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Звёзды кино, которым помогла добиться успеха их неординарная внешность


Звёзды с неординарной внешностью.

Звёзды с неординарной внешностью.

Бытует стереотип, что в шоу-бизнесе и в кино успеха могут добиться только люди с идеальной канонической внешностью, настоящие красавцы. Но на самом деле это совсем не так. И истории этих знаменитостей тому доказательство. Они прославились благодаря своему таланту и нестандартной внешности. А сегодня их появления на экранах ждут миллионы поклонников.

1. Адам Браун


Английский актёр, который сыграл в трилогии «Хоббит», где исполнил роль смешного гнома Ори. /Фото: spletnik.ru

Английский актёр, который сыграл в трилогии «Хоббит», где исполнил роль смешного гнома Ори. /Фото: spletnik.ru

 

2. Уорик Эшли Дэвис


Один из самых известных актёров (его рост составляет 1 м 7 см) в истории кино. /Фото: anpejlbka.blogspot.com

Один из самых известных актёров (его рост составляет 1 м 7 см) в истории кино. /Фото: anpejlbka.blogspot.com

 

3. Эдриен Броуди


Актер умеет органично вживаться в любую роль, а его внешность напоминает молодого Аль Пачино. /Фото: starwiki.org

Актер умеет органично вживаться в любую роль, а его внешность напоминает молодого Аль Пачино. /Фото: starwiki.org

 

4. Майкл Берриман


Американский актёр со специфической внешностью (наличие наследственного заболевания) сыграл в фильмах ужасах и фэнтези. /Фото: megogo.net

Американский актёр со специфической внешностью (наличие наследственного заболевания) сыграл в фильмах ужасах и фэнтези. /Фото: megogo.net

 

5. Мэттью Дэвид Льюис


Из полного мальчика с печальными глазами и кривыми зубами в фильмах о Гарри Потере, актер превратился в красавца с обложки журнала. /Фото: placepic.ru

Из полного мальчика с печальными глазами и кривыми зубами в фильмах о Гарри Потере, актер превратился в красавца с обложки журнала. /Фото: placepic.ru

 

6. Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч


Британский актёр с необычной внешностью, которая ему не нравится, запомнился киноманам выдающейся работой в сериале «Шерлок». /Фото: woman.ua

Британский актёр с необычной внешностью, которая ему не нравится, запомнился киноманам выдающейся работой в сериале «Шерлок».
/Фото: woman.ua

 

7. Мила Кунис (урождённая Милена Марковна Кунис)


Визитной карточкой актрисы являются большие глаза разного цвета. /Фото: riasv.ru

Визитной карточкой актрисы являются большие глаза разного цвета. /Фото: riasv.ru

 

8. Карел Стрёйкен


Нидерландский характерный актёр, у которого в детстве врачи обнаружили серьёзное заболевание гигантизм, запомнился зрителям по роли мрачного дворецкого из сериала «Семейка Аддамс». /Фото: baskino.me

Нидерландский характерный актёр, у которого в детстве врачи обнаружили серьёзное заболевание гигантизм, запомнился зрителям по роли мрачного дворецкого из сериала «Семейка Аддамс». /Фото: baskino.me

 

9. Питер Хейден Динклэйдж


Американский актёр, при росте 135 сантиметров, является одним из самых востребованных актеров Голливуда. /Фото: 24smi.org

Американский актёр, при росте 135 сантиметров, является одним из самых востребованных актеров Голливуда. /Фото: 24smi.org

 

10. Дэвид Джон Брэдли


Из-за «стариковатой внешности», драматические роли актеру начали предлагать уже тогда, когда он перешагнул порог пятидесятилетия. /Фото: diary.ru

Из-за «стариковатой внешности», драматические роли актеру начали предлагать уже тогда, когда он перешагнул порог пятидесятилетия. /Фото: diary.ru

 

11. Роберт Томас Паттинсон


Голливудский актер обладает выразительной внешностью, а привлекающим внимание элементом является его взъерошенная прическа. /Фото: spletnik.ru

Голливудский актер обладает выразительной внешностью, а привлекающим внимание элементом является его взъерошенная прическа. /Фото: spletnik.ru

 

12. Хилари Энн Суонк


Актриса, сыгравшая женщину-боксера в «Малышке на миллион», не боится экспериментировать с внешностью и не стесняется выглядеть не как все. /Фото: womans.ws

Актриса, сыгравшая женщину-боксера в «Малышке на миллион», не боится экспериментировать с внешностью и не стесняется выглядеть не как все. /Фото: womans.ws

 

13. Кэтлин Дойл (Кэти) Бэйтс


Располневшая и ставшая гораздо старше Бейтс, привлекла внимание многих режиссеров. /Фото: tvguru.ru

Располневшая и ставшая гораздо старше Бейтс, привлекла внимание многих режиссеров. /Фото: tvguru.ru

 

14. Лили Коул


Британская модель и актриса поражает своей неземной красотой и миленьким детским личиком в обрамлении рыжих локонов. /Фото: wmj.ru

Британская модель и актриса поражает своей неземной красотой и миленьким детским личиком в обрамлении рыжих локонов. /Фото: wmj.ru

 

15. Люси Алексис Лью


Привлекательная американская актриса с азиатской внешностью. /Фото: 1zoom.me

Привлекательная американская актриса с азиатской внешностью. /Фото: 1zoom.me

 

16. Гарри Эдвард Меллинг


Актёр, полнота которого благодаря фильмам о мальчике-волшебнике уже стала его визитной карточкой, в 2001 году похудел со 100 до 70 килограммов. /Фото: placepic.ru

Актёр, полнота которого благодаря фильмам о мальчике-волшебнике уже стала его визитной карточкой, в 2001 году похудел со 100 до 70 килограммов. /Фото: placepic.ru

 

17. Ева Гаэль Грин


Французская актриса обладает запоминающейся нетипичной внешностью, благодаря которой ей удалось добиться признания как в модельном бизнесе, так и в киноиндустрии. /Фото: star-magazine.ru

Французская актриса обладает запоминающейся нетипичной внешностью, благодаря которой ей удалось добиться признания как в модельном бизнесе, так и в киноиндустрии. /Фото: star-magazine.ru

 

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Звёзды кино, которым помогла добиться успеха их неординарная внешность

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Звёзды кино, которым помогла добиться успеха их неординарная внешностьПодписаться на мой Instagram
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