Крутые варианты мебели для отдыха во дворе частного дома

Полноценную картинку дворика частного дома трудно представить без стильной и комфортной мебели в окружении пышных цветочных клумб, фонтанчиков и зелени деревьев. Все это будет способствовать полноценному отдыху семьи в будние вечера и выходные дни.

Собрали несколько идей крутой уличной мебели, которая преобразит привычное дворовое пространство.



1. Портативный стол для пикника

2. Надувной диван

3. Кресло-мешок

4. Гамак-сиденья

5. Детский гамак-стул

6. Зонт

7. Большое кресло-кокон

8. Барная стойка из поддонов

9. Кресло-качалка

Легкий и компактный стол поможет быстро организовать романтический ужин с супругом или пикник с детьми во дворе. Бокалы с напитками будут надежно закреплены в пазах столика, а аппетитные закуски сделают отдых незабываемым.Надувной диван – универсальное устройство, делающее отдых во дворе дома полноценным. Он даст возможность максимально расслабиться в тени деревьев или принять солнечную ванну с утра пораньше.В наши дни редко встретишь человека с полностью здоровой спиной. Образец бескаркасной мебели в виде кресла-мешка подстроится под изгибы вашего тела, обеспечит расслабление мышц без нагрузки на позвоночник. Его легко и быстро можно перенести из дома во двор и обратно.Из обычного гамака есть риск вывалиться, если уснуть или немного забыться. Гамак с полноценным сиденьем предотвратит падение и позволит комфортно качаться с книжкой или сладко подремать после обеда.Подвесные стулья-гамаки для детей вошли в моду недавно. Поспешите приобрести такой для ваших маленьких членов семьи. Ребенок будет с удовольствием в нем играть, а потом заснет – комфортно и безопасно.Палящее солнце может не только стать причиной тепловых ударов, но и испортить воскресный семейный обед. Защитите себя и домочадцев спасительной тенью, а поможет вам в этом огромный зонт на прочном основании.В стильном и изящном кресле-коконе могут с удобством устроиться сразу несколько человек. Здесь можно пошептаться о секретах с ребенком, поговорить о семейном бизнесе с отцом, выслушать новости о здоровье бабушки.Уличную мебель можно не только купить, но и сделать своими руками. На дружеской вечеринке все оценят вашу работу из обычных старых поддонов. Смешивать коктейли на барной стойке собственного изготовления – ни с чем несравнимое удовольствие.Чтение или дремота в кресле-качалке станут достойным завершением напряженного трудового дня.Как видите, настала пора заняться обустройством или обновлением зоны отдыха вашего двора.