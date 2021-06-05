Какое отношение Квентин Тарантино имеет к «харизматичому эсэсовцу» Кристофу Вальцу

Действительно ли Тарантино открыл миру дарование Кристофа Вальца или то была своеобразная «прививка гениальности» от великого режиссера талантливому актеру? С одним не поспоришь: харизматичный эсэсовец Ганс Ланда оказался тем, кто прославил второго и стал любимым детищем первого.
Не самый известный австрийский актер Кристоф Вальц
Кристоф Вальц в юности
Это потом мир будет удивляться, каким образом карьера Кристофа Вальца так долго проходила вне поля зрения ведущих режиссеров современности. Но первые десятилетия работа приносила ему относительно скромные результаты и весьма умеренную известность. Вальц появился на свет 4 октября 1956 года, он рос в актерской семье – прадед и бабушка играли в театре, тетка тоже выходила на подмостки, мама училась у Макса Рейнхардта, знаменитого австрийского театрального деятеля. Кристоф выбрал ту же стезю, но учиться, по его собственному признанию, не любил, правда, актерский факультет в Венском университете посещал исправно. Позже он отправился в Нью-Йорк, где стал студентом школы актерского мастерства Ли Страсберга, популяризатора системы Станиславского в Америке.
Из фильма «Пламя и меч: легенда о Тристане и Изольде»
Впервые на театральную сцену Вальц вышел в 21 год, а первую главную роль в кино получил в 25. Фильм «Пламя и меч: легенда о Тристане и Изольде», несмотря на то, что герой Кристофа был молод и очень привлекателен, провалился в прокате. Вальц переключил внимание на роли отрицательных персонажей, антагонистов – это решение тоже станет потом одной из причин его небывалого успеха.
Из телесериала «Комиссар Рекс»
Большую часть его проектов в те годы составляли роли в сериалах – в том числе и в австрийском «Комиссаре Рексе», где Вальц сыграл преступника-маньяка. Актер был постоянно занят, снимаясь у малоизвестных австрийских и немецких режиссеров – и так и оставался бы известным лишь части европейской публики, если бы судьба не свела его с одним из признанных гениев кинематографа – Квентином Тарантино.
Тарантино и «Бесславные ублюдки»
Кристоф Вальц
Это было в 2008 году, Кристофу Вальцу к тому времени уже исполнилось сорок два. Тарантино долго вынашивал идею своего фильма, долго писал сценарий, а закончив, столкнулся с трудностями при выборе актера на роль штандартенфюрера СС Ганса Ланды. Персонаж по сценарию получился весьма неординарным – режиссер всерьез опасался, что «написал то, что невозможно сыграть». Отдельным требованием к кандидату на эту роль было знание в совершенстве нескольких языков, Ланда, по сюжету, был полиглотом, «возможно, единственным нацистом, говорящим на идише». Тарантино уже забраковал кандидатуру Леонардо ди Каприо и был близок к тому, чтобы признать проект несостоявшимся, когда на пробы явился Кристоф Вальц.
Кадр из фильма
Когда Вальц прочитал сценарий, присланный ему агентом – а вопреки обычной практике Тарантино давал кандидатам на роль ознакомиться не только со сценой для кастинга, а с историей целиком – он нашел идею странной и даже нелепой, и совершенно не был вдохновлен возможностью принять участие в пробах. К тому же австриец помнил слова своего агента, который уже отговаривал когда-то актера от взятия курса на голливудские кинокомпании – американцы, мол, будут приглашать его лишь на роли нацистов. Однако репутация и слава американского режиссера сыграли свою роль: «Не забывай, - говорил теперь агент Вальцу, - этот фильм будет снимать Тарантино!».
Когда актер, помимо прочих своих достоинств прекрасно владеющий несколькими языками, прошел пробы, стало ясно – Ганс Ланда найден. «Он вернул мне мой фильм», - признавался Тарантино, и добавлял: «Ланда – лучший персонаж из тех, что я когда-либо сочинял, и, возможно, лучший из тех, что я когда-либо сочиню».
Из кинофильма «Бесславные ублюдки»
Это мнение разделили и зрители, и кинокритики, и все мировое киносообщество, после выхода фильма Кристоф Вальц получил множество наград за роль второго плана и стал единственным актером из фильмов Тарантино, удостоенным «Оскара».
Ланда получился не просто ярким и цельным персонажем, он почти магическим образом захватывал внимание зрителей в каждой сцене, где появлялся, и, по мнению самых острых на язык критиков, слава «Бесславных ублюдков» была построена главным образом на харизме Вальца.
На церемонии вручения премии «Оскар» в 2010 году
Самый харизматичный злодей мирового кино
После выхода фильма Тарантино Вальц оказался в числе самых востребованных актеров. Каждая его роль становится событием в киноиндустрии, тем более что приглашают австрийца самые культовые и титулованные режиссеры. «Зеленый шершень» Мишеля Гондри, «Воды слонам!» Фрэнсиса Лоуренса, «Мушкетеры» Пола Андерсона, «Резня» Романа Полански – в этих картинах Вальц снялся только за 2011 год.
Из кинофильма «Воды слонам!»
Из кинофильма «Мушкетеры»
В следующем, 2012, его пригласил в свое новое кино Тарантино, роль охотника за головами доктора Шульца была написана им специально для Вальца. Этот проект принес австрийскому актеру второго «Оскара».
Из кинофильма «Джанго освобожденный»
Считается, что Кристоф Вальц может сыграть все – во всяком случае, каждая из ролей, за которые он берется, уникальна. Пусть большинство его героев – злодеи либо, по крайней мере, персонажи неоднозначные в этическом смысле, все они разные – Вальц никогда не повторяется. Уолтер Кин в «Больших глазах» Тима Бертона, Франц Оберхауэр из «Спектра», двадцать четвертой части бондианы, капитан Ром из фильма «Тарзан. Легенда» - общее у этих персонажей только одно: человек, что воплотил их образы на экране.
Из кинофильма «Спектр»
Сам Вальц признается, что главное для него в любом проекте – это сценарий, и замыслу сценариста актер следует безоговорочно. Говорить в интервью о своих персонажах он не любит – зритель, по мнению Вальца, должен самостоятельно понять их, без подсказок и суфлеров. Актер и сам любит быть с искусством один на один – посещать музеи, слушать оперу, ходить на театральные и балетные постановки.
Кристоф Вальц
Он считает себя коренным венцем – но в Австрии бывает нечасто, в качестве места жительства меняя Лондон, Берлин и Лос-Анджелес. Вальц женат во второй раз, на художнице по костюмам Джудит Хольсте. В 2005 году появилась на свет младшая дочь актера. Трое старших детей от первого брака живут в Израиле, сын служит раввином.
Вальц с женой
В ближайших планах Вальца – участие в новом фильме Вуди Аллена вместе с Джиной Гершон, Уоллесом Шоном, Луи Гаррелем и другими кинозвездами мировой величины, съемки будут проходить в Испании, в Стране Басков. И, возможно, будущее подарит любителям кино еще один проект, где встретятся Тарантино-режиссер и Вальц-актер.
С Квентином Тарантино на вручении премии «Золотой глобус»
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