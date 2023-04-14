Как Никола Тесла предсказал наш мир

В 1926 году журнал Collier’s опубликовал беседу с изобретателем Николой Тесла. Содержание беседы по тем временам было шокирующим — да и сейчас весьма любопытно.







Жизнь пчёл станет правилом для человеческой расы, говорит знаменитый ученый Никола Тесла. Надвигается новый половой порядок, в котором женщины будут играть главенствующую роль. Мы будем общаться мгновенно с помощью простых карманных устройств. Самолеты будут летать в небесах, управляемые без участия людей — по радио. Огромные запасы энергии будут передаваться на большие расстояния без проводов. Землетрясения будут происходить все чаще. И до некоторых из этих поразительных событий осталось недолго, говорит Тесла.



Николе Тесле 68 лет. Он тихо сидит в своем кабинете, изучая мир, который менял своими руками, и предсказывая другие перемены, которые неизбежно произойдут благодаря прогрессу человечества. Тесла — высокий, худой, аскетичный человек, который носит темное и разглядывает мир спокойными, глубоко посаженными глазами. Он может позволить себе роскошь, но живет скромно и с поразительной тщательностью подбирает свою диету. Он не пьет ничего, кроме воды и молока, и не курил табак с юности.



Он инженер, изобретатель, а помимо всего этого еще и философ. И несмотря на свою одержимость практическим применением всего того, что одаренный ум может извлечь из книг, он никогда не забывал о драмах человеческой жизни. Через пятьдесят лет, говорит он, мир будет отличаться от того, что мы видим сейчас, гораздо больше, чем наш нынешний мир — от того, что мы видели полвека назад.



Тесла приехал в Америку, когда был еще молод, и его гений быстро признали. Благодаря своим революционным электрическим устройствам он заработал денег и построил несколько фабрик — сначала в Нью-Йорке, потом в Колорадо и на Лонг-Айленде — где начал проводить свои бесчисленные эксперименты, приведшие к разнообразным важным (и не очень) достижениям электрической науки.



«С момента появления беспроводных систем, — говорит он, — я понял, что это новое искусство принесет человечеству больше, чем любое другое научное открытие, потому что оно фактически уничтожает расстояния. Большинство бедствий, от которых страдает человечество, вызваны колоссальными размерами земного шара и неспособностью наций и людей вступать в близкие контакты».



Беспроводная передача позволит добиться этих близких контактов благодаря транспортации интеллекта, наших тел, материалов и энергии.



«Весь мир превратится в огромный мозг. Мы сможем общаться друг с другом практически мгновенно, невзирая на расстояния. Более того, с помощью телевидения и телефона мы сможем видеть и слышать друг друга так же прекрасно, как если бы мы сидели лицом к лицу, невзирая на дистанции в тысячи миль; и устройства, которые позволят нам это сделать, будут поразительно простыми по сравнению с нашими сегодняшними телефонами. Человек сможет носить такое устройство в кармане. Мы сможем наблюдать и слушать события — инаугурацию президента, спортивный чемпионат, землетрясения или битвы — как будто мы находимся там».



«Когда беспроводная передача энергии будет коммерциализирована, произойдет революция. Мы уже передавали кинофильмы по беспроводной связи на короткие расстояния. Но потом — всего через несколько лет — расстояние будет не ограничено. Изображения уже сейчас передают по проводам, с помощью телеграфа. Но когда беспроводная передача энергии станет массовой, все эти методы покажутся такими же примитивными, как паровой локомотив по сравнению с электропоездом».



Границы будут уничтожены

Королева — центр жизни

Стерилизация расы