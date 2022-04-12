Игра с тенью: забавные скетчи от бельгийского кинорежиссера

Выкрякивайте полицию! Автор: Vincent Bal.
Вдохновить на творчество могут как масштабные работы, так и что-то маленькое и, казалось бы, незначительное, как например, тень от кружки чая. Кинорежиссер из Бельгии в свободное от основной работы время создает небольшие зарисовки на основе падающей от предметов тени - и в этой тени он видит гораздо больше, чем большинство людей.
Безработный моряк и его собака. Автор: Vincent Bal.
Побег из Алькагласа. Автор: Vincent Bal.
"Я всегда создавал небольшие рисунки, с самого детства, - рассказывает Винсент Бал (Vincent Bal). Я сам из Бельгии, где так популярны комиксы про Тинтина и Люки Люка, и я даже хотел сам рисовать комиксы. Но судьба распорядилась иначе - меня привлек голубой экран кинематографа и я выучился на режиссера. Уже работая над фильмами, мне пригодились мои навыки рисования для создания более наглядных объяснений для моей команды того, что я хочу сделать."
Листоназавр. Автор: Vincent Bal.
Механическая кухня. Автор: Vincent Bal.
"У меня за плечами четыре полнометражных фильма, несколько короткометражных и много рекламы. Мне нравится режиссировать и писать сценарии, но все это занимает так много времени. Иногда от первоначальной идеи до премьеры в кинотеатрах проходит восемь лет. Это долго. Когда я работал над новым сценариям в прошлом апреле, я заметил, как моя кружка с чаем отбрасывает забавную тень на лист с бумагой. Я нарисовал несколько линий, и внезапно тень превратилась в слона. Я сфотографировал это на телефон, выложил в Facebook. И прежде чем я успел опомниться, картинка разошлась по всему интернету."
Лето уходит, приближается осень. Автор: Vincent Bal.
Сбегая по лестнице со скоростью света. Автор: Vincent Bal.
"Честно говоря, я очень удивился, что людям так понравилась эта картинка. Но с тех пор я регулярно рисую что-то на основе теней, почти каждый день. Иногда только с тенями, иногда с другими объектами, придавая им новый смысл, но почти всегда результат получается несколько дурашливым и забавным. И мне это нравится. Это быстро. У меня есть идея - и я моментально ее воплощаю, тут же находится публика, и на все про все уходит буквально полчаса. Это настоящая свобода без ограничений. Все что мне нужно, это посмотреть на тень и узнать очертания."
Осенний барашек. Автор: Vincent Bal.
Не хочет привлекать внимание. Автор: Vincent Bal.
Падая с высоты 35mm. Автор: Vincent Bal.
Камера папарацци. Автор: Vincent Bal.
Небо затянуло, иголки растянулись. Автор: Vincent Bal.
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