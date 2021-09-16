Почему коммунисты выбрали своим символом красную пятиконечную звезду

Коммунисты старались всячески отдалить людей от религиозного сознания, которое торжествовало в массах на протяжении многих столетий. Несмотря на это, большевики понимали всю важность символов в продвижении своих идей и установлении диктатуры пролетариата.
Не верьте тем, кто проводит параллели между звездой Коминтерна и знаком Бафомета. Символ сатанистов появился десятилетиями позже. |Фото: pinsdaddy.com.
Почему коммунисты выбрали в качестве своего главного символа красную пятиконечную звезду? Совершенно очевидно, что это символ Сатаны! Потому что все коммунисты и особенно большевики были безбожниками. И пятиконечная звезда – это замаскированный, перевернутый знак Сатаны. Конечно же, шутка. А кто утверждает подобное серьезно и пытаться аргументировать каким-то безумными вещами, говорит откровенную глупость, уже хотя бы потому, что пресловутый «знак Сатаны» появился в 1950-1960-е годы благодаря стараниям небезызвестного Антона Шандора Ла-Вейя. Именно он основал «Церковь Сатаны» и неплохо на этом деле заработал.
Пятиконечная звезда Соломона. Пример использования звезды в древней традиции. Считается символом света и единства. |Фото: om.md.
Сразу надо отметить, что пятиконечная звезда символ не молодой. В истории пятиконечная звезда использовалась задолго до появления первых коммунистов. Например, в древнем Вавилоне ее применялась в качестве оберега от воров, средневековые оккультисты наделяли ее сакральным смыслом и называли «печатью царя Соломона», а древние евреи отождествляли пятиконечную звезду с ранами Иисуса. Иными словами пятиконечная звезда прошла большую историю и в разное время у народов она приобретала отличные друг от друга сакральные смыслы.
Обратите внимание на правый верхний угол. На вагоне пятиконечная звезда с имперским орлом. |Фото: russian7.ru.
Использовалась пятиконечная звезда и в Российской Империи. Именовалась она «марсовой звездой» (в честь древнеримского бога войны Марса) и не была красной. Введена была 1 января 1827 года указом императора Николая I. Русский писатель и революционер Виктор Львович Кибальчич утверждал, что красную звезду стали использовать во время октябрьского переворота, после чего ее переняли в РККА, где она стала знаком красноармейца и изначально имела золотую окантовку. Поначалу звезды носили на груди, однако 15 ноября 1918 года вышел приказ 773 РВС РСФСР, который постановил носить звезды на головных уборах.
Марсова звезда стала символом защиты мира и труда. ¦Фото: fishki.net.
Конечно, коммунисты были далеки от оккультизма и религии, однако понимали всю важность и силу символов. Именно поэтому «марсовую звезду» они наделили уже своим смыслом. Она стала знаком Коминтерна (Коммунистического интернационала, объединения коммунистических партий разных стран). Пять концов звезды – это пять материков нашей планеты, которые должны быть объединены общей идеей и строем. Красный цвет – это непосредственно символ пролетарской революции.
Такую же звезду использовали коммунисты Германии. |Фото: wikipediam.org.
Любопытно, что в советской традиции Марс стал символизировать защиту мирного труда, таким образом, красная звезда – это символ освобождения трудящихся от нищеты, рабства, голода и войны. Вот цитата трактовки значения красной звезды из Большой советской энциклопедии:
«…красная пятиконечная звезда… — символ конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах Земного шара…»
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