Супермодели 1990-х: Как изменилась легенда подиума Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон в молодости и в наши дни | Фото: vplate.ru и tsn.ua

Кристи Тарлингтон в детстве | Фото: showtopmodel.ru и vplate.ru

Модель на обложках *Vogue* | Фото: showtopmodel.ru

Модель в молодости | Фото: vplate.ru

Модель на обложках журналов | Фото: showtopmodel.ru

Кристи Тарлингтон на подиуме | Фото: 24smi.org

Знаменитая супермодель 1990-х гг. Кристи Тарлингтон | Фото: mylitta.ru и vplate.ru

Рекламная кампания, прославившая Кристи Тарлингтон на весь мир | Фото: showtopmodel.ru

Легенда подиума 1990-х гг. | Фото: vplate.ru

Знаменитая супермодель 1990-х гг. Кристи Тарлингтон | Фото: mylitta.ru

Легенда подиума 1990-х гг. | Фото: showtopmodel.ru

Знаменитая супермодель 1990-х гг. Кристи Тарлингтон | Фото: mylitta.ru

Кристи Тарлингтон | Фото: themindfulbeauty.com

Легенда подиума 1990-х гг. | Фото: mylitta.ru

Кристи Тарлингтон и ее муж Эдвард Бернс | Фото: 24smi.org

Супермодель со своей семьей | Фото: 24smi.org

Кристи Тарлингтон | Фото: vplate.ru

Кристи Тарлингтон в наши дни | Фото: biggik.com и tsn.ua

Кристи Тарлингтон в 2018 г. | Фото: 24smi.org