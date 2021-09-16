Звёзды кино, которым помогла добиться успеха их неординарная внешность

Звёзды с неординарной внешностью.
Бытует стереотип, что в шоу-бизнесе и в кино успеха могут добиться только люди с идеальной канонической внешностью, настоящие красавцы. Но на самом деле это совсем не так. И истории этих знаменитостей тому доказательство. Они прославились благодаря своему таланту и нестандартной внешности. А сегодня их появления на экранах ждут миллионы поклонников.
1. Адам Браун
Английский актёр, который сыграл в трилогии «Хоббит», где исполнил роль смешного гнома Ори. /Фото: spletnik.ru
2. Уорик Эшли Дэвис
Один из самых известных актёров (его рост составляет 1 м 7 см) в истории кино. /Фото: anpejlbka.blogspot.com
3. Эдриен Броуди
Актер умеет органично вживаться в любую роль, а его внешность напоминает молодого Аль Пачино. /Фото: starwiki.org
4. Майкл Берриман
Американский актёр со специфической внешностью (наличие наследственного заболевания) сыграл в фильмах ужасах и фэнтези. /Фото: megogo.net
5. Мэттью Дэвид Льюис
Из полного мальчика с печальными глазами и кривыми зубами в фильмах о Гарри Потере, актер превратился в красавца с обложки журнала. /Фото: placepic.ru
6. Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч
Британский актёр с необычной внешностью, которая ему не нравится, запомнился киноманам выдающейся работой в сериале «Шерлок». /Фото: woman.ua
7. Мила Кунис (урождённая Милена Марковна Кунис)
Визитной карточкой актрисы являются большие глаза разного цвета. /Фото: riasv.ru
8. Карел Стрёйкен
Нидерландский характерный актёр, у которого в детстве врачи обнаружили серьёзное заболевание гигантизм, запомнился зрителям по роли мрачного дворецкого из сериала «Семейка Аддамс». /Фото: baskino.me
9. Питер Хейден Динклэйдж
Американский актёр, при росте 135 сантиметров, является одним из самых востребованных актеров Голливуда. /Фото: 24smi.org
10. Дэвид Джон Брэдли
Из-за «стариковатой внешности», драматические роли актеру начали предлагать уже тогда, когда он перешагнул порог пятидесятилетия. /Фото: diary.ru
11. Роберт Томас Паттинсон
Голливудский актер обладает выразительной внешностью, а привлекающим внимание элементом является его взъерошенная прическа. /Фото: spletnik.ru
12. Хилари Энн Суонк
Актриса, сыгравшая женщину-боксера в «Малышке на миллион», не боится экспериментировать с внешностью и не стесняется выглядеть не как все. /Фото: womans.ws
13. Кэтлин Дойл (Кэти) Бэйтс
Располневшая и ставшая гораздо старше Бейтс, привлекла внимание многих режиссеров. /Фото: tvguru.ru
14. Лили Коул
Британская модель и актриса поражает своей неземной красотой и миленьким детским личиком в обрамлении рыжих локонов. /Фото: wmj.ru
15. Люси Алексис Лью
Привлекательная американская актриса с азиатской внешностью. /Фото: 1zoom.me
16. Гарри Эдвард Меллинг
Актёр, полнота которого благодаря фильмам о мальчике-волшебнике уже стала его визитной карточкой, в 2001 году похудел со 100 до 70 килограммов. /Фото: placepic.ru
17. Ева Гаэль Грин
Французская актриса обладает запоминающейся нетипичной внешностью, благодаря которой ей удалось добиться признания как в модельном бизнесе, так и в киноиндустрии. /Фото: star-magazine.ru
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