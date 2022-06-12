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Как избавиться от насекомых

Лето — самое время наслаждаться хорошей погодой и теплым воздухом, неважно в лесу, на даче или дома, ведь и дома в это время года хочется распахнуть окно пошире.
Однако вместе с хорошей погодой, как правило, появляются и те, от кого порой ни спрятаться, ни скрыться! Конечно, речь идет о всевозможных насекомых, кровососущих и просто надоедливых. Однако спастись от них можно очень просто, причем при помощи самодельного средства из самых простых ингредиентов.

Как избавиться от насекомых

Вам потребуется: 

камфорный спирт;

гвоздика;

лавровый лист

Насекомые не любят резкие запахи, а особенно камфоры, гвоздики, лавра и уксуса. Поэтому сделаем нехитрую настойку: примерно в 20 мл камфорного спирта добавляем несколько штук гвоздик и предварительно накрошенный лавровый лист. Удобнее всего будет использовать емкость с распылителем. Оставляем содержимое настаиваться на несколько суток.

Как избавиться от насекомых

Теперь нужно только время от времени обрабатывать получившейся настойкой возможные места прохода насекомых и вы можете о них забыть. Можно также распылять средство на шторы и мебель.

Как избавиться от насекомых

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как просто избавиться от мух и комаров в вашем доме.




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