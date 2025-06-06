Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Почти каждый житель острова Мадагаскар, проживающий около сапфирового прииска, хочет найти камень своей мечты. И эти люди из близлежащих деревень, приходят на участок и копают, копают, копают.















-Здорово, Кострома !

-Здоровенько !

-Что вы делаете ?

-А мы выткали, обедаем.



Технология проста: в земле роется шурф (колодец), диаметром около 60-ти сантиметров и как только он достигает продуктивного слоя, копатель начинает проходить штрек (тоннель такой).

В этом вся опасность, т.к. засыпает их именно в тоннелях. Глубина шурфа может достигать пятидесяти метров (редко), а в среднем метров 20 – 25.Из этого шурфа, на поверхность поднимается порода, которую тут же просеивают, чтобы убрать ненужные камни большого размера. Затем, оставшуюся после просеивания породу, необходимо промыть. Для этого её везут или несут на реку, там промывают и в промытом – высматривают камни.Как правило, это семейное предприятие. Муж копает, жена страхует.С нашим появлением, «старатели» активизировались. Обратите внимание на арбузы в шляпе. Они мелкие и очень вкусные. Это как правило еда на весь день.Копатели часто гибнут от обвалов.Шурф засыпают, в него втыкают палку с тряпкой и начинают ходить по окрестностями с фоткой погибшего (если есть), собирать деньги для семьи. Вытащить тело на поверхность, как правило, не представляется возможным.Если владелец земли не даст должного отпора “черным копателям”, то через некоторое время, таковых собирается очень много.Например, прошел слух, что буквально пару дней назад копатель Ракуту, нашел камень, за который ему подарили джип, как тут же начинает собираться толпа.Направили парламентёра с мощным автоматическим аргументом.Сразу скажу – никакой агрессии. Приехали, поговорили, разогнали.Дело в том, что все эти люди, имеют смутное понятие о том, что такое частная собственность. Они искренне не понимают, почему нельзя.Бригада прикрытия. Эти, охраняют тех, от других.Собственно вот так, выглядят камни, после промывки «специальными растворами».Местные девчёнки.Типичная деревня, где живут «Чёрные копатели», на острове Мадагаскар.Езда на тракторе по Мадагаскару – доставила массу удовольствия.На Мадагаскарском карьере я пробыл всего два дня, многое не успел посмотреть, многим не успел порулить, но нужно было уезжать смотреть как продают эти камни на рынке.Илакака.Это Омар. Он будет нашим проводником в этом странноватом месте. Омар, выходец из ЮАР. Один из лучших специалистов по камням на острове Мадагаскар.Предварительный отбор нескольких камней для показа.Омар живёт вот так. Его это мало беспокоит. В доме чисто, запахов нет, кормят очень вкусно. Я пробовал.Рынок. Всё для “Чёрных копателей”.Илакака. На горизонте , национальный парк “Исало”.Междугородный автобус. Маршрут – Антананариву – Тулеар.Разорившийся старатель, хотя может и владелец шахты. Камни любят удачливых.Гуляем по рынку. По ходу нашего движения, Омару предлагают только что выкопанные камни. Как правило, качество не очень хорошее.Тайская контора по разработке. Тайцы , традиционно считаются лучшими огранщиками.Рынок.Начало работы. Появление белого человека вызывает огромный интерес, потому что белых тут нет.Тётеньки привозят камушки, которые выкопали их мужья.Тут же находятся покупатели. Которые скупают камни, а потом еще раз перепродают.Счастливый дядька. Продав камень с спичечную головку, можно много дней жить безбедно, естественно в их понимании.Тут же продают солярку для генераторов или тракторов.Потенциальный покупатель партии камней найден.Немножко торга.Нас приглашают в “офис” к покупателю для того, чтобы проверить качество камней, но это не вся партия.Вот так выглядят необработанные камни, встретишь такой – и подумаешь, что просто стекло.Каждый камешек, проверяется фонариком на наличие трещин и пузырьков.Покупатель заинтересовался. Идём обратно в дом Омара, для того, чтобы показать остальные камни Нам вниз.Показывается вся партия.Всё по новой, проверяет каждый камень.Жёлтый сапфир.Всё устроило . Все довольны. Партия камней слева в пакетах «пристроена».Синий сапфир.Рубины.Не сортированные по цвету камни.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)