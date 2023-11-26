Как из-за студентов Оксфорд стал самым опасным городом в старой Британии

В Средние века у студентов вообще была очень дурная слава, и не на пустом месте.

Битва в день святой Схоластики была просто дракой века.

Оксфорд очень консервативен, спиртное и оружие в аудиториях запретили недавно.

Поэта Перси Шелли отчислили из университета за атеизм, а теперь там стоит (лежит) памятник ему. Поза говорит о том, что он утонул.