10 простых и эффектных способов превратить пасхальные яйца в праздничное украшение
Украшение яиц на Пасху – давняя традиция, которая сейчас стала намного разнообразней. Появилось множество оригинальных и интересных способов, позволяющих создать из обычного яйца настоящий праздничный шедевр.
1. Пасхальные яйца с эффектом деграде
Пасхальные яйца с эффектом деграде
Понадобятся разноцветные краски-спреи, яйца, из которых выдули содержимое, самодельная пластилиновая подставка для яиц. Сначала наносится один цвет на поверхность скорлупы, после высыхания наносится второй слой. Ничего страшного, если кое-где останутся пятна белого цвета.
2. Пасхальные яйца в мулине
Пасхальные яйца в мулине
Понадобятся яйца, разноцветное мулине. На одном из концов яйца крепится нить с помощью скотча, на скорлупу наносится клей, на который и наматывается нить мулине (лучше брать меланж). Дойдя до середины, нить обрывают и начинают всё сначала с другого конца.
3. Пасхальные яйца в кружевах
Пасхальные яйца в кружевах
Яйца окрашиваются пищевыми красителями согласно инструкции, кружево нарезается на кусочки нужного размера и крепится с помощью клея к скорлупе.
4. Пасхальные яйца в бисире
Пасхальные яйца в бисире
Понадобятся деревянные заготовки для яйца, воск или парафин, бисер среднего размера. Заготовка опускается в растопленный воск или парафин несколько раз, пока не образуется ровная поверхность, каждый слой обязательно должен полностью высохнуть. Бисер нагревается на пламени свечи и выкладывается узорами на выбор.
5. Пасхальные яйца декупаж
Пасхальные яйца декупаж
Один из самых простых способов – декупаж. Выбирается красивый рисунок и приклеивается клеем ПВА на поверхность скорлупы, после чего наносится второй слой клея.
6. Пасхальные яйца –вышиванки
Пасхальные яйца –вышиванки
Понадобится скорлупа яйца, нитки мулине. С одной стороны в скорлупе вырезается отверстие, через которое внутреннюю поверхность аккуратно моют и вытирают насухо. С помощью электродрели просверливаются тонкие отверстия, по которым разноцветными нитками и вышивают различные узоры.
7. Пасхальные яйца мозаика
Пасхальные яйца мозаика
Яйца окрашиваются в разные цвета, скорлупа части из них ломается на кусочки разного размера. Они-то и крепятся с помощью клея ПВА на оставшиеся целые яйца.
8. Пасхальные яйца в крупах
Пасхальные яйца в крупах
В доме всегда есть запас различных круп, бобовых и семян. Они станут замечательным материалом для творчества.
9. Пасхальные яйца в цветочных узорах
Пасхальные яйца в цветочных узорах
Для изготовления этих пасхальных яиц, кроме пищевых красителей, уксуса, акриловых красок, понадобится ещё и умение рисовать. Впрочем, всегда можно воспользоваться трафаретами.
10. Пасхальные яйца в полосочку
Пасхальные яйца в полосочку
Понадобятся пищевые красители и обычная хозяйственная резинка. Нужно плотно натянуть резинку на яйцо и окрасить его согласно инструкции к красителям. После этого резинку снимают, под ней останутся симпатичные белые полоски.
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