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Как сделать напольный откидной упор для двери

Как сделать напольный откидной упор для двери

Как сделать напольный откидной упор для двери

Дверной упор позволяет зафиксировать дверь в нужном положении. 

Таким образом, дверь не закроется случайно от внезапного порыва ветра (сквозняка), а также в зафиксированном состоянии полотно не будет препятствовать движению через дверной проем — например, если надо занести или вынести мебель. 

Сами упоры бывают разные по конструкции. В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать простой и дешевый дверной упор напольного типа. 

Эту интересную идею мы подсмотрели на YouTube канале Mr Tool Junction.


профильная труба;Для изготовления напольного откидного упора для двери нам потребуются:

  • болты с гайками;
  • резина;
  • магнит.

Главным преимуществом самодельного дверного упора является практичность в использовании, а также низкая себестоимость и простота изготовления. 

Основные этапы работ

Из профильной трубы необходимо будет вырезать две детали дверного упора. Делаем разметку. Высверливаем в них крепежные отверстия под болты. 

Как сделать напольный откидной упор для двери

Далее отрезаем еще одну заготовку из профтрубы, которая будет выступать в качестве соединительного элемента. С двух сторон высверливаем в нем отверстия. 


На следующем этапе соединяем все три детали вместе с помощью болтов с гайками. Как сделать напольный откидной упор для двери

Как сделать напольный откидной упор для двери

Прикручиваем откидной упор к дверному полотну на саморезы.

В верхней части устанавливаем круглый магнит, который будет фиксировать подвижную часть в сложенном состоянии. 

Как сделать напольный откидной упор для двери


Как сделать напольный откидной упор для двериК нижней части упора необходимо приклеить резиновую накладку. Благодаря этому сцепление с полом (или же напольным покрытием) будет намного лучше. 

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками сделать напольный откидной упор для двери, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание. 

 

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