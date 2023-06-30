Ядовитые растения, которые выглядят съедобными

Не каждый день нам приходится сталкиваться с вопросами выживания в дикой природе, но знание того, какие растения съедобны, а какие – нет, может сыграть решающую роль, если вам приведется заблудиться в лесу.



1. Рододендрон

2. Ядовитый плющ

3. Паслен каролинский

4. Черешня дикая (Prunus avium)

5. Клещевина

6. Олеандр

7. Абрус молитвенный

8. Девичий виноград пятилисточковый

9. Лаконос американский

10. Белладонна

Найдя «лавровый лист» у себя во дворе, в первую очередь убедитесь, что перед вами не рододендрон. В листьях этого растения содержится токсин, который в больших количествах способен вызвать тошноту, рвоту и слабость. Однако взрослому человеку особо нечего опасаться, даже ребенку необходимо съесть 100-225 граммов листьев этого растения, чтобы появилась угроза его жизни.Да, это вполне очевидно, что ядовитый плющ ядовит. Но опасность кроется в том, что это вьющееся растение в процессе роста принимает самые разные формы, становясь похожим на самые разные растения. Помимо того, что сама лоза способна вызывать зуд и раздражение на коже, сжигать ее тоже не рекомендуется. Иначе вы высвободите токсин, который попав в ваши дыхательные пути, также спровоцирует зуд и жжение.И хотя плоды этого растения напоминают всеми любимый помидор, свойства паслена каролинского далеки от свойств томатов. Это опасное растение содержит в себе алкалоид соланин, способный вызывать проблемы с кровообращением и дыханием, а также вызывать серьезные боли в животе.Вряд ли думая о вишне и черешне, вам на ум приходит цианид. Тем не менее, дикая черешня способна стать угрозой для жизни по причине довольно высокого уровня содержания цианида. Когда ее листья начинают вянуть, а плоды опадать, они становятся буквально насыщенными цианидом. Любой, кто попробует их, рискует погибнуть.Многие наверняка сталкивались с этим растением, но мало кто знает, что его семена содержат в себе токсин рицин, чьего количества достаточно, чтобы вывести из строя взрослого человека. При нагреве токсин разрушается, но если случайно съесть несколько таких бобов без предварительной обработки, можно навсегда распрощаться с нормальной работой нервной системы.Многим знакомо это удивительно красивое растение, но немногие знают, что любая его часть содержит в себе токсин, высвобождаемый при попадании в организм или в случае сожжения. Сок олеандра содержит в себе токсин, способный нарушить работу сердца.Это бобовое растение в основном можно найти в Индии. Зачастую местные жители используют его бобы в качестве бисера, но следует помнить, что в них также содержится абрин – смертельно опасный токсин. Он способен вызывать отказ печени, тошноту и смерть. Известны случаи, когда люди погибали уколовшись пальцами во время вышивания бисером или вдохнув мелкие частицы бобов.Это растение во многом похоже на ядовитый плющ, единственное, что поможет вам отличить их друг от друга – количество листков. У плюща их три, а у этого винограда пять. Помимо того, что само растение способно вызывать сыпь, его ягоды содержат в себе смертельно-опасный токсин, съев который можно попрощаться с жизнью.Не вздумайте кушать ягоды этого кустарника. В них содержится опасный для жизни токсин, который в небольших количествах способен убить не только ребенка, но и взрослого. К счастью, это растение довольно легко узнать и уберечь себя от такой участи.Это растение встречается на просторах Европы, Азии, Северной Америки и Северной Африки. Его темные ягоды напоминают ягоды черники, но не вздумайте их есть! Несмотря на то, что большая часть яда содержится именно в корнях этого растения, ягоды и листья тоже способны доставить вам массу проблем. В них содержится токсин атропин, который способен вызывать галлюцинации, головокружение и сердцебиение. Одного листа этого растения будет достаточно, чтобы вывести из строя взрослого, а всего три ягоды способны убить ребенка.