Зачем советские продавцы надрывали и прокалывали чеки в магазинах

Воспоминания о магазинах советского периода остаются живыми в сердцах старшего поколения. Ведь в то время, когда Советский Союз процветал, было распространено особое действие при проведении покупок – надрывание или накалывание чеков на специальные штыри на кассовых подставках. Кроме того, некоторые из нас до сих пор могут встретить это уникальное явление, однако, оно становится все более редким в современном мире.
Оказывается, что кассиры, знакомые с этим старым обычаем, называют данный процесс «гашением» чеков. Это практикуется лишь в странах, которые ранее были республиками СССР. Но все же многим людям, особенно молодому поколению, это может показаться странным и необычным торговым обычаем. Однако, за этим обычаем скрывается своя история и символика.
Советский магазин «Березка» / Фото: du-lya.ru
На самом деле, кассиры не просто так выполняли данную манипуляцию. Это непосредственно было сhttp://vs-t.ru/zachem-sovetskie-prodavcy-nadryvali-i-prokalyvali-cheki-v-magazinaxвязано с торговой системой в стране. Несмотря на то, что в советский период были магазины, устроенные по современному принципу работы, их было достаточно мало. Кроме того, их можно было пересчитать по пальцам, ведь они находились лишь в крупных городах. Например, такие магазины можно было встретить в столице, или же Прибалтике. Они отличались от обычных тем, что оплачивать покупки нужно было на кассе при выходе.
Наверное, у многих возникает вопрос: а какая же система была у обычных торговых точек, которые можно было встретить не только в больших городах, но и в маленьких деревнях? Оказывается, что там была достаточно сложная концепция, которая затрачивала много времени и сил, причём не только покупателя, но и продавца.
Прилавок магазина / Фото: 1gai.ru
После того, как покупатель отстоял свою очередь, он подходил к прилавку, где выбирал нужные ему продукты. Продавец, в свою очередь брал нужную продукцию и взвешивал ее. Далее покупатель получал на руки бумажный листок, где было написано о том, какой товар приобретает человек и какой у него вес. Причем сам товар оставался на прилавке, пока его не оплатят. Согласитесь, уже достаточно сложно? Но это ещё не всё!
Только после этого, покупатель мог отправиться на кассу, но и там его могла поджидать огромная очередь, которую нужно было отстоять. Подходя к кассе, советский гражданин должен был предоставить бумажку и оплатить выбранную продукцию. Только после такой махинации ему отдавали заветный чек. Тогда покупателю приходилось возвращаться к прилавку, где он изначально брал какую-нибудь продукцию и показать свой чек об оплате. Только в таком случае продавец мог «погасить» его, и отдать продукты покупателю.
В советских магазинах была достаточно сложная система покупки продуктов
Для того, чтобы его «погасить», продавец надрывал чек об оплате покупки. После этого он отдавал товар вместе с чеком покупателю. Но для чего это делалось? Оказывается, что все достаточно просто. Это было сделано в целях безопасности. Ведь, возможно, кто-то мог вернуться в этот же магазин с таким же чеком, и запросить продукт, который он приобретал ранее. Для того, чтобы избежать этого, работники надрывали чеки, как бы помечая то, что данная бумажка недействительна и использовать ее повторно нельзя.
Стоит отметить, что такое требование не было прописано в законодательстве страны, но его активно использовали. А уже после того, как Советский Союз распался, правительство всерьез задумались о том, как можно усовершенствовать данную систему. Именно тогда вышло постановление о том, что покупатель обязательно должен был получить погашенный чек на руки. Причем там было сказано о том, что торговый работник мог сделать это несколькими способами. Теперь чек можно было не только надрывать, но и использовать для этого специальный штамп.
Очередь / Фото: pikabu.monster
В свою очередь, в те времена торговые точки часто могли столкнуться с проблемой нечестных покупателей. Но иногда обманом занимался даже собственный персонал, который мог злоупотребить своим положением. Не секрет, что продавцы, имели доступность к чекам и продукции. Именно поэтому они могли безнаказанно обхитрить данную систему.Однако, в стране были придуманы эффективные меры, чтобы предотвратить такие случаи.
Одним из таких методов было использование спицы, на которую нанизывались чеки, по каким-либо причинам не выдаваемые покупателям. Это была своеобразная «шпаргалка» для магазина, чтобы быть уверенным в честности своего персонала. Каждый чек, который не был отдан покупателю, аккуратно нанизывался на спицу, создавая своеобразную пирамиду.
В стране была разработана система, благодаря которой покупатели и продавцы не могли обмануть магазин
Также официальные документы упоминали о возможности использования штампов, но они, в свою очередь, не стали популярными в торговле. Возникает вопрос: почему? А все достаточно просто. Ведь это было связано с тем, что они занимали много места на прилавке и требовали наличие чернил. Вместо этого, магазины предпочитали простые и удобные способы контроля, такие как надрывание или прокалывание чеков. Это позволяло не только быстро и без лишних затрат подсчитывать количество проданных товаров без выдачи чеков, но и предотвращать мошенничество со стороны самих продавцов.
Но в конце 90-х годов магазины в странах СНГ столкнулись с существенными изменениями, которые повлияли на их работу и организацию. Однако, несмотря на это, постановление, требующее надрывать чеки, продолжало действовать. Изначально, данная процедура имела свою логику и цель, но со временем она потеряла свою актуальность и стала лишь формальностью. Однако, в 2019 году, вспомнили о давно устаревшем законе и, наконец, было принято решение об официальной отмене обязательного «гашения» чеков.
Сейчас в магазинах более удобная система оплаты / Фото: colombia.com
Несомненно, это стало важным шагом в развитии торговли и упрощению процесса покупки. Но даже несмотря на это, некоторые продавцы с большим стажем и привычкой к надрыванию чеков все еще не могут избавиться от этой привычки. Ведь когда-то это было неотъемлемой частью их профессии.
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