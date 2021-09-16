Звёзды кино, которым помогла добиться успеха их неординарная внешность

Звёзды с неординарной внешностью.

1. Адам Браун

Английский актёр, который сыграл в трилогии «Хоббит», где исполнил роль смешного гнома Ори. /Фото: spletnik.ru

2. Уорик Эшли Дэвис

Один из самых известных актёров (его рост составляет 1 м 7 см) в истории кино. /Фото: anpejlbka.blogspot.com

3. Эдриен Броуди

Актер умеет органично вживаться в любую роль , а его внешность напоминает молодого Аль Пачино. /Фото: starwiki.org

4. Майкл Берриман

Американский актёр со специфической внешностью (наличие наследственного заболевания) сыграл в фильмах ужасах и фэнтези. /Фото: megogo.net

5. Мэттью Дэвид Льюис

Из полного мальчика с печальными глазами и кривыми зубами в фильмах о Гарри Потере, актер превратился в красавца с обложки журнала. /Фото: placepic.ru

6. Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч

/Фото: woman.ua Британский актёр с необычной внешностью , которая ему не нравится, запомнился киноманам выдающейся работой в сериале «Шерлок»./Фото: woman.ua

7. Мила Кунис (урождённая Милена Марковна Кунис)

Визитной карточкой актрисы являются большие глаза разного цвета. /Фото: riasv.ru

8. Карел Стрёйкен

Нидерландский характерный актёр, у которого в детстве врачи обнаружили серьёзное заболевание гигантизм, запомнился зрителям по роли мрачного дворецкого из сериала «Семейка Аддамс». /Фото: baskino.me

9. Питер Хейден Динклэйдж

Американский актёр, при росте 135 сантиметров, является одним из самых востребованных актеров Голливуда. /Фото: 24smi.org

10. Дэвид Джон Брэдли

Из-за «стариковатой внешности», драматические роли актеру начали предлагать уже тогда , когда он перешагнул порог пятидесятилетия. /Фото: diary.ru

11. Роберт Томас Паттинсон

Голливудский актер обладает выразительной внешностью, а привлекающим внимание элементом является его взъерошенная прическа. /Фото: spletnik.ru

12. Хилари Энн Суонк

Актриса, сыгравшая женщину-боксера в «Малышке на миллион», не боится экспериментировать с внешностью и не стесняется выглядеть не как все. /Фото: womans.ws

13. Кэтлин Дойл (Кэти) Бэйтс

Располневшая и ставшая гораздо старше Бейтс, привлекла внимание многих режиссеров. /Фото: tvguru.ru

14. Лили Коул

Британская модель и актриса поражает своей неземной красотой и миленьким детским личиком в обрамлении рыжих локонов. /Фото: wmj.ru

15. Люси Алексис Лью

Привлекательная американская актриса с азиатской внешностью. /Фото: 1zoom.me

16. Гарри Эдвард Меллинг

Актёр, полнота которого благодаря фильмам о мальчике-волшебнике уже стала его визитной карточкой, в 2001 году похудел со 100 до 70 килограммов. /Фото: placepic.ru

17. Ева Гаэль Грин

Французская актриса обладает запоминающейся нетипичной внешностью, благодаря которой ей удалось добиться признания как в модельном бизнесе , так и в киноиндустрии. /Фото: star-magazine.ru