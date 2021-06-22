Роскошные цветы для красоты на вашем балконе

Если у вас нет собственного сада или огорода, это не повод отказываться от прекрасных живых цветов. Вам нужно обустроить свой балкон или лоджию, придумать на ней полки, горшки, кашпо и начать заниматься цветоводством.

Какие лучше всего растения подходят для выращивания на балконе, мы расскажем в нашей статье.



1. Петуния

2. Маргаритка

3. Герань

4. Циния

5. Цикламен

6. Вербена

7. Ипомея

8. Настурция

9. Бархатцы

10. Кальцеолярия

Первый цветок, который точно стоит посадить у себя на балконе, – это петунья. Она неприхотлива в уходе, очень красиво цветет и хорошо разрастается. Главное – это дать ей чуть больше солнца, чем обычным растениям.Прекрасные маргаритки сделают ваш балкон настоящим местом для влюбленных. Их цветочки выглядят как искусственные, но при это они обладают очень яркой палитрой и приятным ароматом.Герань – это интересный цветок, который очень любят все бабушки. Их популярность обоснована яркими бутонами, которые выглядят как шапка бархатного поля. За ними ухаживать просто – вовремя поливать и обеспечивать достаточное количество солнца.Еще один сорт растения, который очень напоминает искусственный цветок. Но несмотря на такую особенность, циннию тоже очень любят садить на балконах. Она украсит любой вид своими яркими бутонами, при этом вам надо ее лишь изредка поливать.Изящный цветок чем-то напоминает превосходную орхидею. У них похожи бутоны, также есть сходства по оттенку цветов. Сами по себе они не слишком высокие, но при перерастании могут под тяжестью бутона клонить его вниз, но это ни капли не портит его внешний облик, наоборот, ваш балкон станет еще более привлекательным.Вербена – одно из самых нежных растений. Многолетнее растение непривередливое в уходе, обладает красивым видом и позволяет украсить даже самый старый балкон. Обычно ее садят в небольшие клумбы, которые расставляют по всему периметру лоджии.Самый очаровательный вьюнок отлично поселится на вашем балконе. У растения очень много сортов, они различаются цветом и видом. В основном преобладают белые, фиолетовые и синие оттенки цветения. Бутоны у ипомеи распускаются ранним утром, как только на них попадает первый лучик солнца, так что к вашему пробуждению уже будет разноцветный ковер из пышных цветков.Настурция обладает очень ярким и насыщенным ароматом. Также у нее очень красивые листья и бархатные бутоны. Они бывают бордовые, оранжевые и другие цвета красного. Относят сорт к лечебным растениям, так как их часто используют в медицине.Самый распространенный цветок на балконе у многих людей нашей страны – это бархатцы. Название цветка полностью соответствует его внешнему виду – бутоны у него очень заметные, буквально выглядят как бархат. Также они отличаются яркой палитрой, которую трудно не заметить даже среди зеленой травы.Это растение называют модницей. У него бутон имеет форму башмачков, которые бывают разного цвета. Эти необычные цветы станут главным украшением, которое оценит любой прохожий с улицы.На балконе вполне реально устроить свой собственный сад. Тем более цветоводам предлагают различные сорта растений для выращивания на балконе. Самый главный плюс таких сортов – они нетребовательны к уходу, но при этом даруют очень красивые букеты цветов.