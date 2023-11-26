Как из-за студентов Оксфорд стал самым опасным городом в старой Британии

Оксфордский университет - научный центр средневековой Британии и трендсеттер в моде в начале двадцатого века. Учиться в нём очень престижно. Вот только студенты университета никогда не ассоциировались с чем-то авторитетным и пристойных. Скорее, в истории их эволюция шла от убийц и грабителей в Средние века до дебоширов в наше время.
Никто не знает точно даты основания университета. Известно только, что во второй половине одиннадцатого века в нём точно уже проходили занятия. В конце двенадцатого века французский король запретил англичанам учиться в Парижском университете, и английское студенчество хлынуло на родину, прямиком в Оксфорд. Примерно с этого времени и начинается криминальная история учащихся университета. Пока их было немного, ничем особенным они не выделялись.
Ни для кого не новость - пьянство студентов. Во многих странах, от России до Западной Европы, она является священной традицией. Но оксфордские студенты, когда им переставало хватать денег на эль и вино, не шли подрабатывать репетиторами и переводчиками. Ещё со времён путешествий по материку они привыкли носить на боку меч и обнаружили, что для добычи денег этот меч так же хорош, как и для защиты от тех, кто не прочь забрать твои денежки.
В Средние века у студентов вообще была очень дурная слава, и не на пустом месте.
В 1340 году Оксфорд был самым опасным городом Британии. Уровень насильственных смертей в нём был выше, чем где угодно ещё, если не считать полей сражений. Естественно, далеко не все столкнувшиеся со студентами горожане немедленно погибали - чуть чаще, чем один из тысячи. В основном горожанам приходилось жаловаться на побои, увечья, порчу и отъём имущества. Кроме того, большая доля пострадавших были такими же студентами, только из конкурирующих колледжей (их в одном университете несколько).
Чаще всего для нападения студенты искали предлог в посягательстве на их честь. Нет, речь идёт не о харассменте. Имеются в виду предположительные косые взгляды, улыбка невовремя (над кем смеёшься?!) и уж, конечно, замечания. Бывало, что прохожего убивали случайно, в ходе студенческой драки у кабака - известен случай, когда так погиб мужчина, вышедший просто помочиться.
Одна из самых массовых драк в Оксфорде произошли в 1355 году, на день покровительницы университетов Святой Схоластики. В качестве предлога студенты в одном из кабаков использовали утверждение, что им подали плохое вино. Драка, которую правильнее будет назвать вооружённым столкновением, вовлекала всё больше студентов и горожан и продлилась три дня. В результате погибли 63 студента и 30 горожан. Университету, где происходила большая часть сражений, был нанесён большой материальный ущерб. Фактически, это была настоящая битва.
Битва в день святой Схоластики была просто дракой века.
По её итогам состоялся большой суд, который… Присудил мэра города и членов городского совета каждый год совершать покаянное шествие и выплачивать по пенни за каждого убитого студента. Обычай свято исполнялся вплоть до 1825 года, пока новому мэру не пришло в голову отказаться его исполнять. Оксфордский университет подождал до 1955 года, убедился, что никто больше бродить покаянно не будет, и официально простил город.
Оксфордский университет не просто консервативен, а сверхконсервативен. Новые правила принимаются чаще, чем отменяются старые. Каждому студенту при поступлении выдаётся огромная книга - свод правил университета. Правда, её почти никто не читает, и зря. Там встречаются очень интересные вещи.
Так, в девяностых, один студент на долгом экзамене, открыв в нужном месте свод, потребовал себе пива и мяса, которое по правилам, оказывается, полагалось, если экзамен длится дольше четырёх часов. Пиво и мясо ему после переговоров выдали в виде сэндвича с колой, а потом, чтобы не зазнавался, оштрафовали за то, что он нарушил другое тогда неотменённое правило: пришёл на экзамен без меча. Кстати, сейчас и спиртные напитки в аудиториях, и пронос холодного оружия запрещены. Не прошло и тысячелетия, как уже такие крутые реформы!
Оксфорд очень консервативен, спиртное и оружие в аудиториях запретили недавно.
При университете есть небольшой сад с оленями. По легенде, каждого оленя “прикрепляют” к определённому профессору, и, если профессор умирает, из “его” оленя готовят поминальную трапезу для остальной профессуры. Студенты обычно рассказывают новичкам с серьёзным видом, что традиции так суровы, что если олень умер, то раньше убивали профессора… а теперь, конечно, просто увольняют.
Из-за сверхконсервативности Оксфордский университет стал очень поздно допускать до обучения и выдачи дипломов женщин. К тому времени уже многие университеты Швейцарии, Франции, Германии давно гордились своими выпускницами. Когда женщин, наконец, стали допускать на общеуниверситетские лекции, по легенде, один из преподавателей принципиально начинал занятия с обращения: “Господа!” Через несколько месяцев слушатели-мужчины перестали доходить на его лекции. Обнаружив это однажды, он заявил, глядя на полный зал женщин: мол, так как сегодня ни один студент не пришёл, лекцию я читать не буду.
Кроме правил, много сотен лет держатся дикие, чисто средневековые студенческие обычаи. Так, успешно сдавшего экзамен студента закидывают мусором, а в ночь на первое мая студенты определённого статуса должны спрыгнуть с моста Марии Магдалины. Отказаться от обычая не просто равно бесчестью, попирающих обычаи часто жестоко травят в лучшем духе британских элитных школ. Это привело к тому, что в 2017 году, когда река под мостом сильно обмелела, несколько студентов второе мая встретила на больничной койке, с переломами ноги и позвоночника. И всё несмотря на то, что полиция заранее развесила предупреждения.
Поэта Перси Шелли отчислили из университета за атеизм, а теперь там стоит (лежит) памятник ему. Поза говорит о том, что он утонул.
Естественно, никуда не делся обычай пьянок. Оксфордские больницы привыкли к тому, что пациенты из университета обычно страдают алкогольным отравлением, абстинентным синдромом или приезжают с травмами после пьяных развлечений. Студентов из Восточной Европы, которые, казалось бы, тоже привыкли к пьянству в университетах, британский размах буквально шокирует. И тем не менее, до выпуска не доживают только единицы. Каким-то образом молодые организмы справляются с количеством диких вечеринок.
В наше время из преступлений университет уверенно лидирует среди престижных ВУЗов мира по количеству домогательств и изнасилований. В местных стенах существует поверье, что у студенток есть традиция за время обучения переспать хотя бы с одним представителем каждого из колледжей университета. Студентки же жалуются, что слухи об этой традиции мужчины просто используют для того, чтобы нападать на женщин, якобы пытаясь им помочь соблюсти обычай.
Текст: Лилит Мазикина.
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