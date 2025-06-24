Как выглядели элитные дома в Советском Союзе и почему они по сей день привлекают внимание

1. Дом на набережной

Вид на дом с высоты птичьего полёта, 1931 год. \ Фото: wikipedia.org.

Теннисный корт (фото из архива Артёма Задикян). \ Фото: true-photo-archive.com.

Комплекс «Дома правительства», 2017 год. \ Фото: wikipedia.org.

2. Дом на Кудринской площади

Вид на высотку с юга, 1971 год. \ Фото: tsarizm.com.

Слева направо: Холл. \ Кинотеатр.

Вид на Кудринскую площадь с жилым домом, 2015 год. \ Фото: wikipedia.org.

3. Здание дома 6 по Тверской улице

Здание дома 6 по Тверской улице. \ Фото: pinterest.com.

Слева направо: Кафетерий «Космос». \ Жилой корпус «А», Кафе-магазин мороженого.