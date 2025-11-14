Что делать если в доме или на даче появилась плесень

Плесень — гость непрошеный и кажущийся страшным, но знакомый, к сожалению, почти каждому. Она появляется там, где влажно, душно и нет циркуляции воздуха: на стенах, потолке, мебели, в шкафах.

Чаще всего люди паникуют и спешат все выбросить поскорее, но в большинстве случаев можно обойтись собственными силами.

Найти источник влаги

Обработать поверхность спиртом или уксусом

Применить антисептики или перекись водорода

Высушить и защитить поверхность

Проветривать и контролировать влажность

Что делать с одеждой, игрушками и постельным бельем

Главное — действовать грамотно, не просто стирать пятно, а устранить причину.Без влаги плесень не живет. Начните с проверки: не протекает ли крыша, не течет ли труба за стеной, не собирается ли конденсат на окнах. Иногда достаточно повысить температуру в помещении или поставить осушитель воздуха. Если грибок на мебели или стене возле кондиционера — проверьте дренажную трубку, именно там часто скапливается влага. Когда источник устранен, можно переходить к очистке.Плесень боится кислой среды и спирта. Смочите мягкую салфетку или губку в 70%-м медицинском спирте и аккуратно протрите пораженное место. Если под рукой только уксус, используйте его в чистом виде, не разбавляя. После обработки оставьте поверхность на час, затем смойте теплой водой и тщательно высушите. Такой способ безопасен для большинства материалов, кроме лакированных.Для стойких очагов подойдет 3%-я перекись водорода или аптечный хлоргексидин. Нанесите средство из пульверизатора, дайте высохнуть и повторите через день. Можно использовать и специализированные антисептики для стен — они проникают глубже и подавляют споры.Только не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами: получится токсичный газ. Работайте в перчатках и при открытых окнах.После очистки важно полностью удалить влагу. Подойдет фен, строительный сушильный аппарат или просто сквозняк. Когда место сухое, покройте его антисептическим лаком, раствором медного купороса или специальным защитным грунтом. Это создаст барьер для повторного появления грибка. Особенно эффективно — обработать углы и стыки, где плесень возвращается чаще всего.Главное правило профилактики — воздух должен двигаться. Откройте вентиляционные решетки, установите вытяжку, чаще проветривайте. Если в доме сыро, купите гигрометр: оптимальная влажность — 40–60%. При необходимости поставьте осушитель или хотя бы миску с крупной солью — она впитывает лишнюю влагу. Регулярный контроль условий работает лучше любой химии: грибок просто не возвращается.Если плесень добралась до вещей, действовать нужно быстро — грибок въедается в волокна и со временем становится источником аллергенов. Прежде всего вынесите все на свежий воздух и тщательно встряхните, чтобы споры не разлетались по дому. Свет и ветер — первые помощники: под ультрафиолетом грибок погибает.Одежду из натуральных тканей (хлопок, лен) замочите в горячей воде с добавлением кислородного отбеливателя или соды (1 ст. ложка на литр). После стирки прогладьте вещи горячим утюгом с паром — высокая температура добивает оставшиеся споры. Синтетику и шерсть лучше обрабатывать мягче: уксусный раствор (1 часть уксуса на 3 части воды) на 30 минут, затем стирка с антисептическим средством.Мягкие игрушки и постельное белье при видимых пятнах стоит постирать при температуре не ниже 60°C, если позволяет материал, а потом полностью высушить на солнце. Если запах затхлости не уходит — повторите стирку с добавлением чайной ложки пищевой соды или капли эфирного масла чайного дерева. А вот вещи с глубоким поражением, особенно поролоновые игрушки и подушки, лучше все же заменить — в их пористых слоях плесень уничтожить невозможно.