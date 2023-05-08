Билл Гейтс не отдыхал ни дня до 31 года

В своих интервью Гейтс не раз упоминал, что с тех пор, как он начал работать в возрасте около 20 лет, и до 30 с лишним он ни разу не брал выходного дня, уж не говоря об отпусках. Книги и интервью его знакомых и коллег подтверждают этот факт.





Оснаватели Microsoft Пол Аллен и Билл Гейтс в молодости



Например, они рассказывали, как Билл, писавший код, сидя за своим рабочим столом, клал голову на стол, дремал несколько минут и продолжал кодить ровно с того места, где остановился, без малейшей паузы. Его секретарь вспоминал, как однажды обнаружил Билла в офисе рано утром в понедельник лежащим на полу кабинета и испугался, что тому стало плохо. Каково же было его удивление, когда он понял, что Билл просто спит — без подушки и одеяла, на полу возле своего рабочего стола.



«Я убеждён в том, что первые несколько лет жизни компании имеют самую большую ценность для всего её дальнейшего существования, — рассказывал Билл Гейтс, — хорошо, если на старте у вас есть несколько единомышленников-маньяков, готовых трудится без выходных ради блага бизнеса. Я не брал выходных и был тем, кто приходит в офис первым и уходит последним — и так много-много лет. Только когда я начал встречаться со своей будущей супругой, я стал позволять себе отдыхать от работы время от времени.»







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