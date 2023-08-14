Чем прославилось одно из крупнейших и влиятельных государств средневековой Африки: Империя Мали

Из трёх великих средневековых западноафриканских государств — Ганы, Мали и Сонгай — именно империя Мали до сих пор больше всего привлекает внимание. Её территории простирались от Атлантического океана до реки Нигер и совсем неудивительно, что в своё время это было одно из крупнейших государств в досовременной истории Африки, чьё наследие по сей день оказывает огромное влияние на человека и не только.
Многоконфессиональное государство
Малийская рукопись из Тимбукту.
Территории Малийской империи охватывали западную часть Сахеля — обширного региона Африки, расположенного непосредственно под пустыней Сахара. В этой области религиозные обмены происходили на протяжении всей истории. В случае Мали эти взаимодействия были связаны с местными этническими традициями и религией ислам. Ещё в восьмом веке арабы из Северной Африки принесли ислам в районы Сахеля. В некоторых штатах правители и знатные семьи обратились в христианство, но сельское население в основном этого не сделало. Часть этнических групп также были более восприимчивы к проповедям северян, чем другие. Полное превращение Западной Африки в бастион исламской веры заняло бы более тысячи лет. В Сахеле исламу пришлось приспосабливаться к ранее существовавшим местным системам верований. Например, религиозные деятели-мусульмане могли надписывать стихи из Корана на талисманах и амулетах, добавляя слой исламской краски поверх уже существующей конструкции. Империя правящего в Мали клана Кейта начала основывать свою легитимность на предполагаемом прибытии древнего мусульманского основателя в Западную Африку. Несмотря на их зачастую серьёзные различия, ислам и местные традиции в истории Мали стали опираться друг на друга.
Торговля золотом
Территория империи Мали (около 1350 года). \ Фото: wikipedia.org.
Экономика империи Мали была сосредоточена на особенно ценном ресурсе — золоте. Малийские императоры контролировали несколько крупных золотых приисков в Западном Сахеле. Из-за этого золото доминировало на малийской стороне транссахарской торговой сети. Арабские и европейские государства в это время начали изготавливать монеты из золота, некоторые из которых, должно быть, были привезены из Мали. Торговля фактически была основным средством, способствовавшим распространению ислама в Западной Африке. Торговцы с севера и востока принесли с собой религию, обратив в свою веру местных жителей. Это резко контрастировало с ситуацией к северу от Сахары, где мусульманские армии распространяли свою веру по мере завоевания новых территорий.
Североафриканский золотой динар, около 1068-69 годы. \ Фото: africa.si.edu.
Однако малийская экономика не была лишена своей тёмной стороны. Рабство, которое долгое время существовало по всему Сахелю, было реальностью жизни в империи. Работорговля сформировала ещё одно ответвление транссахарской сети, поставлявшей североафриканским работорговцам пленников. Со временем рабство превратилось в наследственный статус в некоторых частях региона. Дискриминация в отношении потомков рабовладельческих каст всё ещё существует в современном Мали, несмотря на отмену рабства.
Ислам
Охранник музея осматривает повреждённые рукописи в Тимбукту.
Как только ислам прочно утвердился в империи Мали, мусульманские учёные основали школы и центры высшего образования. Такие города, как Тимбукту, стали крупными центрами исламской науки. В медресе (исламских школах) и библиотеках хранились тысячи рукописей, охватывающих широкий спектр тем, как религиозных, так и светских. Малийские правители даже предоставили этим учреждениям финансирование. Самыми известными медресе в Тимбукту были Санкоре, Сиди Яхья и Джингеребер. Поддержка исламской науки продолжалась и после упадка Мали. Империя Сонгай, правившая династией Аския, была, пожалуй, самым плодовитым основателем производства рукописей. Но, несмотря на периодические возрождения, Тимбукту постепенно терял своё центральное значение. К семнадцатому веку его известность давно сошла на нет. Осталась только память о некогда неприлично богатом городе.
Малийский император Манса Муса
Слева направо: Империя Мали во время смерти Мансы Мусы. \ Правитель Мали Манса Муса, держащий золотой самородок (изображение из Каталонского атласа).
Малийский император Манса Муса был известен среди современных арабских и европейских писателей своим огромным богатством. Один из комментаторов, сирийский историк Ибн Фадлаллах аль-Умари, описал паломничество Мусы в Мекку в 1324-26 годах. Он уделил особое внимание остановке Мансы Мусы в Каире, Египет. Муса якобы раздал в Каире столько золота, что местная стоимость драгоценного металла упала на двенадцать лет.
Насколько правдива эта история, остаётся под вопросом. Некоторые современные авторы называют Мусу самым богатым человеком своего времени, сравнивая его с Джоном Д. Рокфеллером четырнадцатого века.
Столица
Страница рукописи из Тимбукту с таблицей астрономической информации.
Империя Мали была чрезвычайно богатой при Мусе, но, что удивительно, учёные до сих пор не знают, где находилась её столица. Исторические источники указывают разные места. Марокканский путешественник Ибн Баттута посетил столицу Мали, но даже он не предлагает надёжного местоположения. Если верить арабским летописцам, столица могла находиться в любом месте западного Сахеля. Некоторые города, такие как Тимбукту и Гао в Мали и Ниани в современной Гвинее, определённо приобрели особую известность в средневековый период. Тем не менее историки и археологи, похоже, не могут прийти к единому мнению о том, где находился центр власти империи Мали.
Малийская архитектура
Санкоре — медресе в исторической части города Томбукту, которая признана ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. \ Фото: blogspot.com.
Часть самого прочного наследия империи Мали заключается в её архитектуре. Средневековые западноафриканские архитекторы в основном строили из глинобитных блоков из-за нехватки доступного камня в регионе. Сохранившиеся до наших дней строения из глинобитного кирпича, в частности, имеют деревянные балки на внешней стороне. Это позволяет местным каменщикам подниматься наверх, чтобы укрепить здания новым глинобитным кирпичом, что необходимо делать регулярно.
Дженненская соборная мечеть — самое большое глинисто-наносное здание в мире. \ Фото: i.pinimg.com.
Самыми известными образцами сахельской архитектуры времён империи Мали являются все исламские учреждения. Главной из них является Великая мечеть Дженне, расположенная на юге центральной части Мали. Нынешняя реконструкция здания датируется 1907 годом, но записи указывают на то, что предыдущие версии сооружения существовали там на протяжении веков. Три медресе Тимбукту — Санкоре, Сиди Яхья и Джингеребер — также были построены в этом стиле. Исламские сахельские постройки можно найти от Сенегала и Мали на севере до современных Ганы и Нигерии на юге. Их материалы могут быть более хрупкими, чем камень или сталь, но они, очевидно, сохранили своё огромное культурное значение, чтобы выжить.
История империи Мали передаётся из уст в уста
В этой рукописи представлены математические и астрономические данные.
До распространения ислама жители Сахеля не записывали свою историю в письменном виде. Вместо этого они передавали рассказы устно, из поколения в поколение. Эта устная традиция остаётся распространённой в странах Западной Африки и по сей день. В его центре находится замок людей, известных как гриоты. Все их занятие заключается в сохранении культурного наследия своего народа. Гриоты не выполняют какой-либо одной функции в западноафриканском обществе. С раннего детства они обучаются в самых разных областях: музыке, устной поэзии, перформансу и общественной истории. Распространённые инструменты, на которых играют гриоты, включают кору, похожую на арфу, и балафон, большой родственник ксилофона.
Музыканты. \ Фото: i.ytimg.com.
Гриоты исторически были эндогамны; социальные табу не позволяли им вступать в брак за пределами своего социального класса. Это в определённой степени сохраняется и в современном мире. В эпоху средневековья у каждого правителя был личный гриот, который изучал и запоминал королевскую генеалогию, а ещё в его обязанности входило давать советы своим лидерам. Однако современные гриоты в основном известны как музыканты и исполнители.
Деревня догонов Банани. \ Фото: bp.blogspot.com.
Для западной аудитории самым престижным вкладом гриотов стала «Сунджата». Эта обширная эпическая поэма повествует о легендарном основании империи Мали в тринадцатом веке. Это история о борьбе добра со злом, дружбе, завоевании, социальном долге и победе над невзгодами — всё в одном флаконе. Версия «Сунджата», первоначально опубликованная в 1960 году, является наиболее известной, но существует также бесчисленное множество других версий. Как устная традиция, история «Сунджата» развивалась с течением времени, в зависимости от её исполнителя и аудитории. Тем не менее различные гриоты придерживались основных принципов сказки о Сундиате Кейте на протяжении более семисот лет.
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