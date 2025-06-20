Стильный дровник для дачи

Дрова на даче — незаменимая вещь. Они нужны для обогрева дома, если в нём есть печь, для приготовления шашлыка, то есть розжига мангала и барбекю или растопки всеми любимой бани. Для того, чтобы всё хорошо разгоралось при надобности, дрова должны оставаться максимально сухими долгое время.







А значит они должны где-то храниться, и этому месту необходимо хорошее проветривание и сухость.

При этом таскать дрова из сарая может быть затруднительно, а значит храниться они должны по близости с местом использования. Всё это приводит к тому, что на даче, где часто требуются дрова, должен быть и соответствующе хороший дровник.Треугольные дровникиДровница или дровник как раз и предназначены для хранения и если необходимо просушки дров. Обычно их делают своими руками, потому что по сути конструкция совсем не сложная и может относиться к хозяйственным постройкам. Но для того, чтобы приступить к его создания, необходимо выбрать подходящее место, форму и размер и понять, необходимо ли ему примыкать к дому, либо стать самостоятельной конструкцией. И при этом находящиеся в нём дрова должны будут в первую очередь защищены от любых осадков даже зимой и при этом иметь хорошую вентиляцию.Материалы, из которого делают дровник, могут быть разными. Самым популярным вариантом, конечно, является дерево. Стоит оно не так уж дорого, а работать с ним наиболее просто, к тому же есть сразу и готовые варианты таких конструкций, которые потребуется просто собрать. Для работы с древесиной не нужны никакие особые навыки и специальные инструменты. Так для его создания можно использовать как брус, так и доски с брёвнами.А иногда подходят даже ДСП и фанера.Дровник в форме кругаНо всё же есть и некоторые нюансы при работе с древесиной, например, правильная её подготовка перед непосредственно работой. Дровник будет постоянно находиться пол солнечными лучами, во влажной среде и может быть подвержен атаке насекомых. Потому лучшим вариантом будет импрегнированная доска, обработанная на производстве на всю её глубину. А если не хочется лишний раз тратиться, то подойдёт и обычная доска, которую будет необходимо обработать антисептиком, который защитить от грибка и гниения.Металл — тоже хороший вариант, он станет отличным материалом для каркаса, а станы и крыша могут быть выполнены из поликарбоната. Он будет пропускать солнечные лучи, но не сильно, а работать с ним просто. К тому же цена на материал совсем не высокая, и из него получатся разнообразные дизайнерские решения со множеством цветов, подходящие под стиль участка.Стенки и полки из металла тоже имеют место быть. А для того, чтобы конструкция не смотрелась слишком громоздко, можно добавить кованые элементы. Однако для крыши металл не подойдёт, он слишком сильно нагревается и считается нежелательным для хранения дров под такими температурами. Так лучшим решением будут материалы имеющие устойчивость к ветру и осадкам, такие как шифер, рубероид и профнастил.Пчелиные сотыКогда с материалом определились, можно переходить к выбору внешнего вида. Поскольку дровницу обычно делают самостоятельно, нет ограничений в том, какую именно форму ей придать. Такой дровник может по итогу получиться абсолютно любым, но стандартные формы конечно куб и параллелепипед. Двери в дровник с крышей совсем не обязательны. Однако, есть и более интересные варианты, такие как шестиугольник, пирамида или треугольник, и непосредственно круг. Шестиугольник или добавленные в него «пчелиные соты» будут смотреться очень современно. Обычно дровники этой формы присоединены к стене дома или сарая, а в самих сотах, которых может быть сколько угодно, расположены дрова. Лучший материл для создания конструкции такого типа — дерево.Форма треугольника, как палатка, вигвам или даже пирамида, тоже смотрится очень необычно, а сделать при этом его просто. На основание укладывается двускатная крыша. Такой дровник очень устойчивый, но по итогу небольшой, много дров в него не поместится. А вот круглый вариант будет смотреться крайне элегантно. Наилучший материал для его создания — это листовое железо, которое необходимо предварительно защитить от ржавчины.Дровник с проходом для человекаДалее важный этап — место расположение, а именно будет ли дровник примыкать к одной из стен дома, сарая или беседки. Можно сделать и отдельно стоящий, но наиболее оптимальным вариантом будет примыкающий, но в том случае, если дом не деревянный, иначе защититься от жуков будет проблематично. В ином случае дровник будет необходимо отгородить от стены листом железа, который при этом будет больше самого дровника. Далее стоит определиться с конкретной стеной, лучше если она будет с ветреной стороны, чтобы дрова постоянно проветривались и сушились на протяжении всего времени. А также при этом сразу понять, нужно ли чтобы дровник был постоянно перед глазами или разместить его с задней стороны дома.Но в том, чтобы сделать дровник отдельностоящим, тоже нет ничего плохого, они могут быть удобными. И особенно это будет полезно, когда дрова используются не так часто. Не для отопления дома, а для розжига огня в камине или мангале при приготовлении мяса. Тогда дровник отлично впишется в любую часть участка, только его нужно будет соответствующе оформить. Если же дрова нужны на постоянной основе, рядом с домом разместить из будет лучше, удобнее носить. А можно и у калитки, чтобы когда их привезут, не пришлось таскать в дровник рядом с домом, потому что при частом использовании дров, обычно, покупают сразу много.Отдельностоящий дровникРазмер же дровника зависит от того, как часто вообще используются дрова. Даже если ими топится дом, но делается это только весной и осенью, то нужна будет совсем небольшая постройка, в три кубометра, не более. А вот если дом отапливается всю зиму, то дровник уже необходим с высотой не менее двух метров и очень вместительный. Вверху будет необходимо оставить пространство для естественной вентиляции. Само сооружение можно сделать как капитальным, с фундаментом, так и как обычную постройку, разбирающуюся при желании. Дровник можно будет перенести или вообще убрать за ненадобностью.Дрова должны проветриватьсяПрежде чем приступать к строительству, место необходимо очистить от мусора и сорняков и установить колышки, в местах, где будет располагаться в будущем промежуточный брус. В местах, где будут колышки, необходимо уложить щебень в полуметровые по глубине ямы. Брус в рубероиде устанавливается в эти ямы и затем заливается бетоном. Если крыша нужна со скатом, то задние столбы должны быть выше на пять сантиметров, чем передние. Лаги для пола укладываются на пятнадцать сантиметров над землей, так дрова будут проветриваться снизу. Прямо на грунт пол дровника укладывать нельзя. Боковые и передние стенки и задние, если конструкция будет отдельностоящей, должны быть иметь в досках зазоры. При сооружении крыши, она должна по итогу выступать над стенами не менее, чем на тридцать сантиметров.С коваными элементамиОднако, кроме постройки дровника, в нём также необходимо правильно разложить дрова, тут тоже имеются свои интересные лайфхаки. Если дровник большой, то сами дрова в нём укладываются так, чтобы в глубину мог пройти человек. А чтобы они не скатывались и не выпадали, то будут необходимы дополнительные подпорки. Лучше всего в таких дровниках разделить всё пространство на сектора, а не забирать дрова в хаотичном порядке, опустошая сектор за сектором. Также их можно распределить по свежести и точно знать где те, что необходимо использоваться сразу и они просушенные, готовые к растопке, а где те, что ещё могут полежать, потому что их только привезли. Никто не запрещает при строительстве дровника использовать фантазию и креативный подход, интересные сочетания материалов, а главное те формы, которые подойдут исключительно под нужды и стиль всей территории.Всё зависит от того, как часто используются дрова