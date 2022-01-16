10 самых дорогих музыкальных инструментов, на которых играли Ростропович, Леннон и другие «звёзды»

Эрик Клэптон и Blackie Stratocaster.
Музыка – древнейшая форма искусства. Археологи не раз находили музыкальные инструменты, возраст которых оценивается в тысячи лет, что доказывает важность музыка с начала времён. Но есть среди огромного количества музыкальных инструментов особые – те, что были сделаны великими мастерами. Такие инструменты не по карману большинству людей, а играть на них выпадает счастье только всемирно признанным виртуозам.
1. Виолончель Дженнаро Гальяно
Уникальная виолончель Дженнаро Гальяно.
$ 362 500
Семья Гальяно из Неаполя была известна тем, что делала просто великолепные скрипки. Дженнаро Гальяно, который был вторым сыном Алессандро Дженнаро, считался одним из самых известных мастеров в семье благодаря своим идеально звучащим инструментам, одним из которых и была данная виолончель. 250-летний инструмент был продан на аукционе в 2009 году за 362 500 долларов.
2. Фортепино Steinway Z Piano
Уникальное фортепино Steinway Z Piano.
$ 1,67 млн
Steinway Z Piano - это фортепиано, на котором Джон Леннон сочинил культовую классическую песню Imagine. Инструмент был построен в 1970 году и тогда же приобретен Джоном Ленноном. В 2000 году на аукционе его купил Джордж Майкл за 1,67 миллиона долларов. Впоследствии Джордж Майкл сказал, что фортепиано стоит каждого своего цента, и что его кощунственно хранить в коллекции, а не показывать людям.
3. Альт «Да Сало» Гаспаро Бертолотти
Уникальный альт «Да Сало» Гаспаро Бертолотти.
$ 542 500
Гаспаро Бертолотти был одним из величайших скрипичных мастеров. Он изготавливал скрипки более 50 лет, а также на протяжении многих лет он создавал различные типы струнных инструментов. Считается, что «Да Сало» был его любимым альтом. Этот альт был продан на аукционе в 2004 году за 542 500 долларов.
4.Альт Страдивари «McDonald»
Уникальный альт Страдивари «McDonald».
$ 45 млн
Альт «Макдональд» был сделан Антонио Страдивари в 1719 году, и он является одним из альтов, вышедших из рук итальянца, которые все еще находятся в частных коллекциях. Разница между альтом и скрипкой заключается в том, что у альтов более «низкое» звучание, а также они больше, чем скрипки. Инструмент был назван в честь третьего барона Макдональда. Он был выставлен на аукцион по цене 45 миллионов долларов, и его так никто и не купил из-за столь высокой цены.
5. Гитара OM-45 De Luxe Authentic 1930
Уникальная гитара OM-45 De Luxe Authentic 1930.
$ 554 500
OM-45 De Luxe Authentic 1930 - очень популярная гитара производства компании CF Martin. Это копия оригинальной модели с декой из бразильского палисандра и аутентичным грифом 1930 года. Реплика в настоящее время продается по цене 99 999,00 долларов. Однако оригинал был выпущен в 1930 году компанией CF Martin и Company тиражом всего 15 штук. Одна из этих гитар принадлежала звезде кантри-музыки Рою Роджерсу, который продал ее за 554 500 долларов на аукционе.
6. Скрипка Страдивари «Lady Tennant»
Уникальная скрипка Страдивари «Lady Tennant».
$ 2,032 млн
«Леди Теннант» - еще одна старинная скрипка. Она был создана знаменитым итальянцем Антонио Страдивари в 1699 году, а в 2005 году была продана за ошеломляющие $ 2,032 миллиона на аукционе. «Леди Теннант» принадлежала нескольким людям на протяжении всей истории. Сначала в XIX веке ей владел скрипач Чарльз Филипп Лафонт. После его смерти скрипку приобрел лондонский дилер. Однако в 1900 году шотландский бизнесмен купил скрипку в подарок для своей жены и назвал инструмент в ее честь «Леди Теннант».
7. Скрипка Страдивари «Lady Blunt»
Уникальная скрипка Страдивари «Lady Blunt».
$ 16 млн
«Леди Блант» побила мировой рекорд в 2011 году после того, как была выставлена на аукцион за колоссальную цену в 16 миллионов долларов. Ее продали, чтобы собрать деньги на помощь пострадавшим от землетрясения в Тохоку (Япония). Скрипка была названа в честь внучки известного поэта Байрона, которую звали леди Энн Блант.
8. Скрипка Страдивари «Hammer Stradiavrius»
Уникальная скрипка Страдивари «Hammer Stradiavrius».
$ 3,544 млн
«Hammer Stradiavrius» - это скрипка, сделанная Антонио Страдивари в 1707 году. Старинная скрипка была названа в честь шведского коллекционера XIX века Кристиана Хаммера, который был первым документированным ее владельцем. «Hammer Stradiavrius» был продан в 2006 году на аукционе за $ 3,544 миллиона анонимному участнику торгов, который перед этим хотел приобрести «Леди Теннант». Сегодня скрипку предоставляют известным скрипачам для оркестровых выступлений, в том числе она использовалась для выступления Киоко Такизавы.
9. Гитара Blackie Stratocaster
Уникальная гитара Blackie Stratocaster.
$ 959 500
Созданная в 1950 году гитара Blackie Stratocaster, которая принадлежала Эрику Клэптону, стала одной из самых известных и желательных гитар в истории. История этой гитары началась, когда Эрик Клэптон купил несколько Stratocaster`ов в 1970-х годах; поскольку их продавали всего за пару сотен долларов. Очень полюбив Blackie, музыкант не расставался с ней до мая 1991 года. В 2004 году гитара был продана на аукционном доме Christie's в Нью-Йорке за 959 500 долларов.
10. Виолончель Страдивари «Duport»
Уникальная виолончель Страдивари «Duport».
$ 20 млн
Эта виолончель также была создана великим Антонио Страдивари. Она получила свое название в честь имени своего владельца, Жан-Луи Дюпора. Что интересно, на инструменте есть вмятина, которая осталась на нем после того, как на виолончель сел Наполеон Бонапарт. Инструмент был продан Nippon Music Foundation за 20 миллионов долларов.
БОНУС
Маэстро Растропович играет виолончели «Duport».
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