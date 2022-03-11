Самые оригинальные завещания

Человек — единственное существо на земле, которое осознает, что смертно. Поэтому большинство людей на закате жизни стараются привести в порядок дела и написать завещание, чтобы близким было легче жить дальше. Но некоторые желают перед смертью как следует поглумиться над близкими. Как вот эти зловредные покойнички.







Известный поэт Генрих Гейне в 44 года женился на безграмотной, но необычайно красивой продавщице из парижского модного магазинчика. Пара прожила вместе всего семь лет, после чего поэта разбил паралич. Следующие 8 лет супруги продолжали жить вместе, пока смерть не разлучила их. Несмотря на то что это были тяжелые годы, полные ссор, поэт оставил все деньги жене. Но при одном условии: овдовевшая красавица должна была как можно скорее снова выйти замуж. «Так я буду уверен, что на свете появится хоть один человек, который станет жалеть о моей смерти!»



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«Я просто хочу остаться дома…»