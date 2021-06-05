Какое отношение Квентин Тарантино имеет к «харизматичому эсэсовцу» Кристофу Вальцу

Не самый известный австрийский актер Кристоф Вальц

Кристоф Вальц в юности

Из фильма «Пламя и меч: легенда о Тристане и Изольде»

Из телесериала «Комиссар Рекс»

Тарантино и «Бесславные ублюдки»

Кристоф Вальц

Кадр из фильма

Из кинофильма «Бесславные ублюдки»

На церемонии вручения премии «Оскар» в 2010 году

Самый харизматичный злодей мирового кино

Из кинофильма «Воды слонам!»

Из кинофильма «Мушкетеры»

Из кинофильма «Джанго освобожденный»

Из кинофильма «Спектр»

Кристоф Вальц

Вальц с женой

С Квентином Тарантино на вручении премии «Золотой глобус»