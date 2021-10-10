Как сделать напольный откидной упор для двери

Дверной упор позволяет зафиксировать дверь в нужном положении.

Таким образом, дверь не закроется случайно от внезапного порыва ветра (сквозняка), а также в зафиксированном состоянии полотно не будет препятствовать движению через дверной проем — например, если надо занести или вынести мебель.

Сами упоры бывают разные по конструкции. В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать простой и дешевый дверной упор напольного типа.

Эту интересную идею мы подсмотрели на YouTube канале Mr Tool Junction.



профильная труба;Для изготовления напольного откидного упора для двери нам потребуются:

болты с гайками;

резина;

магнит.

Главным преимуществом самодельного дверного упора является практичность в использовании, а также низкая себестоимость и простота изготовления.

Основные этапы работ

Из профильной трубы необходимо будет вырезать две детали дверного упора. Делаем разметку. Высверливаем в них крепежные отверстия под болты.

Далее отрезаем еще одну заготовку из профтрубы, которая будет выступать в качестве соединительного элемента. С двух сторон высверливаем в нем отверстия.



На следующем этапе соединяем все три детали вместе с помощью болтов с гайками.

Прикручиваем откидной упор к дверному полотну на саморезы. В верхней части устанавливаем круглый магнит, который будет фиксировать подвижную часть в сложенном состоянии.



К нижней части упора необходимо приклеить резиновую накладку. Благодаря этому сцепление с полом (или же напольным покрытием) будет намного лучше.

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками сделать напольный откидной упор для двери, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.