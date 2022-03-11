Самые оригинальные завещания

Человек — единственное существо на земле, которое осознает, что смертно. Поэтому большинство людей на закате жизни стараются привести в порядок дела и написать завещание, чтобы близким было легче жить дальше. Но некоторые желают перед смертью как следует поглумиться над близкими. Как вот эти зловредные покойнички.
Известный поэт Генрих Гейне в 44 года женился на безграмотной, но необычайно красивой продавщице из парижского модного магазинчика. Пара прожила вместе всего семь лет, после чего поэта разбил паралич. Следующие 8 лет супруги продолжали жить вместе, пока смерть не разлучила их. Несмотря на то что это были тяжелые годы, полные ссор, поэт оставил все деньги жене. Но при одном условии: овдовевшая красавица должна была как можно скорее снова выйти замуж. «Так я буду уверен, что на свете появится хоть один человек, который станет жалеть о моей смерти!»
Пусть она курит
Англичанин Сэмюэль Братт, скончавшийся в 1960 году, при жизни очень страдал: его некурящая жена категорически запрещала ему курить в доме. Мистер Братт оставил своей супруге огромное по тем временам состояние — 330 000 фунтов стерлингов. Но при одном условии: безутешная вдова должна была ежедневно выкуривать по пять сигар его любимого сорта.
Пусть они все курят!
Чарли Чаплин тоже был заядлым курильщиком. В своем завещании он оставил миллион долларов тому, кто сможет выпустить изо рта шесть колец дыма, а потом пропустить сквозь них седьмое. Тысячи человек по всему миру безуспешно пытаются исполнить этот трюк в надежде получить миллион долларов.
Обыкновенный сексизм
Мистер Зинк, юрист из Айовы, скончался в 1930 году, оставив после себя солидное по тем временам состояние в 50 тысяч долларов. 5 долларов из этой суммы он выделил своей дочери, жене же не досталось ничего. Оставшиеся 49 995 долларов покойный пожелал вложить в банк на 75 лет. Затем накопленная сумма и проценты должны были пойти на строительство «библиотеки, свободной от женщин». В этой библиотеке, согласно завещанию, не должно было быть ни одной книги, написанной женщиной, ни одной сотрудницы женского пола и вообще ни одной вещи, которой когда-либо касалась женская рука. Может быть, мистер Зинк и не зря так ненавидел женщин: его вдова и осиротевшая дочь, погоревав положенное время, опротестовали в суде его последнюю волю и библиотека так никогда и не была построена.
Весь мир — театр
Аргентинец Хуан Потомаки был страстным театралом. В 1955 году он завещал свое состояние в 200 тысяч песо театру Буэнос-Айреса, но с одним условием: покойный мечтал выступать на сцене — и не в каком-нибудь проходном спектакле, а в самом «Гамлете» — и играть при этом ведущую роль. Театр легко согласился с этими условиями, и Хуан до сих пор блистает на сцене. В роли черепа бедного Йорика.
Завещание богу
Некая гражданка США, жительница округа Чероки, решила оставить все свое состояние богу. И, поскольку законы штата не позволили найти оснований для отмены завещания, суд поручил местному шерифу поиски бенефициара. Теперь округ Чероки можно считать единственным местом на планете, в котором отсутствие бога закреплено документально. Шериф передал судье доклад, в котором значилось следующее: «После повсеместных и тщательных изысканий мы не смогли обнаружить бога на территории этого округа». Надо полагать, наследство все еще дожидается своего нового владельца.
Завещание сатане
А вот князя тьмы законного наследства лишили: некий житель Финляндии завещал все свое имущество сатане, но власти страны довольно легко отсудили себе права на это наследство. Став, согласно документам, официальными представителями дьявола на Земле.
«Я просто хочу остаться дома…»
А вот пуэрториканец Анджел Патойя, по всей вероятности, так и не заработал ничего, что можно было бы завещать близким. Зато он успел высказать свое последнее желание, которое было исполнено. После того, как Анджел был найден мертвым под мостом Сан-Хуан (полиция так и не смогла найти убийцу), его брат Карлос заявил, что должен исполнить последнюю волю брата: Анджел хотел быть счастливым и твердо стоять на ногах в своем доме. Что и было сделано: тело Анджела забальзамировали в вертикальном положении, теперь он стоит в углу дома своей матери. Почти как живой и, вероятно, счастливый.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии