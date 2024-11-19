Пили воду с уксусом и считали баллы: как в СССР худели женщины

Советские женщины/ фото: br.pinterest.com
Мода на похудение появилась в Советском Союзе после выхода на экраны фильмов с актрисами, которые имели точеную фигуру. Советские модницы стремились выглядеть так же. Но как этого добиться никто не знал. В ход шли самые разные диеты...
1. Первая советская диета
После военного конфликта советские женщины с трудом находили продукты для приготовления семейного ужина. Но шли годы и ситуация стала меняться... Государство было озадачено вопросом, как питательно и полезно накормить граждан, чтобы они могли приносить максимум пользы на работе. В стране были открыты столовые в каждом государственном предприятии. Готовые блюда стоили дешево — выгодно было покупать готовую еду, чем закупать продукты домой. Кормили в общепите согласно разработанной диете, но она была направленна не на снижение веса, а на укрепление здоровья. Каждый советский гражданин должен был ежедневно получать норму белков, жиров и углеводов. Меню на каждый день составляли медицинские работники.
В Советском Союзе был открыт Научно-исследовательский институт физиологии питания. В стенках учебного заведения разрабатывали диеты, которые разделяли на 4 вида по количеству калорий. Каждой группе рабочих полагалась своя диета. Рабочим с повышенной умственной деятельностью давали блюда на 3000 ккал, а работникам тяжелого физического труда — 5000 ккал. Постепенно ученые разработали диеты, которые стали называть «столами». Всего было 15 столов, каждый из которых был придуман для людей с разными болезнями.
2. Диета профессора Певзнера
Согласно разработанному меню, нужно было заменить жареное на отварное и тушеное, отказаться от быстрых углеводов, ограничить прием поваренной соли и исключить острые продукты. А для посетителей столовой было достаточно назвать стол №8 и можно было получить готовые блюда согласно диете. Столы были разработаны настолько профессионально, что они сохранились до настоящего времени. Их используют в лечебном питании. А разработал их советский терапевт, организатор Института питания Москвы, профессор Мануил Певзнер. Он является автором 100 научных работ по вопросам лечебного питания и гастроэнтерологии.
Согласно его наблюдениям, дневной рацион стола №8 должен состоять из 6 приемов пищи. В первый завтрак входит отварное мясо, творожный пудинг и кофе с молоком. Во второй завтрак — салат из тертой моркови и стакан простокваши. На обед нужно съесть тушеное мясо с грибной икрой, тушеной капустой и тертым картофелем. Спустя 3 часа выпить стакан сока из томатов. На ужин можно съесть винегрет, отварную рыбу и чай с лимоном, на поздний ужин — яйцо вкрутую и полстакана нежирного кефира. Также ученый рекомендовал добавить физические упражнения для поддержания бодрости и хорошего самочувствия.
3. Зарубежная «очковая» диета
Диета Певзнера продержалась до 70-х годов, а затем в стране стали появляться зарубежные журналы. Их распространяли жены сотрудников, которые работали в советских организациях за рубежом. В глянцевых журналах публиковали рецепты, которые побуждали женщин придерживаться диеты. Одной из таких стала «очковая». Она получила свое название из-за ежедневного подсчета баллов (очков). Смысл заключался в том, чтобы каждый день съедать продуктов на 40 очков. К примеру, 100 граммов мяса оценивалось в 5 очков, гречка — 14, картофель — 16, а выпечка — 28 очков. Позже диета получила название «Кремлевская». Спустя несколько месяцев женщины, которые использовали зарубежную диету, стали обращаться к терапевтам с жалобами на проблемы с желудочно-кишечным трактом. В советском журнале «Здоровье» от 1971 года была опубликована статья, посвященная «очковой» диете. Врач Алексей Покровский предупредил женщин о вреде такого питания, но диета от этого стала только популярнее.
4. Диета Орловой
В СССР главным источником моды для женщин было кино. Главные героини фильмов задавали настроение и тренды. После просмотра художественной картины женщины могли кардинально изменить свое отношение к питанию. Первой иконой стиля Советского Союза считается актриса театра и кино Любовь Орлова. В стране ее знали все! Модницы могли копировать не только макияж или прическу артистки, но и стремились иметь такую же талию. У Орловой она была 43 сантиметра! Но как похудеть до миниатюрного размера, никто не знал... А сама актриса отказывалась раскрывать тайну. Позже кто-то пустил информацию, что про содержимое холодильника знает ее домработница. Ходили слухи, что для поддержания фигуры артистка питается согласно столу №9.
5. Диета Плисецкой
Еще одним примером для женщин стала балетмейстер Майя Плисецкая. По ее словам, чтобы оставаться в прекрасной форме всю жизнь, нужно не есть! Женщинам, которые насмелились «сесть» на диету Плисецкой, советовали ограничивать себя в еде не больше недели, иначе негативных последствий для здоровья не избежать.
С 1980 года советские женщины стали использовать западные диеты: появилась мода на голодание, употребление чая с сенной и утренний прием воды с яблочным уксусом. Дамы стремительно худели и портили желудок. А затем обращались в больницы, где им назначали все тот же безопасный лечебный стол нужного номера.
