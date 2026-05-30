Как надежно соединить профильные трубы без использования болтов и сварки

При работе с профильными трубами очень часто появляется необходимость соединить две или более. Чаще всего для этого используют сварку, реже – болты. Однако, существует еще один надежный способ соединения профильных труб без использования упомянутых выше способов. Подойдет он в тех случаях, когда следует выполнить соединения под углом в 90 градусов.
Делаем замеры. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: профильные трубы с разным сечением, болгарка, угольник, напильник, маркер, молоток
Делаем разметку. /Фото: youtube.com.
Итак, ничего принципиально сложного и премудрого в данном способе соединения нет. На самом деле он достаточно простой. Настолько, что, узнав о нем, в голове проносится что-то в духе: «И почему я сам до этого не догадался!» Используется метод для выполнения Т-образного соединения профильных труб разного сечения. Подготовив все необходимое, можно незамедлительно переходить к работе.
Делаем по ним прорези. /Фото: youtube.com.
На меньшей трубе при помощи маркера проводятся поперечные линии. Они должны отражать контуры стенок. Метки необходимо провести по всей окружности. При помощи болгарки в большей трубе вырезается отверстие подходящего размера, для последующего монтажа трубы меньшего диаметра. На обратной стороне делаются два продольных пропила.
Вырезаем вот так. /Фото: youtube.com.
Далее берется тонка трубка. Она распиливается по разметке, после чего делается еще несколько пропилов до поперечной линии. Следом выполняется срезание любых двух сторон, находящихся друг на против друга. После этого осуществляется выравнивание и зачистка материала. Все, что остается сделать после этого – соединить две трубки. Заходить меньшая труба будет с трудом, так что для ее забивания придется подключить к делу молоток. Выступающие с обратной стороны шипы просто загибаются внутрь.
Соединяем. /Фото: youtube.com.
