С нами не соскучишься!

8 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Ещё байка была , что Кразы эшелонами к ним гнались , тож в переплавку ... а с южКореей при развале сэсэра расплатилис...Для чего Япония м...
  • Roman Tannenberg
    Древняя байка. Ещё при Советах они, в самом деле, покупали, но не стеклотару, а советские станки. В Союзе удивляляись...Для чего Япония м...
  • Александр
    Вони да блевотины сколько вывалил сука ,автор.А в результатате сравнил х...й с пальцем.Что сученок в заднице жжет от ...Коррупция в СССР:...

5 неочевидных причин, почему после принятия пищи нет чувства сытости


5 неочевидных причин, почему после принятия пищи нет чувства сытости

 

Иногда человек сталкивается с такой неприятной ситуацией: вроде бы много съел, а чувства сытости все равно не появилось. Уже и не лезет, и смотреть на еду не можешь. Но через 5 минут захочется перекусить еще разок, а затем еще и еще. В чем же может быть причина такого состояния и как от него избавиться?

Кушать нужно много. /Фото: veryclose.ru.

Кушать нужно много. /Фото: veryclose.ru.

 

Порой избавиться от постоянного отсутствия сытости даже после плотного приема пищи не получается. Отсутствие сытости, как и чрезмерное чувство голода – это крайне тревожный симптом. Причины у проблемы могут быть самые разные, однако без квалифицированной помощи медика здесь точно не обойтись. К сожалению, в большинстве случае неприятные ощущения – это лишь верхушка айсберга.
Проблемы бывают разные. /Фото: careofsoul.ru.

Проблемы бывают разные. /Фото: careofsoul.ru.

 

Ожирение может быть одной из проблем отсутствия аппетита или постоянного чувства голода. Данную причину может смело считать первой, но далеко не единственной и, к сожалению, не самой распространенной. Следом идут проблемы с расстройством пищеварительного поведения. С таким нередко сталкиваются те, кто до этого слишком сильно ограничивал себя в еде, истязая диетами. Чаще всего расстройство носит психологический характер. К слову, повышенный стресс также может стать причиной отсутствия чувства сытости, чувства аппетита или, напротив, способен провоцировать кажущийся голод.





Недостаток сна также может быть причиной. /Фото: smartik.ru.

Недостаток сна также может быть причиной. /Фото: smartik.ru.

 

Еще одна серьезная проблема – расстройства в работе щитовидной железы. Если железа работает слишком активно, то в организме увеличивается расход энергии. С нарушениями такого рода человек постоянно хочет есть. Наконец, проблему могут вызывать банальный дефицит витаминов или недостаток сна. Однако, главная проблема заключается в том, что правильно диагностировать источник проблем у человека скорее всего не получится.
Кушать нужно в меру. /Фото: grodno24.com.

Кушать нужно в меру. /Фото: grodno24.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





5 неочевидных причин, почему после принятия пищи нет чувства сытости

И не забудьте:
5 неочевидных причин, почему после принятия пищи нет чувства сытостиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх