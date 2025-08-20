100% натуральная еда без ГМО

Вы боитесь генетически модифицированных продуктов? Считаете, что человек не имеет права вмешиваться в естественные процессы? Уверены, что здоровая пища - это та, которую предлагает нам природа? Посмотрите, как выглядели знакомые продукты сельского хозяйства до того, как к ним приложили руку селекционеры, - и еще раз подумайте, действительно ли они для вас предпочтительны?
Арбуз
Таким арбуз изображен на картине художника XVII века Джованни Станци. Как мы видим, арбузы, какими их создала природа, имеют толстую корку и очень мало красной мякоти.
Современный арбуз - продукт долгой селекции, но результат явно того стоил: в нем полно вкусной освежающей мякоти и тонкая корка. Кроме того, недавно экспериментаторам удалось получить арбузы без семян - для этого специально скрещивают разные линии, добиваясь стерильных плодов.
Бананы
По словам археологов, дикие бананы люди употребляли в пищу еще 10 00 лет назад. Правда были они примерно вот такими: маленькими, вязкими, а главное, плод, как у арбуза, был полон семечек. Массовое выращивание бананов и торговля ими начались после 1834 года, когда бананы начали массово выращивать на Карибских островах. Однако в середине ХХ века бананы чуть было вовсе не вымерли: их массово поразило тяжелое грибковое заболевание. Пережить его смогли лишь крупные плоды сорта "Кавендиш".теперь все бананы, которые мы едим, принадлежат к одному сорту.
Баклажан
Известно, что еще в древнем Китае люди употребляли в пищу дикие баклажаны. Они отличались разнообразием форм и расцветок, но все отличались мелкими размерами, шипами и твердостью плодов. Современный баклажан - плод селекции, длившейся не один десяток лет.
Морковь
Возможно, морковь употребляли в пищу еще древние греки и римляне. Известно также, что ее начали окультуривать в Центральной Азии в районе IX века нашей эры, пытаясь отбирать наиболее сочные и крупные корешки и проводя, таким образом, селекционную работу. Современная морковь несравнимо сочнее и крупнее своего дикого предка. Если верить Книге рекордов Гиннеса, самый крупный на сегодня экземпляр имел длину в 6,2 метра!
Кукуруза
Дикая кукуруза, которую употребляли в пищу индейцы Центральной Америки еще в 7000 году до н.э., а вкус напоминала высушенную сырую картошку. Длина плодов не превышала 2 сантиметров, а зерна были твердыми, как камень, так что их приходилось перемалывать в муку. Современная кукуруза - яркий пример того, чего можно добиться за несколько тысячелетий селекционной работы - планомерного генетического отбора. Она в 1000 раз крупнее предка и гораздо мягче, к тому же она стала менее прихотливой и растет в 169 странах мира.
Персик
Впервые персики стали употреблять в пищу за 600 лет до нашей эры в Китае. Селекционной работой занялись гораздо позднее - в Японии, в районе 4800 года до н.э. Дикий персик был совсем не похож на лакомство: у него была жесткая кожица, треть объема занимала косточка, а размером он едва достигал 2,5 сантиметров в диаметре. Современные персики попали в Европу из Персии, с территории нынешнего Ирана, отчего и получили привычное для нас название. Это были уже плоды нескольких столетий селекции, поэтому у европейцев они сразу стали пользоваться заслуженной популярностью.
Капуста
Brassica oleracea - предок нынешней белокачанной капусты, цветной капусты, брокколи и многих их родственников. Именно такой была капуста, которая росла в огородах древних греков и римлян. Современная капуста - еще один плод тысячелетней селекции. Получилось удачно!
Помидоры
Дикие помидоры Solanum pimpinellifolium до сих пор можно увидеть в Эквадоре и Перу. Их не едят, зато ученые массово используют их для генетических экспериментов и выведения новых видов. Современные помидоры гораздо крупнее, слаще и сочнее своих диких предков, к тому же на сегодня их существуют десятки видов, включая узкоспециализированные - от салатных черри до помидоров, которые специально выращиваются для производства соусов.
