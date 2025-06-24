Как выглядели элитные дома в Советском Союзе и почему они по сей день привлекают внимание

Стоит ли говорить о том, что в советские времена большинство людей жили скромно и просто, ютясь в коммуналках или бараках до тех пор, пока государство не стало выделять (пусть, и небольшие) квартиры семьям. Впрочем, элита жила абсолютно в других условиях. Их апартаменты и по сей день привлекают внимание и восторженные взгляды как местных жителей, так и иностранцев. Почему? Да потому что там всегда было и есть на что взглянуть.
1. Дом на набережной
Вид на дом с высоты птичьего полёта, 1931 год. \ Фото: wikipedia.org.
Дом на набережной является известным и символичным зданием времён Советского Союза. Он был спроектирован архитектором Борисом Иофаном и построен между 1931 и 1933 годами как временная штаб-квартира Коммунистической партии Советского Союза в Москве. Здание построено в смешанном стиле социалистического реализма и представляет собой монументальное сооружение с характерной изогнутой формой и выдающимся фасадом из белого мрамора.
Теннисный корт (фото из архива Артёма Задикян). \ Фото: true-photo-archive.com.
Стоит также отметить тот факт, что проект Дома на набережной был задуман как нечто большее, чем просто многоквартирный дом. Это было полностью автономное сооружение с широким спектром удобств и услуг для тех, кто проживал в здании. Жителям комплекса были доступны различные услуги и удобства, в том числе услуги по уходу за детьми, поликлиника, столовые, театр и многое другое. Интерьер также включает в себя множество инновационных и современных для своего времени функций, таких как скоростные лифты, общую прачечную, спортивный зал, салон красоты и многое другое.
Комплекс «Дома правительства», 2017 год. \ Фото: wikipedia.org.
Ко всему прочему каждая квартира в комплексе оснащена широким спектром современных и роскошных удобств для своего времени. К ним относятся телефоны, кухонные приборы, такие как газовые плиты и холодильники, круглосуточное горячее водоснабжение, паркетные полы, потолки высотой три с половиной метра и украшенные картинами стены. Всё это создавало атмосферу комфорта и роскоши, а также уровень жизни, о котором в предыдущие годы никто не слышал.
2. Дом на Кудринской площади
Вид на высотку с юга, 1971 год. \ Фото: tsarizm.com.
Этот дом был построен на углу Кудринской площади в Москве. Кудринская площадь — это площадь в историческом центре российской столицы, между Новодворской улицей и Москвой-рекой. Площадь является оживлённым местом, вокруг неё расположено множество ресторанов и магазинов. Кроме того, это центральное место с доступом ко многим видам транспорта, что делает этот район идеальным для строительства жилых зданий, таких как этот жилой дом, спроектированный по проекту, разработанному советскими архитекторами М.В. Посохиным и А.А. Мндоянцем. Два архитектора разработали проект жилого здания в стиле модерн с тридцатиметровым шпилем.
Слева направо: Холл. \ Кинотеатр.
Дом на Кудринской площади был шедевром современности, поскольку он был одновременно красивым и функциональным сооружением. Здание считалось по тем временам самым настоящим дворцом с полутысячей апартаментов, полностью оборудованными всеми необходимыми удобствами. Его дизайн также был характерен для стиля «сталинский ампир», с роскошными деталями, высокими потолками и дорогими полами, такими как мрамор, ковровое покрытие и дуб. Это здание было домом мечты многих москвичей, поскольку сочетало в себе современные удобства и роскошь, невиданную ранее.
Вид на Кудринскую площадь с жилым домом, 2015 год. \ Фото: wikipedia.org.
Стоит также упомянуть о том, что в здании располагались различные общественные и коммерческие объекты для удобства жителей. В их число входили крупный продовольственный магазин, кафе, предприятия бытового обслуживания, два кинотеатра, детские учреждения и автоматическая телефонная станция примерно на десять тысяч номеров. В подвале также располагались склады и гаражи, что добавляло зданию удобства и функциональности. Сад, окружавший здание, был украшен скульптурными группами, которые символизировали труд, созидание и оборону — дань тяжёлому труду, самопожертвованию и упорству СССР.
3. Здание дома 6 по Тверской улице
Здание дома 6 по Тверской улице. \ Фото: pinterest.com.
Здание дома 6 по Тверской улице стало дополнением к существующей структуре, расширив комплекс и предоставив дополнительные жилые площади для жителей. Постройка сочетает в себе черты классической архитектуры с уникальными керамическими барельефами, которые придают ему особый шарм и эстетическую привлекательность. Фасады первых двух этажей облицованы гранитом, что обеспечивает прочную и долговечную основу для здания. Большие оконные проёмы по всей длине здания подчёркивают его величие и элегантность. Вместе эти элементы делают здание по-настоящему особенным и уникальным. Первые два этажа здания сдавались в аренду под магазины и кафе, что было характерно по тем временам.
Слева направо: Кафетерий «Космос». \ Жилой корпус «А», Кафе-магазин мороженого.
В здании было несколько жилых этажей над магазинами. Определённая часть жилого комплекса была отведена под сам дом. На каждой лестничной клетке была специальная секция из трёх квартир, в каждой из которых были однокомнатные, двух- и трёхкомнатные квартиры. Квартиры были расположены таким образом, чтобы жилые помещения были удобными и практичными, а общая планировка здания была хорошо продумана и тщательно спланирована для оптимального размещения. Здание было не просто жилым комплексом, но и оживлённым центром общественной жизни. Жители могли наслаждаться комфортабельным жильём, а также широким спектром удобств и развлечений в самом здании. Богатый выбор развлечений и пространств для общения позволял жильцам расслабиться и пообщаться с другими жителями здания. В здании гармонично сочетался комфорт с возможностями для общения и развлечений. Этот дом действительно воплощал в себе идеальный уровень жизни, к которому стремился Советский Союз.
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