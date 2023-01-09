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5 аппетитных фактов о котлетках из мух

5 аппетитных фактов о котлетках из мух

1. В округе озера Виктория в Африке каждый год во время сезона дождей воздух заполняют триллионы мошек. Рои мошек настолько плотные, что человек без респиратора может легко в них задохнуться.


2. Для людей, живущих на берегу большого озера, наплыв мух — это манная небесная, поскольку насекомые являются отличным источником белка.

3. Местное население начало ловить мух для употребления в пищу, так как не смогло просто игнорировать огромное количество бесплатного питательного белка, летающий вокруг них. Жители окружающих озеро деревень массово ловят мух и готовят из них черные как уголь бургеры.

4. Мух так много в воздухе, что стоит подбросить любой увлажненный кухонный горшок в воздух на пару метров, в руки он возвращается заполненный мелкой мошкарой. После этого мухи спрессовываются в лепешки, которые готовятся, как и обычные гамбургеры.

5. Один такой пирожок содержит около 500000 мух, но он в семь раз более питательный, чем гамбургер с говядиной. Каждая деревня в окрестностях озера Виктория имеет свой собственный рецепт котлеток, которые пользуются в этих местах большой популярностью.



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5 аппетитных фактов о котлетках из мух

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5 аппетитных фактов о котлетках из мухПодписаться на мой Instagram
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