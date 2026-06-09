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Способы варки яиц и лёгкая очистка

Вареные яйца — источник белка и ценных жиров для организма, малокалорийный продукт, который легко и быстро готовится. А как варить яйца правильно?

Ведь есть несколько способов приготовить вареное яйцо: всмятку, в мешочек, вкрутую. Тут важно подгадать со временем, чтобы не переварить желток. Сегодня я расскажу, как и сколько надо варить яйца, чтобы получить эстетическое наслаждение и идеально приготовленный желток.



Способы варки яиц и лёгкая очистка

СКОЛЬКО НАДО ВАРИТЬ ЯЙЦА

Во-первых, придя из магазина, надо хорошенько вымыть яйца со средством для мытья посуды или содой, чтобы обеззаразить поверхность скорлупы. Хранятся яйца, естественно, чистыми и отдельно от остальных продуктов. А класть их надо в холодную воду, а не в кипяток. Чтобы скорлупа не треснула при варке, можно добавить в воду 1 ст. л. соли или проколоть нижнюю часть яйца. Так скорлупа останется целой.

Способы варки яиц и лёгкая очистка

После того как вода закипит, убавь огонь и вари яйца в зависимости от того, что ты хочешь получить. Яйцо всмятку с жидким желтком и приготовленным белком варится 3 минуты. Яйцо в мешочек с приготовленным белком и жидким в центре желтком варится 3,5 минуты. Чтобы яйцо полностью сварилось (вкрутую), надо варить яйца после закипания воды 7–10 минут. За 7 минут желток сварится, но будет мягким, за 10 сильно затвердеет.

Способы варки яиц и лёгкая очистка

Честно говоря, я ставлю яйца на огонь и выхожу из кухни на 15 минут. Так что у меня всегда получается яйцо вкрутую, а иногда немного поджаренное. Не горжусь, но признаюсь, что соевый соус творит чудеса с яйцами любой степени приготовления, обязательно как-нибудь попробуй.

Способы варки яиц и лёгкая очистка

Чтобы легко почистить яйца от скорлупы, сразу после варки опусти их в ледяную воду. Кстати, если яйцо чистится плохо, это свидетельствует о его свежести.
Еще один способ легко очистить яйца от скорлупы: перед варкой надо аккуратно ударить яйцо с двух концов так, чтобы скорлупа слегка треснула.

Способы варки яиц и лёгкая очистка

Вари яйца в подсоленной воде, она не даст белку вытечь. Затем переложи сваренные яйца в лоток и налей в него холодную воду. Закрой лоток крышкой и встряхни в течение 1 минуты. На глазах скорлупа сама отстанет от яйца, останется только вынуть яйца из лотка и съесть их.

Способы варки яиц и лёгкая очистка

КАК СВАРИТЬ ЯЙЦО ПАШОТ

Чтобы сварить яйцо пашот, придется немного постараться, ведь оно варится в кипятке без скорлупы. Повара делают это так: добавляют в кипящую воду уксус и соль и делают воронку, в этот момент разбивают яйцо и помешивают воду, через 4 минуты яйцо пашот готово. Соль придает яйцу вкус, а уксус нужен, чтобы белок свернулся. После приготовления надо опустить яйцо в холодную воду, чтобы смыть уксус и остановить процесс приготовления. Если ты когда-то пробовал готовить яйцо пашот, то знаешь, что с первого раза это не получается сделать. Но мы люди простые, и знаем пару лайфхаков по приготовлению.

Способы варки яиц и лёгкая очистка

Пищевая пленка. Чтобы белок не разошелся в кипятке и держал форму, проще взять кусок пищевой пленки, аккуратно разбить на нее яйцо, чтобы желток не вытек, посолить. Завернуть пленку в мешочек и положить в кипяток. Через 4 минуты яичко готово. Положи его на гренку с авокадо, разрежь ножом и наслаждайся идеально приготовленным тостом с яйцом пашот.

Способы варки яиц и лёгкая очистка

Еще один ловкий лайфхак — яйцо пашот в половнике. Разбей яйцо в пиалу. Вскипяти воду и посоли ее. Вылей яйцо в половник и держи половник наполовину опущенным в воде. Когда белок свернется, опусти яйцо в кипяток и подожди еще 2 минуты. Готово.

Способы варки яиц и лёгкая очистка

Для варки яиц используют специальные таймеры. Некоторые выглядят в форме яйца и в процессе варки показывают, до какой степени яйцо сварено. Яйца можно варить не только на плите, но и в микроволновке и даже в мультиварке. А какое твое любимое блюдо из яиц?
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