Самые невероятные дома

10 доказательств того, что любой угол можно превратить в жилье.

Мы привыкли к тому, что при слове «дом» в голове у всплывают образы комфортабельного двухэтажного строения, окруженного садом и забором, или уютной квартиры в многоэтажке с видом на город. Но поверьте, таким дом может быть далеко не всегда!



Дизайнерам, архитекторам, да и просто вольным личностям нередко домом представляется место, абсолютно не предназначенное для проживания. Вначале это были здания бывших фабрик и чердаков, но когда лофты стали мейнстримом, фантазия людей стала приобретать самые невероятные воплощения. Теперь это могут быть контейнеры, мельницы и даже просто лежащие рядом гигантские валуны. Мы нашли 10 самых невероятных примеров оригинального видения жилого пространства.













Самолет



Списанный самолет со свалки аэропорта в Сан-Хосе дизайнеры перевезли в джунгли Коста-Рики и сделали из него мини-отель. Боинг 1965 года выпуска подняли на специально сконструированную платформу, расположенную в 50 метрах от земли. На борту самолета разместилось две спальни, две ванные комнаты, столовая зона и просторная терраса, оборудованная на крыле.











СамолетСписанный самолет со свалки аэропорта в Сан-Хосе дизайнеры перевезли в джунгли Коста-Рики и сделали из него мини-отель. Боинг 1965 года выпуска подняли на специально сконструированную платформу, расположенную в 50 метрах от земли. На борту самолета разместилось две спальни, две ванные комнаты, столовая зона и просторная терраса, оборудованная на крыле.









Винная бочка



Отель Hotel de Vrouwe van Stavoren, расположенный в городке под названием Ставорен в Нидерландах, предлагает гостям ощутить себя Диогеном и пожить в деревянной бочке. В комнаты для двоих были переделаны винные бочки вместимостью 14500 литров.







Винная бочкаОтель Hotel de Vrouwe van Stavoren, расположенный в городке под названием Ставорен в Нидерландах, предлагает гостям ощутить себя Диогеном и пожить в деревянной бочке. В комнаты для двоих были переделаны винные бочки вместимостью 14500 литров.









Валуны



На севере Португалии неподалеку от







ВалуныНа севере Португалии неподалеку от города Фафе располагается дом, напоминающий скорее жилище каких-нибудь гномов из сказки. Строение представляет собой три огромных валуна, объединенных каменными стенами и покрытых черепичной крышей. Уникальное сооружение было возведено в 1973 году. Из-за того что вокруг постройки постоянно толпится множество туристов, в настоящее время в доме никто не живет.









Морские контейнеры



Свой собственный дом архитектор Адам Калкин собрал из нескольких морских контейнеров. В реализации этой смелой задумки больше всего Адама привлекала долговечность и низкая стоимость: каждый из контейнеров обошелся архитектору в 1000 долларов.







Морские контейнерыСвой собственный дом архитектор Адам Калкин собрал из нескольких морских контейнеров. В реализации этой смелой задумки больше всего Адама привлекала долговечность и низкая стоимость: каждый из контейнеров обошелся архитектору в 1000 долларов.









Мусоровоз



Мусорная тема оказалась близка и Стивену Робертсу, который трансформировал в жилище







МусоровозМусорная тема оказалась близка и Стивену Робертсу, который трансформировал в жилище бывший мусоровоз . В доме на колесах он оборудовал гостиную, кухню, рабочее место и туалет с душем.









Пожарная машина



Старинную пожарную машину некто Уолтер Миклтуэйт переделал в мини-отель. Автомобиль 1954 года выпуска припарковали в шотландском национальном парке Кэрнгормс и укомплектовали минимальным набором мебели и кухонной утвари. Стоимость ночевки в грузовике обойдется в 130 фунтов за двоих.







Пожарная машинаСтаринную пожарную машину некто Уолтер Миклтуэйт переделал в мини-отель. Автомобиль 1954 года выпуска припарковали в шотландском национальном парке Кэрнгормс и укомплектовали минимальным набором мебели и кухонной утвари. Стоимость ночевки в грузовике обойдется в 130 фунтов за двоих.









Цементный завод



В 1973 году архитектор Рикардо Бофилл выкупил заброшенный цементный завод в Барселоне и переделал его в собственную резиденцию. Площадь «руин» оказалась настолько огромной, что места хватило, чтобы сделать апартаменты, офис, выставочный зал и мастерскую, а вокруг разбить сад.







Цементный заводВ 1973 году архитектор Рикардо Бофилл выкупил заброшенный цементный завод в Барселоне и переделал его в собственную резиденцию. Площадь «руин» оказалась настолько огромной, что места хватило, чтобы сделать апартаменты, офис, выставочный зал и мастерскую, а вокруг разбить сад.









Ангар для самолетов



37 ангаров для самолетов в городке Санта Пола в штате Калифорния трансформировали в жилье, приобрести которое могут только те, кто имеет лицензию пилота. Комплекс фактически находится на территории аэропорта, поэтому владельцы квартир, не представляющие свою жизнь без неба, могут припарковать свой самолет прямо в доме.



Несмотря на высокий уровень шума и запах топлива, в последние годы подобные комплексы в США пользуются большой популярностью. Самым известным владельцем дома-ангара с доступом к взлетно-посадочным полосам является Джон Траволта, который держит в своих апартаментах три летательных аппарата, включая Боинг 707.







Ангар для самолетов37 ангаров для самолетов в городке Санта Пола в штате Калифорния трансформировали в жилье, приобрести которое могут только те, кто имеет лицензию пилота. Комплекс фактически находится на территории аэропорта, поэтому владельцы квартир, не представляющие свою жизнь без неба, могут припарковать свой самолет прямо в доме.Несмотря на высокий уровень шума и запах топлива, в последние годы подобные комплексы в США пользуются большой популярностью. Самым известным владельцем дома-ангара с доступом к взлетно-посадочным полосам является Джон Траволта, который держит в своих апартаментах три летательных аппарата, включая Боинг 707.









Мусорный бак



Калифорнийский дизайнер Григорий Клоен превратил в жилое пространство мусорный бак







Мусорный бакКалифорнийский дизайнер Григорий Клоен превратил в жилое пространство мусорный бак . Внутри он оборудовал спальное место, кухню, биотуалет, а на крыше установил емкость с водой на шесть галлонов. Сооружение было сделано для архитектурной выставки.









Контейнер



Архитектурное бюро Poteet Architects преобразовало в дом обычный грузовой контейнер. Большой железный ящик, используемый для перевозки грузов, оборудовали системой кондиционирования воздуха, ванной комнатой







КонтейнерАрхитектурное бюро Poteet Architects преобразовало в дом обычный грузовой контейнер. Большой железный ящик, используемый для перевозки грузов, оборудовали системой кондиционирования воздуха, ванной комнатой , панорамными окнами и обставили мебелью. Владельцы используют пространство как гостевой дом, а также в качестве рабочего кабинета и места для отдыха.







