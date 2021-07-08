Супермодели 1990-х: Как изменилась легенда подиума Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон в молодости и в наши дни | Фото: vplate.ru и tsn.ua
25 лет назад она входила в пятерку самых востребованных, высокооплачиваемых и популярных моделей мира. Ее фото украшали обложки всех модных журналов, ей подражали тысячи девушек. Сегодня, в отличие от многих своих коллег эпохи 1990-х гг., Кристи Тарлингтон продолжает участвовать в рекламных кампаниях и появляться в глянцевых изданиях. Как ее жизнь изменилась с тех пор, как она выглядит и чем занимается в наши дни – далее в обзоре.
Кристи Тарлингтон в детстве | Фото: showtopmodel.ru и vplate.ru
Кристи Николь Тарлингтон появилась на свет в 1969 г. в небольшом городке в штате Калифорния, США. Ее отец был пилотом авиакомпании, мать – стюардессой, а сама она увлекалась конным спортом и мечтала связать с ним жизнь. Все свое свободное время она проводила на ипподроме, где ее и заметил один из знаменитых фотографов. На тот момент ей было всего 13 лет, и ее родители были против того, чтобы она так рано начинала карьеру модели, но их удалось переубедить.
Модель на обложках *Vogue* | Фото: showtopmodel.ru
Модель в молодости | Фото: vplate.ru
Ее карьерный взлет был очень стремительным. Она начала сниматься в рекламных роликах и фотосессиях для местных магазинов, и уже спустя 6 месяцев стала довольно известной моделью не только в своем родном городе, но даже в Нью-Йорке. Правда, от своей мечты девочка не отказывалась, и все заработанные деньги откладывала на занятия верховой ездой. Но когда известное модельное агентство предложило ей контракт в Париже, Кристи не раздумывая отправилась в столицу мировой моды.
Модель на обложках журналов | Фото: showtopmodel.ru
Кристи Тарлингтон на подиуме | Фото: 24smi.org
Однако стремительный взлет очень быстро обернулся провалом: с ней расторгли контракт почти сразу же после ее переезда в Париж – то ли девушка опоздала на фотосъемку, то ли снимки получились неудачными, сама она позже не любила об этом вспоминать. Свое первое фиаско она переживала очень тяжело. Ей пришлось вернуться домой и продолжить учебу в школе. Она стала замкнутой и неуверенной в себе, но мысли о продолжении модельной карьеры ее не оставляли.
Знаменитая супермодель 1990-х гг. Кристи Тарлингтон | Фото: mylitta.ru и vplate.ru
Рекламная кампания, прославившая Кристи Тарлингтон на весь мир | Фото: showtopmodel.ru
Кристи продолжала принимать участие в фотосессиях, и вскоре ее фото появилось на обложке американского «Vogue». После этого ее карьера снова пошла на взлет. В 16 лет она уже снималась для всех самых престижных модных изданий: «Harper’s Bazaar», «Cosmopolitan», «ELLE» и «Glamour». Она выходила на подиум в модных показах Versace, Chanel, Azzedine Alaia. Через некоторое время модель подписала выгодный контракт с косметической компанией «Maybelline» и стала ее лицом. Благодаря этому она стала супермоделью и звездой мирового масштаба. В 1990 г. она вместе с супермоделями Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл снялась в клипе Джорджа Майкла на песню «Freedom». Более 10 лет Кристи Тарлингтон входила в пятерку самых успешных и высокооплачиваемых моделей мира.
Легенда подиума 1990-х гг. | Фото: vplate.ru
Знаменитая супермодель 1990-х гг. Кристи Тарлингтон | Фото: mylitta.ru
В отличие от многих моделей, известных своими многочисленными скандальными романами, Кристи Тарлингтон почти всю жизнь прожила с одним человеком, хотя их отношения были очень непростыми. Ее избранником стал актер и режиссер Эдвард Бернс. Первый раз он сделал ей предложение в 2001 г., но тогда свадьбу пришлось отложить, а вскоре они и вовсе приняли решение расстаться. Однако спустя 2 года пара воссоединилась, и на этот раз свадьба состоялась. У них родилось двое детей, и до сих пор эта семья остается одной из самых крепких в модельном мире. Муж даже снялся вместе с Кристи в нескольких рекламных кампаниях.
Легенда подиума 1990-х гг. | Фото: showtopmodel.ru
Знаменитая супермодель 1990-х гг. Кристи Тарлингтон | Фото: mylitta.ru
Кристи Тарлингтон | Фото: themindfulbeauty.com
Даже в зрелом возрасте Тарлингтон не оставила модельную карьеру и продолжает участвовать в рекламных кампаниях и сегодня – одним из последних стал проект антивозрастного косметического бренда. Модель не раз заявляла о том, что не скрывает возраста и не боится показывать, как она выглядит сегодня. «С каждым годом я чувствую себя все лучше и лучше. Я не против пластики или ботокса, но прилагать слишком много сил к тому, чтобы выглядеть молодо, ни к чему… Я никогда не боялась возраста. Его надо просто принять. С чем тут бороться? Я переживаю самое прекрасное время в жизни. Сейчас я даже здоровее, а мое тело более тренировано, чем несколько лет назад. И мне очень жаль, что общество насаждает стереотипы. Например, что темы возраста стоит избегать. В том-то и прелесть жизни, чтобы пройти самые разные ее фазы, познать себя на всех этапах. Не надо от этого бегать. Хотя как модель, я, конечно, перепробовала все средства ухода за лицом и телом, которые выходят на рынок», – признается 49-летняя Кристи Тарлингтон.
Легенда подиума 1990-х гг. | Фото: mylitta.ru
Кристи Тарлингтон и ее муж Эдвард Бернс | Фото: 24smi.org
Супермодель со своей семьей | Фото: 24smi.org
Помимо мира моды, она уделяет много времени благотворительности. Несмотря на профессиональные успехи, главным смыслом своей жизни сегодня она считает заботу о семье и помощь молодым матерям в развивающихся странах. Музей современного искусства увековечил ее черты, заказав 120 манекенов, лица которых были сделаны по слепку с лица знаменитой супермодели.
Кристи Тарлингтон | Фото: vplate.ru
Модель и сегодня великолепно выглядит и считает, что главным залогом этого является гармония с собой. Достичь ее и преодолеть стрессы ей помогают заботы о семье, спорт и йога, которой она увлекается уже около 30 лет.
Кристи Тарлингтон в наши дни | Фото: biggik.com и tsn.ua
Кристи Тарлингтон в 2018 г. | Фото: 24smi.org
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