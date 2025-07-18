Зачем советские продавцы надрывали и прокалывали чеки в магазинах

Советский магазин «Березка» / Фото: du-lya.ru

Прилавок магазина / Фото: 1gai.ru

В советских магазинах была достаточно сложная система покупки продуктов

Очередь / Фото: pikabu.monster

В стране была разработана система, благодаря которой покупатели и продавцы не могли обмануть магазин

Сейчас в магазинах более удобная система оплаты / Фото: colombia.com