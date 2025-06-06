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Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Почти каждый житель острова Мадагаскар, проживающий около сапфирового прииска, хочет найти камень своей мечты. И эти люди из близлежащих деревень, приходят на участок и копают, копают, копают.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

-Здорово, Кострома !
-Здоровенько !
-Что вы делаете ?
-А мы выткали, обедаем.

Технология проста: в земле роется шурф (колодец), диаметром около 60-ти сантиметров и как только он достигает продуктивного слоя, копатель начинает проходить штрек (тоннель такой).

В этом вся опасность, т.к. засыпает их именно в тоннелях. Глубина шурфа может достигать пятидесяти метров (редко), а в среднем метров 20 – 25.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Из этого шурфа, на поверхность поднимается порода, которую тут же просеивают, чтобы убрать ненужные камни большого размера. Затем, оставшуюся после просеивания породу, необходимо промыть. Для этого её везут или несут на реку, там промывают и в промытом – высматривают камни.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Как правило, это семейное предприятие. Муж копает, жена страхует.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

С нашим появлением, «старатели» активизировались. Обратите внимание на арбузы в шляпе. Они мелкие и очень вкусные. Это как правило еда на весь день.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Копатели часто гибнут от обвалов.

Шурф засыпают, в него втыкают палку с тряпкой и начинают ходить по окрестностями с фоткой погибшего (если есть), собирать деньги для семьи. Вытащить тело на поверхность, как правило, не представляется возможным.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Если владелец земли не даст должного отпора “черным копателям”, то через некоторое время, таковых собирается очень много.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Например, прошел слух, что буквально пару дней назад копатель Ракуту, нашел камень, за который ему подарили джип, как тут же начинает собираться толпа.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Направили парламентёра с мощным автоматическим аргументом.


Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Сразу скажу – никакой агрессии. Приехали, поговорили, разогнали.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Дело в том, что все эти люди, имеют смутное понятие о том, что такое частная собственность. Они искренне не понимают, почему нельзя.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Бригада прикрытия. Эти, охраняют тех, от других.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Собственно вот так, выглядят камни, после промывки «специальными растворами».

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Местные девчёнки.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Типичная деревня, где живут «Чёрные копатели», на острове Мадагаскар.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Езда на тракторе по Мадагаскару – доставила массу удовольствия.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

На Мадагаскарском карьере я пробыл всего два дня, многое не успел посмотреть, многим не успел порулить, но нужно было уезжать смотреть как продают эти камни на рынке.
Илакака.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Это Омар. Он будет нашим проводником в этом странноватом месте. Омар, выходец из ЮАР. Один из лучших специалистов по камням на острове Мадагаскар.
Предварительный отбор нескольких камней для показа.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Омар живёт вот так. Его это мало беспокоит. В доме чисто, запахов нет, кормят очень вкусно. Я пробовал.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Рынок. Всё для “Чёрных копателей”.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Илакака. На горизонте, национальный парк “Исало”.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Междугородный автобус. Маршрут – Антананариву – Тулеар.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Разорившийся старатель, хотя может и владелец шахты. Камни любят удачливых.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Гуляем по рынку. По ходу нашего движения, Омару предлагают только что выкопанные камни. Как правило, качество не очень хорошее.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Тайская контора по разработке. Тайцы, традиционно считаются лучшими огранщиками.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Рынок.

Начало работы. Появление белого человека вызывает огромный интерес, потому что белых тут нет.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Тётеньки привозят камушки, которые выкопали их мужья.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Тут же находятся покупатели. Которые скупают камни, а потом еще раз перепродают.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Счастливый дядька. Продав камень с спичечную головку, можно много дней жить безбедно, естественно в их понимании.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Тут же продают солярку для генераторов или тракторов.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Потенциальный покупатель партии камней найден.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Немножко торга.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Нас приглашают в “офис” к покупателю для того, чтобы проверить качество камней, но это не вся партия.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Вот так выглядят необработанные камни, встретишь такой – и подумаешь, что просто стекло.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Каждый камешек, проверяется фонариком на наличие трещин и пузырьков.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Покупатель заинтересовался. Идём обратно в дом Омара, для того, чтобы показать остальные камни.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Нам вниз.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Показывается вся партия.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Всё по новой, проверяет каждый камень.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Жёлтый сапфир.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Всё устроило. Все довольны. Партия камней слева в пакетах «пристроена».

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Синий сапфир.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Рубины.

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Как добывают и продают нелегальные драгоценные камни на Мадагаскаре

Не сортированные по цвету камни.

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