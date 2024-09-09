Строительные мифы, которыми «обросли» чёрные саморезы

Черные саморезы были и остаются одним из наиболее распространенных типов крепежей. Каждый, у кого в хозяйстве есть шуруповерт, неизбежно сталкивался с этими малышами. Учитывая огромную популярность этих метизов, нужно ли удивляться тому, что за прошедшие десятилетия они обросли многочисленными мифами и стереотипами.
Вспомним же самые популярные и распространенные из них.
1. Низкое качество
Те времена давно прошли.
Популярный миф, который появился в 1990-е годы благодаря хлынувшим на отечественный рынок китайским саморезам. В те годы подобная продукция из Поднебесной не отличалась каким-либо выдающимся качеством. Часто саморезы из Китая действительно были паршивыми, из-за чего стереотип о низком качестве постепенно распространился на все метизы. Впрочем, с тех пор немало воды убежало и многое поменялось, в том числе и в отношении продукции из Китая, которая стала несопоставимо лучше.
2. Легко срывающийся шлиц
Надо постараться.
Корни этого мифа также уходят в 1990-е годы к низкокачественной импортной продукции, причем не только из Китая тех лет, но и других стран. Сегодня большинство черных саморезов не имеют ничего общего с тогдашними. Любой добросовестный производитель повергает черный саморезы закалке, благодаря чему сорвать шлиц практически невозможно в нормальных условиях. Если, конечно, только не задаться соответствующей целью… Но даже в этом случае это будет не просто.
3. Проблемы со ржавчиной
Ржавеют, но смотря какие.
Не миф, а скорее популярный стереотип, который все-таки имеет под собой реальное основание. Здесь стоит пояснить, что черные саморезы бывают разные, а именно двух видов: оксидированные и фосфатированные. Последние действительно очень быстро ржавеют, оказавшись под действием неблагоприятных факторов. Поэтому для использования, например, в фасадных работах, они по понятным причинам не годятся. Совсем другое дело — оксидированные черные саморезы. Такие легко узнаются по характерному жирному блеску. Такие ржавеют не быстрее некоторых оцинкованных изделий.
4. Только черные саморезы не годятся для нагруженных конструкций
На самом деле любые не годятся.
Подвох в том, что практически любые саморезы настоятельно не рекомендуются для использования в нагруженных конструкциях, а не только черные. Особенно это касается любых каленых саморезов, так как при увеличении нагрузки они имеют свойство лопаться или гнуться. Лучше всего применять в таких случаях анодированные шурупы, нагели или гвозди в зависимости от специфики конструкции.
5. Черные саморезы нуждаются в засверливании
На самом деле легко закручиваются.
В подавляющем большинстве случаев черным саморезам, как и практически любым другим засверливание в материал не нужно. Исключение в этом вопросе составляют разве, что матовые и шершавые фосфатированные метизы. В свою очередь оксидированные саморезы буквально «залетают» в большинство материалов без особых усилий. Если саморез длинный или просто идет туговато, чаще всего будет вполне достаточно просто макнуть его масло или жидкое мыло.
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