мыла и 3 столовых ложки пищевой соды. Бак или кастрюля для кипячения должны быть из нержавеющей стали. Положите белье (без пятен) в холодную воду, добавьте мыло и соду и доведите до кипения. Кипятить нужно полчаса, постоянно придавливая всплывшее белье вниз.После кипячения дайте ткани остыть, отожмите и запустите на полоскание и отжим в стиральной машинке».«Главный секрет — посыпать пятно, пока оно свежее, сахарозаменителем в пудре. Да-да, обычный подсластитель, который у нас стоит на каждом столе. Это на сегодня лучшее впитывающее вещество для свежего жира».«Томаты особенно сложны для стирки. Если вы перепробовали все традиционные методы: предварительное застирывание, замачивание в растворе хлорного отбеливателя и ничего не помогло, то. Воспользуйтесь смазкой WD-40. Налейте ее на пятно и оставьте на 10-15 минут.После этого промойте остатки пятна в холодной мыльной воде.Очень просто.Смешайте хлорный отбеливатель и дезинфицирующее средство с водой и замочите в них полотенца на несколько минут. Прополощите их после замачивания.Просто добавьте стакан белого уксуса вместо кондиционера при стирке.