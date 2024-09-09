Строительные мифы, которыми «обросли» чёрные саморезы

Черные саморезы были и остаются одним из наиболее распространенных типов крепежей. Каждый, у кого в хозяйстве есть шуруповерт, неизбежно сталкивался с этими малышами. Учитывая огромную популярность этих метизов, нужно ли удивляться тому, что за прошедшие десятилетия они обросли многочисленными мифами и стереотипами.

1. Низкое качество

2. Легко срывающийся шлиц

3. Проблемы со ржавчиной

4. Только черные саморезы не годятся для нагруженных конструкций

5. Черные саморезы нуждаются в засверливании

Вспомним же самые популярные и распространенные из них.Те времена давно прошли.Популярный миф, который появился в 1990-е годы благодаря хлынувшим на отечественный рынок китайским саморезам. В те годы подобная продукция из Поднебесной не отличалась каким-либо выдающимся качеством. Часто саморезы из Китая действительно были паршивыми, из-за чего стереотип о низком качестве постепенно распространился на все метизы. Впрочем, с тех пор немало воды убежало и многое поменялось, в том числе и в отношении продукции из Китая, которая стала несопоставимо лучше.Надо постараться.Корни этого мифа также уходят в 1990-е годы к низкокачественной импортной продукции, причем не только из Китая тех лет, но и других стран. Сегодня большинство черных саморезов не имеют ничего общего с тогдашними. Любой добросовестный производитель повергает черный саморезы закалке, благодаря чему сорвать шлиц практически невозможно в нормальных условиях. Если, конечно, только не задаться соответствующей целью… Но даже в этом случае это будет не просто.Ржавеют, но смотря какие.Не миф, а скорее популярный стереотип, который все-таки имеет под собой реальное основание. Здесь стоит пояснить, что черные саморезы бывают разные, а именно двух видов: оксидированные и фосфатированные. Последние действительно очень быстро ржавеют, оказавшись под действием неблагоприятных факторов. Поэтому для использования, например, в фасадных работах, они по понятным причинам не годятся. Совсем другое дело — оксидированные черные саморезы. Такие легко узнаются по характерному жирному блеску. Такие ржавеют не быстрее некоторых оцинкованных изделий.На самом деле любые не годятся.Подвох в том, что практически любые саморезы настоятельно не рекомендуются для использования в нагруженных конструкциях, а не только черные. Особенно это касается любых каленых саморезов, так как при увеличении нагрузки они имеют свойство лопаться или гнуться. Лучше всего применять в таких случаях анодированные шурупы, нагели или гвозди в зависимости от специфики конструкции.На самом деле легко закручиваются.В подавляющем большинстве случаев черным саморезам, как и практически любым другим засверливание в материал не нужно. Исключение в этом вопросе составляют разве, что матовые и шершавые фосфатированные метизы. В свою очередь оксидированные саморезы буквально «залетают» в большинство материалов без особых усилий. Если саморез длинный или просто идет туговато, чаще всего будет вполне достаточно просто макнуть его масло или жидкое мыло.