Как немецкие студенты восстали против Гитлера и чем это закончилось: «Белая роза» единомышленников

Начало

Слева направо: Памятник Белой розе перед Мюнхенским университетом Людвига Максимилиана. \ Документ с именами участников «Белой розы».

Ганс Фриц Шолль — активист Сопротивления нацистскому режиму в Германии.

Слева направо: Александр Шморель — один из двух основателей немецкой студенческой группы Сопротивления «Белая роза», действовавшей в Третьем рейхе. \ Конверт почты России с портретом Александра Шмореля.

Участники Белой розы

Слева направо: Ганс Шолль, Софи Шолль, Кристоф Пробст. \ Фото: thetimes.co.uk.

Кристоф Пробст. \ Фото: cache.pressmailing.net.

Вилли Граф — участник студенческой антифашистской организации «Белая роза» в Германии во время Второй мировой войны. \ Фото: i.redd.it.

Курт Хубер — немецкий музыковед, доктор философии, участник группы антинацистского Сопротивления Белая роза. \ Фото: beruhmte-zitate.de.

Брошюры

Мимеограф, используемый для создания листовок. \ Фото: bing.com.

Слева направо: Первая страница третьей брошюры Белая роза. \ Последние строки четвертой брошюры Белая роза.

Атриум главного здания Мюнхенского университета, где Ганс и Софи Шолль были арестованы 18 февраля 1943 года. \ Фото: il-galileo.eu.

Слева направо: Блаженный граф Клеменс Август фон Гален — немецкий аристократ и кардинал, блаженный Римско-католической церкви. \ Уборщик Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана - Якоб Шмид.

Суд

Сверху вниз: Софи Шолль и Ханс Шолль после их ареста. \ Фото: mplus.com.tw.

Наследие

Мемориал Белой розы в зале 253 Мюнхенского суда, где проходил первый судебный процесс. \ Фото: bing.com.

Мемориал из черного гранита движению Белая роза в Хофгартене в Мюнхене. \ Фото: i.pinimg.com.

Площадь имени антифашистов Ганса и Софи Шолль, перед главным зданием университета, Мюнхен, Германия. \ Фото: baptistnews.com.