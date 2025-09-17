Фитнес-бутик, утопающий в зелени, предлагает уединение и релакс среди шумного города

Обращение к истокам и традиционным технологиям строительства становится популярной тенденцией в проектировании современных домов. Особенно впечатляюще такие объекты выглядят на улицах шумных районов мегаполисов. Взять, к примеру, новое здание фитнес-бутика, спроектированное вьетнамскими архитекторами, которым удалось построить ультрасовременное здание с учетом традиционного колорита, присущему сельским усадьбам, утопающим в зелени.
Фитнес-бутик «Красная пещера» предлагает максимальное уединение и релакс среди шумного города (Хошимин, Вьетнам)
На крыше первого уровня разбит экзотический сад (The Red Cave, Вьетнам). | Фото: worldarchitecture.org.
Вьетнамское архитектурное бюро 23o5Studio, которое совсем недавно появилось на горизонте, уже успело сделать себе имя, представив 3 реализованных проекта на конкурсе Architecture MasterPrize (AMP) в 2021 г. Все три конкурсные работы были отмечены премиями в разных номинациях, что встречается крайне редко даже с именитыми дизайнерскими фирмами/студиями. Одним из самых впечатляющих объектов бюро, который появился на шумных улицах многомиллионного города Хошимин (Вьетнам), стал фитнес-бутик, получивший название The Red Cave («Красная пещера»).
Здание с каждой стороны выглядит по-разному (Фитнес-бутик «Красная пещера», Хошимин).
Справка: Бутики-студии или фитнес-бутики набирают небывалую популярность в крупных городах мира. Небольшие габариты зданий легко втиснуть даже в самые густо застроенные районы. Если брать в аренду уже готовое помещение, то содержание такого рода фитнес, тренажерных, танцевальных и т. д. залов обходятся гораздо дешевле, нежели масштабные строения фитнес-центров.
Фитнес-бутик предлагает провести тренировки среди зелени и воды (The Red Cave, Вьетнам).
Выполняя заказ на проектирование фитнес-бутика для проведения групповых занятий, разработчики постарались выдержать идеальный баланс между архитектурой, природой и комфортом для современного человека. По сведениям авторов Novate.ru, фитнес-бутик предназначался не только для ведения бизнеса, но и в качестве резиденции владельца, что также наложило свой отпечаток на распределение пространства.
Зал для занятий йогой окружен раздвигающимися перфорированными стенами (The Red Cave, Хошимин).
Имея площадь участка 266 кв. м, авторы проекта смогли выделить значительную зону под разбивку сада как по периметру здания и во внутреннем дворе, так и тропический сад на крыше первого этажа, а также для обустройства нескольких прудов. При этом размер самого здания (с учетом всех уровней) получился более 500 кв. м метров. Щедрая растительность предусмотрена не только в качестве прекрасного природного фона и создания естественной прохлады внутри помещений. Каждая зона террасы и сада используется для занятий физическими упражнениями, при этом имеются и укромные уголки для релаксации.
Занимаясь на тренажерах, можно любоваться прекрасными растениями, высаженными по обе стороны зала (The Red Cave, Вьетнам). | Фото: worldarchitecture.org.
«В тренажерном зале мы напряженно занимаемся силовыми упражнениями и смотрим в сад, занимаясь йогой в нем самом – наслаждаемся естественной красотой природы, вдыхая неповторимый аромат. Сад – это шаг к расслаблению, учебе и самопознанию», – говорит владелец фитнес-бутика. А вот сад, расположенный на крыше первого уровня предназначен только для удовольствия владельцев, ведь он является естественным продолжением жилой зоны резиденции.
В пруду предусмотрены островки для релаксации и отдыха (Фитнес-бутик «Красная пещера», Хошимин).
Впечатляющая ванная комната со стеклянным потолком в окружении зелени (The Red Cave, Вьетнам). | Фото: plataformaarquitectura.cl.
Чтобы почитатели здорового образа жизни могли в спокойной обстановке заниматься каждым из видов упражнений, предусмотрено разделение на зоны, расположенные по периметру здания.
Большие зеркала являются единственным украшением лаунж-зоны (The Red Cave, Хошимин).
Центральная часть используется как общественная площадь с фантастической ванной комнатой в окружении растений и с прозрачным потолком, с видом на небо. Это стало возможно благодаря разноуровневому расположению объемов, имеющих необычную конфигурацию и структурной крыше. Помимо гидромассажной ванны практически под открытым небом, к услугам посетителей обустроены лаунж-зона, чайная комната, зона релакса среди пруда в окружении тропических растений, душевые, санузлы и раздевалка.
Для владельцев же предусмотрены: уютная гостиная с выходом на террасу, где имеется собственный сад и откуда открывается вид на городской пейзаж и реку Сайгон; вполне современная кухня; столовая и ванная комната.
Гостиная с выходом на террасу, откуда можно увидеть главную реку города Хошимин (Фитнес-бутик «Красная пещера», Вьетнам).
Относительно дизайнерского решения в оформлении интерьера и экстерьера, то в первую очередь хотелось бы отметить, что была выбрана монохромная палитра красного цвета, чтобы стереть грани между внутренним пространством и внешним. Этому поспособствовали: масштабное остекление; использование колонн, поддерживающих наклонную крышу, делая пространство более размытым и открытым; перфорированные перегородки; пруды, разбитые по периметру здания, в водах которых отражается буйная зелень и голубое небо.
Зона кухни-столовой в резиденции фитнес-бутика (The Red Cave, Хошимин). | Фото: decor.design.
Основным строительным материалом стало дерево, которое использовалось для постройки самого дома и для отделки, а в качестве напольного покрытие предпочтение было отдано полированному бетону и мраморной плитке.
Стилистика оформления полностью соответствует восточноазиатской традиционной культуре, которая просматривается и в минимализме обстановке, и в колоритных архитектурных элементах. Главным украшением интерьеров всех зон, включая резиденцию, являются панорамные окна и стеклянные двери от пола до потолка, которые прекрасно сочетаются с масштабными зеркалами, покрывающие некоторые стены и перегородки.
Помимо панорамных окон имеются еще и овальные, частично захватывающие первый и второй этажи здания (The Red Cave, Вьетнам). | Фото: plataformaarquitectura.cl.
«Общая структура проекта – это микс, сочетающий архитектурные и природные элементы, создающий особое, впечатляющее здание. Приятная атмосфера захватывает, начиная с фасада и благоухающего сада и заканчивая оформлением внутреннего пространства. Мы называем структуру конвергенцией – единством людей, архитектуры и природы», – объясняют такое дизайнерское решение специалисты архитектурного бюро 23o5-Studio.
