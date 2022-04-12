С нами не соскучишься!

8 090 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Пишут о лечебном эффекте алюминиевых полосок на проблемные места. Дескать, они сокращают рассеяние энергии тела и ...5 «отраслей» кото...
  • Астон Мартин
    Великий человек необычайно высокого таланта !👍Идеальная свадьба...
  • Сергей Дмитриев
    Татушные заслуживают такого же отношения, как наркоманы. В объявлениях о вакансиях, о приёме в учебные заведения дела...10 вещей, которые...

10 простых и эффектных способов превратить пасхальные яйца в праздничное украшение


10 простых и эффектных способов превратить пасхальные яйца в праздничное украшение

10 простых и эффектных способов превратить пасхальные яйца в праздничное украшение

Украшение яиц на Пасху – давняя традиция, которая сейчас стала намного разнообразней. Появилось множество оригинальных и интересных способов, позволяющих создать из обычного яйца настоящий праздничный шедевр.

1. Пасхальные яйца с эффектом деграде


Пасхальные яйца с эффектом деграде

Пасхальные яйца с эффектом деграде

 

Понадобятся разноцветные краски-спреи, яйца, из которых выдули содержимое, самодельная пластилиновая подставка для яиц. Сначала наносится один цвет на поверхность скорлупы, после высыхания наносится второй слой. Ничего страшного, если кое-где останутся пятна белого цвета.

2. Пасхальные яйца в мулине


Пасхальные яйца в мулине

Пасхальные яйца в мулине

 

Понадобятся яйца, разноцветное мулине. На одном из концов яйца крепится нить с помощью скотча, на скорлупу наносится клей, на который и наматывается нить мулине (лучше брать меланж). Дойдя до середины, нить обрывают и начинают всё сначала с другого конца.

3. Пасхальные яйца в кружевах


Пасхальные яйца в кружевах

Пасхальные яйца в кружевах

 

Яйца окрашиваются пищевыми красителями согласно инструкции, кружево нарезается на кусочки нужного размера и крепится с помощью клея к скорлупе.

4. Пасхальные яйца в бисире


Пасхальные яйца в бисире

Пасхальные яйца в бисире

 

Понадобятся деревянные заготовки для яйца, воск или парафин, бисер среднего размера.
Заготовка опускается в растопленный воск или парафин несколько раз, пока не образуется ровная поверхность, каждый слой обязательно должен полностью высохнуть. Бисер нагревается на пламени свечи и выкладывается узорами на выбор.

5. Пасхальные яйца декупаж


Пасхальные яйца декупаж

Пасхальные яйца декупаж

 

Один из самых простых способов – декупаж. Выбирается красивый рисунок и приклеивается клеем ПВА на поверхность скорлупы, после чего наносится второй слой клея.

6. Пасхальные яйца –вышиванки


Пасхальные яйца –вышиванки

Пасхальные яйца –вышиванки

 

Понадобится скорлупа яйца, нитки мулине. С одной стороны в скорлупе вырезается отверстие, через которое внутреннюю поверхность аккуратно моют и вытирают насухо. С помощью электродрели просверливаются тонкие отверстия, по которым разноцветными нитками и вышивают различные узоры.

7. Пасхальные яйца мозаика


Пасхальные яйца мозаика

Пасхальные яйца мозаика

 

Яйца окрашиваются в разные цвета, скорлупа части из них ломается на кусочки разного размера. Они-то и крепятся с помощью клея ПВА на оставшиеся целые яйца.

8. Пасхальные яйца в крупах


Пасхальные яйца в крупах

Пасхальные яйца в крупах

 

В доме всегда есть запас различных круп, бобовых и семян. Они станут замечательным материалом для творчества.

9. Пасхальные яйца в цветочных узорах


Пасхальные яйца в цветочных узорах

Пасхальные яйца в цветочных узорах

 

Для изготовления этих пасхальных яиц, кроме пищевых красителей, уксуса, акриловых красок, понадобится ещё и умение рисовать. Впрочем, всегда можно воспользоваться трафаретами.

10. Пасхальные яйца в полосочку


Пасхальные яйца в полосочку

Пасхальные яйца в полосочку

 

Понадобятся пищевые красители и обычная хозяйственная резинка. Нужно плотно натянуть резинку на яйцо и окрасить его согласно инструкции к красителям. После этого резинку снимают, под ней останутся симпатичные белые полоски.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 простых и эффектных способов превратить пасхальные яйца в праздничное украшение

И не забудьте:
10 простых и эффектных способов превратить пасхальные яйца в праздничное украшениеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх