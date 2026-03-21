Секреты безупречной стирки белья

В отелях по всему миру ежедневно стирают тонны постельного белья, чтобы радовать скрипучими простынями и чистыми скатертями постояльцев. Чтобы вывести пятна с белоснежного полотна приходится изрядно потрудиться!

Так управляющая прачечной отеля Хилтона в Лондоне знает как удалить любое пятно с ткани и сделать простыни белоснежно белыми.

В этом материале вы найдете 5 главных секретов чистоты белья от прачечной Хилтона. Итак…

КАК СОХРАНИТЬ БЕЛОЕ БЕЛЬЕ ОТ ПОТЕРИ ЦВЕТА

КАК СОХРАНИТЬ БЕЛОЕ БЕЛЬЕ ОТ ПОТЕРИ ЦВЕТА

Старое добро кипячение! «Возьмите 3 столовых ложки стружки хозяйственного мыла и 3 столовых ложки пищевой соды. Бак или кастрюля для кипячения должны быть из нержавеющей стали. Положите белье (без пятен) в холодную воду, добавьте мыло и соду и доведите до кипения. Кипятить нужно полчаса, постоянно придавливая всплывшее белье вниз.

После кипячения дайте ткани остыть, отожмите и запустите на полоскание и отжим в стиральной машинке».
Секреты безупречной стирки белья

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ЖИРНЫЕ ПЯТНА НА СКАТЕРТЯХ И САЛФЕТКАХ

«Главный секрет — посыпать пятно, пока оно свежее, сахарозаменителем в пудре. Да-да, обычный подсластитель, который у нас стоит на каждом столе. Это на сегодня лучшее впитывающее вещество для свежего жира».
ЧЕМ УДАЛИТЬ ПЯТНО ОТ ТОМАТНОГО СОКА ИЛИ СОУСА

ЧЕМ УДАЛИТЬ ПЯТНО ОТ ТОМАТНОГО СОКА ИЛИ СОУСА

«Томаты особенно сложны для стирки. Если вы перепробовали все традиционные методы: предварительное застирывание, замачивание в растворе хлорного отбеливателя и ничего не помогло, то. Воспользуйтесь смазкой WD-40. Налейте ее на пятно и оставьте на 10-15 минут.
После этого промойте остатки пятна в холодной мыльной воде.
КАК УДАЛИТЬ МАКИЯЖ С ПОЛОТЕНЕЦ

КАК УДАЛИТЬ МАКИЯЖ С ПОЛОТЕНЕЦ

Очень просто.
Смешайте хлорный отбеливатель и дезинфицирующее средство с водой и замочите в них полотенца на несколько минут. Прополощите их после замачивания.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЯТЕН ОТ ПОРОШКА НА БЕЛЬЕ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ СУШИЛКОЙ

Просто добавьте стакан белого уксуса вместо кондиционера при стирке.
