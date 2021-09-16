Почему коммунисты выбрали своим символом красную пятиконечную звезду

Не верьте тем, кто проводит параллели между звездой Коминтерна и знаком Бафомета. Символ сатанистов появился десятилетиями позже. |Фото: pinsdaddy.com.

Пятиконечная звезда Соломона. Пример использования звезды в древней традиции. Считается символом света и единства. |Фото: om.md.

Обратите внимание на правый верхний угол. На вагоне пятиконечная звезда с имперским орлом. |Фото: russian7.ru.

Марсова звезда стала символом защиты мира и труда. ¦Фото: fishki.net.

Такую же звезду использовали коммунисты Германии. |Фото: wikipediam.org.