5 аппетитных фактов о котлетках из мух
1. В округе озера Виктория в Африке каждый год во время сезона дождей воздух заполняют триллионы мошек. Рои мошек настолько плотные, что человек без респиратора может легко в них задохнуться.
2. Для людей, живущих на берегу большого озера, наплыв мух — это манная небесная, поскольку насекомые являются отличным источником белка.
3. Местное население начало ловить мух для употребления в пищу, так как не смогло просто игнорировать огромное количество бесплатного питательного белка, летающий вокруг них. Жители окружающих озеро деревень массово ловят мух и готовят из них черные как уголь бургеры.
4. Мух так много в воздухе, что стоит подбросить любой увлажненный кухонный горшок в воздух на пару метров, в руки он возвращается заполненный мелкой мошкарой. После этого мухи спрессовываются в лепешки, которые готовятся, как и обычные гамбургеры.
5. Один такой пирожок содержит около 500000 мух, но он в семь раз более питательный, чем гамбургер с говядиной. Каждая деревня в окрестностях озера Виктория имеет свой собственный рецепт котлеток, которые пользуются в этих местах большой популярностью.
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