5 функциональных вещиц прошлого, которые выглядят как произведения ювелирного искусства

В прошлом люди состоятельные обожали украшения, ведь они позволяли подчеркнуть как свой образ, так и статус в обществе. Однако помимо традиционных колец, ожерелий и тому подобное, были ещё и другие, которые по красоте и роскоши не уступали первым, а вот вид имели довольно необычный. А всё потому, что они были не столько украшениями, сколько очень нужными вещами с чётко определённым функционалом.
1. Блоховка
Красивая вещица со странным назначением. /Фото: twizz.ru
Достаточно нетривиальным, но практичным украшением дворян 15-16 столетий была блохоловка. Выглядела она как лоскут шкурки пушного зверька, который крепился к рукотворной голове и лапам, как раз сделанным в лучших традициях ювелирных мастерских - из благородных металлов и драгоценных камней. Согласно же популярному мнению историков, такой гаджет помогал ловить блох, которые в то время были настоящей напастью, но и демонстрировали статус владельца они тоже довольно успешно.
2. Портрет глаза
Спасение для тайных возлюбленных. /Фото: travelask.ru
Казалось бы, столь романтичный аксессуар вряд ли можно назвать функциональным, однако он именно таким и был. И помогал он в этом тем людям, которые были слишком состоятельными и благородными по происхождению, чтобы раскрывать свою личность каждому встречному. Но если им хотелось продемонстрировать собственное доброе отношение или даже любовь к кому-нибудь, оставаясь при этом инкогнито, то на помощь как раз и приходил столь необычный портрет.
3. Помандер
Яркий пример популярного аксессуара, пришедший ещё из средневековых времён. Тогда города не могли похвастаться свежим воздухом на улицах, а люди не настолько щепетильно относились к вопросу личной гигиены. Поэтому неприятные запахи сопровождали их практически всегда. Но богачи нашли одно из решений этой напасти как раз в виде помандера, который, хоть и выглядел как красивый дорогой аксессуар, ещё и играл роль своеобразных духов для окружающей среды. Для этого по желанию его хозяина вещицу наполняли различными наборами благовоний или специй.
4. Портбукет
Подставка под букет, а выглядит как произведение искусства. /Фото: pushkinmuseum.ru
Красивая вещица с изящным дизайном более пяти столетий была популярной среди богатых девиц, пользующихся вниманием мужчин. Потому что портбукет являлся своеобразным футляром для цветочных композиций. Его использование помогали не испачкать руки или платье, а при желании конструкция портбукета позволяла трансформировать его в маленькую вазу.
5. Шатлен
Популярная и функциональная вещица, которая выглядела очень изящно. /Фото: irinapetrenko.blogspot.com
На первый взгляд этот предмет похож на обычный брелок, только в ювелирном исполнении. А на самом деле шатлен вплоть до начала ХХ века был не просто красивым аксессуаром, но и практичной вещью, которая позволяла держать руки свободными. На такой необычный поясок, обладавший целым набором зажимов, крепили часы или ключи.
