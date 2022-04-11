Эти любопытные факты переворачивают наши привычные представления о мире

Что ж, давайте смотреть на вещи шире.



Начнем с малого… Вы знаете, что если заткнуть нос, то вы не сможете хмыкнуть или промурлыкать мотивчик?







Не верите? Попробуйте!



Или что во Франции еще не отменили закон, приговаривавший людей к казни на гильотине, когда на экраны кинотеатров впервые вышел фильм «Звездные войны»?







А это был все-таки уже 1977 год.



А как вам понравится вот это: когда вымерли последние мамонты Великим Пирамидам в Египте было уже 1000 лет.







И таким образом выходит, что годы правления Клеопатры по времени ближе к моменту изобретения «Айфона», чем к началу строительства этих пирамид.







Ах, да, вы же думаете, что пирамиды возвышаются посреди безлюдной пустыни, не так ли?







На самом деле, они находятся как раз в окрестностях города Гиза.







Площадь поверхности Плутона меньше, чем территория России.







И раз мы уже заговорили о Плутоне, то интересно заметить, что с того времени, как мы впервые узнали о планете в 1930 году и до сегодняшних дней, планета-карлик еще никак не завершит полный оборот вокруг Солнца.







Ожидается, что это произойдет только в 2178 году.



А в случае, если вы не имеете представления, насколько наша Земля мала по сравнению со Светилом, то взгляните вот сюда.







Но в свою очередь, наше Солнце ничтожно мало по сравнению с VY Canis Major (звездой в созвездии Большого Пса), одной из гигантских звезд в галактике Млечный Путь.

Вернемся назад на Землю . Было ли вам известно, что все географические карты врут?Так и есть! Очертания стран на карте сильно искажены.Но есть все-таки одна карта, так называемая, проекция Галла-Петерса, на которой материки Земного шара представлены в более точных пропорциях и масштабах.В случае если вы еще не в курсе, вот так выглядит череп ребенка со всеми целыми молочными зубами.И вот еще что – вы, наверное, уже слышали, что ватными палочками уши лучше не чистить Помните звук, который мы слышим в популярной аркадной игре «Пакман»? В исходном варианте игра называлась Pukkaman — от японского сленгового слова «paku-paku», которое означает звук, издаваемый широким раскрыванием и схлопыванием рта.Двойные батончики «Сникерс» на самом деле полуторные.Учтите это, умники.А здесь мы наложили одно фото на другое, чтобы доказать, что у Элайджи Вуда и Дэниэла Рэдклиффа определенно почти одно и то же лицо.Вы их видели когда-нибудь в одном фильме?Известный мультяшный ресторан “The Krusty Krab” из м\с «Губка Боб квадратные штаны» выглядит вовсе не как сундук с сокровищами, а как ловушка для крабов и лобстеров . Вы когда-нибудь видели, как растут ананасы? Думаете, они растут на деревьях? А вот и нет.А Винни-Пух, к всеобщему удивлению, оказался медвежонком-девочкой. И вы тоже этого не знали?Но это правда!Тираннозавры (род плотоядных динозавров) обитали на Земле в эпоху, которая ближе во времени к появлению людей, чем к существованию стегозавров (род позднеюрских травоядных динозавров).Раскроем вам еще кое-что, о чем почти никто не догадывался — в игре « Супер Марио » герой разбивает кирпичи не головой, а левой рукой, которую он резко поднимает вверх (левый бок Марио не виден игрокам).В фильме «Назад в будущее 2» Майкл Джей Фокс сыграл не только Марти Макфлая в старости, но также его сына Мартина-Младшего и … его дочь Марлин.У куклы «Барби» есть полное имя — «Барбара Миллисент Робертс».Никто не знает, почему буквы в алфавите стоят именно в таком порядке.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)