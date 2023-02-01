История Аляски

Более века Российская империя владела Аляской и прилегающими островами, пока 150 лет назад 18 октября 1867 года Александр II не уступил эти земли США за семь с лишним миллионов долларов. По альтернативной версии, Аляску не продали, а сдали в аренду на сто лет, но товарищ Хрущев в 57-м году ее американцам фактически подарил. Более того, некоторые убеждены, что полуостров до сих пор наш, поскольку судно, на котором везли золото в оплату сделки, затонуло.







Так или иначе, вся эта история с Аляской за давностью лет затуманилась. Предлагаем разобраться, как так получилось, что часть другого континента вошла в состав России и с чего решили продавать земли, на которых за 30 лет после продажи добыли 200 миллионов долларов золотом.



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