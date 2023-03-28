10 городов, по которым можно писать учебник всемирной истории

Города как книги. Они полны тайн, интриг и захватывающих историй с необычной развязкой. За них велись нещадные битвы, их завоёвывали и делили, разрушали и возводили, поклонялись и чтили. Но так или иначе, каждый из них вошёл в историю со своим началом и концом, оставив неизгладимый след в сердцах величественных цивилизаций различных времён, впрочем, как и в душах современных людей, хоть однажды побывавших там…
1. Куско, Перу
Мачу-Пикчу – таинственный город Инков.
Город, расположенный высоко в Андах, когда-то был столицей легендарной империи инков. Но к сожалению, о его происхождении известно немного. Считается, будто он был построен по образу пумы, животного, священного для инков, но при этом в соответствии с чёткой городской планировкой. Куско был продвинут как в экономическом, так и в административном отношении. Ожидалось, что главы домохозяйств будут платить налоги, а городские власти - использовать эти деньги для строительства инфраструктуры и обеспечения людей продовольствием и безопасностью в случае необходимости. Это был также центр математики, астрономии и календарных систем. Многие руины расположены в непосредственной близости от современного центра города, который также предлагает уйму интересных мест, развлечений и исторических достопримечательностей.
2. Александрия, Египет
Крепость Кайт-Бей - фортификационное сооружение в Александрии, Египет.
До того, как Александр Великий основал её в 331 г. до н.э., Александрия уже была важным портовым городом благодаря своему расположению в дельте Египта, являясь главным центром знаний в древнем мире. Здесь находилась огромная библиотека свитков, одна из крупнейших в древности. Библиотека стояла как символ культуры и интеллектуальных достижений, пока не сгорела при пожаре, устроенным Юлием Цезарем. Это место также было домом для философа Эратосфена, обнаружившего, что земля была круглой в своих измерениях. А спустя столетия Александрия сыграла значительную роль в военных действиях Наполеона, в том числе благодаря своему центральному расположению. На сегодняшний день этот город представляет не меньшую ценность, вызывая огромный интерес у туристов, слетевшихся со всех уголков планеты, дабы посмотреть на то, где и как Восток встречался с Западом в разгар классической цивилизации.
3. Афины, Греция
Афины – столица современной Греции и центр древнегреческой цивилизации.
Безусловно, Афины сыграли значительную роль в формировании западного мира и того, каким он является на сегодняшний день. К 1400 г. до н.э. город уже был достаточно популярным в древнем мире. На самом деле он был заселён более семи тысяч лет назад. Город-государство некогда процветающей древней Греции, Афины сыграли решающую роль в формировании философии, драмы, литературы и науки. Его центральное расположение сделало его очагом культурного обмена и торговли. В Афинах мнржество впечатляющих руин, таких как Парфенон и Храм Зевса Олимпийского. И даже в настоящее время, в современном мире они до сих пор служат оживлённым мегаполисом и известны своей культурой, искусством, средствами массовой информации, развлечениями, торговлей и финансами.
4. Варанси, Индия
Гаты в Варанаси - это прибрежные ступени, ведущие к берегам реки Ганг.
Датируясь вплоть до XI века до нашей эры, Варанаси является одним из древнейших городов мира. Он расположен в индийском штате Уттар-Прадеш на реке Ганг, и многие приезжают на его берега, чтобы совершить похоронные обряды, поскольку считается, что тем, кто умрёт здесь, будет предоставлена вечная жизнь. Варанаси также является домом для многих храмов, что делает его одним из семи священных городов индуизма. Одним из его самых известных мест является Золотой Храм, который чтит индуистского бога Шиву. В настоящее время шумный Варанаси как никогда ярок и красочен, он пестрит разнообразием обрядов и ритуалов жизни и смерти, проходящих на берегу священного Ганга, а ещё здесь запросто можно заблудиться в одном из многих древних лабиринтных проходов города.
5. Прага, Чехия
Пражский Град - замок в Праге, Чехия.
Один из самых исторически сохранившихся городов в Европе, Прага и по сей день представляет собой классический средневековый город с характерной архитектурой. Некоторые известные фигуры из Праги включают художника Альфонса Муху (хотя родился в Иванчице) и автора Франца Кафку, да и сам Моцарт был частым гостем здесь. Богемный город богат фольклором. Ко всему прочему, он был домом для исторически большой еврейской общины, где было значительное монашеское присутствие. В Праге вы также можете найти самые старые действующие астрономические часы, Пражский Град и таверну, где впервые было произведено пиво Pilsner. Она была частью Австро-Венгерской империи, а в последнее время - членом Советского блока. С тех пор как Чешская Республика обрела независимость, Прага становится всё более шикарным городом с мультикультурным присутствием, большими торговыми центрами и известными закусочными.
6. Пекин, Китай
Пекин, Великая столица поднебесной.
Несмотря на то, что Пекину официально вот уже более трёх тысяч лет, он продолжает играть важную роль в истории Китая на протяжении восьми тысячелетий, поскольку является одной из четырёх древних столиц Поднебесной. В частности, Пекин был базой пресловутых династий Мин и Цин, а также столицей под председательством Мао во время коммунистической революции в Китае. Этот город как никакой другой очень интересен с точки зрения культуры и истории. Именно здесь находится знаменитый Запретный город, который был величественным имперским дворцом при династии Цин, несметное количество изысканных китайских храмов, и, конечно же, большая часть Великой китайской стены. Пекин имеет обширную историю одной из величайших и наиболее интересных человеческих цивилизаций, и с тех пор он стал очень модернизированным.
7. Берлин, Германия
Многоликий Берлин.
Берлин, как известно, устанавливает идеальный баланс между бедными и раскрепощёнными. Тем не менее, его история требует особого внимания и чтения между строк. История Берлина - это то, что можно больше почувствовать, нежели увидеть, теряясь среди блёклых улочек с серыми, почти туманными зданиями, и растворяясь в беспечном настроении, вдруг обнаружить мурашки, бегущие по коже от воспоминаний и того, что когда-то здесь было. Берлин был столицей нацистской Германии, который был позорно разделен надвое во времена Холодной войны. Но до этого он мог похвастаться великими мыслителями, такими, как Маркс, Эйнштейн и многие другие. Собственно говоря, вся его суть и родилась из этой истории в тот самый момент, когда городские жители старательно и усердно развивали контркультуру и ночную жизнь, сделав его таким знаменитым сегодня, в ответ на его богатое (хотя иногда и бурное) прошлое.
8. Стамбул, Турция
Голубая мечеть, или Мечеть Султанахмет - первая по значению мечеть Стамбула.
Стамбул является важнейшей жемчужиной короны в нити исторических событий. Когда он был известен как Константинополь, он был столицей Византийской империи после падения Рима, являясь одной из ключевых и главных развязок на Шёлковых путях. Фактически, благодаря своему центральному расположению между Востоком и Западом, большинство классических цивилизаций сыграли определённую роль в его формировании. Стамбул также был столицей Османской империи, пока он не был распущен после Первой мировой войны. Напоминания о каждом элементе его богатой истории можно наблюдать по всему городу, потому что большая часть его чудесно сохранилась. Прекрасным примером является собор Святой Софии, представлявший собой огромную церковь под Византийской империей, которая была превращена в мечеть во время правления Османской империи.
9. Карфаген, Тунис
Карфаген - проклятие Рима.
Считается, что финикийская королева Дидона основала Карфаген в 900 г. до нашей эры. Но в конечном итоге римляне разрушили Карфагенскую империю в результате Пунических войн. Однако из-за его центрального расположения они поняли, что это было необходимым стратегическим положением в их империи. При Юлии Цезаре город был возрождён и в конечном итоге процветал как колония. К сожалению, положение Карфагена как иностранного завоевания на этом не закончилось. Вандалы, мусульманские завоеватели и византийцы - все были вовлечены в историю Карфагена. Многие руины остались после падения великого города, в том числе римские виллы, древние бани Антуана, святилище Топет и порт Пуника, где до сих пор открывается роскошный вид на море.
10. Бостон, США
Старые кварталы Бостона.
Бостон - один из старейших городов США. Исторически это дом американской интеллектуальной элиты. Фактически, именно здесь был основан первый национальный университет, Гарвард. Сегодня это всё ещё город с наибольшим количеством колледжей в стране. В политическом смысле Бостон был важным местом для американской революции, что делает его фоном для многих событий, которые изменили ход истории. Город сохранил большую часть своей исторической городской планировки. Архитектура города в стиле Новой Англии и мощёные улочки до сих пор отдают дань уважения тем временам. Бостон стал намного больше, чем его прошлое, поскольку он стал инновационным и современным городом с динамичной культурой.
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