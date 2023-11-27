3 случая, когда категорически не стоит пить воду, но большинство всё равно это делает

Когда жажда может подождать.

Пить нынче модно.

1. Во время и после еды

Запивать еду – не лучшая привычка.

С чаем после ужина лучше подождать.

Вначале – пить, потом – есть.

2. Перед сном

Отёки утром? «Спасибо» питью перед сном.

Зато начинать день со стакана воды – хорошая идея.

3. Во время тренировки

Не стоит много пить во время занятий спортом.

А до и после – пожалуйста.